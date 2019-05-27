Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Германские "зеленые" удвоили свое присутствие в Страсбурге (на фото - сопредседатель партии зеленых Анналена Баерброк и первый номер партийного списка Свен Гигольд)

На выборах в Европарламент европейский избиратель отвернулся от традиционных тяжеловесов европейской политики - правоцентристских и левоцентристских блоков - в пользу экологов, крайне правых и либеральных партий.

Явка оказалась самой высокой с 1994 года, возможно, за счет активности молодежи.

Рывка от "мейнстрима" в крайне правый "экстрим" не произошло, хотя националисты действительно добились большого успеха в ряде стран - прежде всего, во Франции.

Имевшие постоянное большинство в Европарламенте фракции сохранили 43% голосов, но потеряли контроль над крупнейшим демократическим органом Европы.

Подсчет голосов после четырехдневного голосования еще не закончен, но уже можно понять, чем Европарламент этого созыва будет отличаться от всех других.

1. Конец двухпартийной системы

Правоцентристская Европейская народная партия (EPP) и левоцентристы S&D (Блок социалистов и демократов) долго время доминировали в парламенте и конкурировали только друг с другом. Больше этого не будет.

"Конец эпохи" особенно явно чувствуется в Германии, где христианские демократы Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) набрали всего лишь 29% голосов. Это самый большой их провал в истории выборов в Европарламент. Низкий результат показали и левоцентристы из СПД - 16% и третье место.

Серьезный рост, по всей видимости, ожидает центристский Альянс либералов и демократов Европы (ALDE) во главе с бельгийским политиком Ги Верхофстадтом: у них было 67 депутатских мандатов, а станет, по прогнозам, 107 (всего в Европарламенте 750 депутатов).

По мнению комментаторов, вливание новой энергии произошло за счет присоединения к ALDE новой партии французского президента Эммануэля Макрона.

2. "Зеленая" волна

Экологические партии серьезно улучшили свои показатели в целом ряде стран - от скандинавских на севере до Португалии на юге. В Германии, по всей видимости, они занимают второе место с более чем 20% голосов.

Пока другие партии с трудом пытались придумать, как отразить в своих программах глобальное изменение климата, "зеленые" оказались сразу в центре повестки дня, передает берлинский корреспондент Би-би-си Дженни Хилл.

Каждый третий молодой избиратель в возрасте до 30 лет отдал свой голос за "зеленых". Во время предвыборной кампании сразу 90 влиятельных влогеров на YouTube призвали голосовать за партии, которые серьезно относятся к проблеме глобального потепления, и отдельно акцентировали внимание на крайне правой "Альтернативе для Германии" (AfD), посоветовав своим фанатам не не поддерживать ее, поскольку она даже не признает факт изменения климата на планете.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Популярные немецкие влогеры - такие. как Рецо, чья фото видна на плакате - призвали голосовать за партии, серьезно воспринимающие проблему глобального измнения климата

Во Франции экологический блок EELV занял третье место, но и лидер националистов Марин Ле Пен, и президент Макрон во время кампании не раз подчеркивали свои заслуги в области защиты окружающей среды.

Макрон обещал избирателям переход на возобновляемые источники энергии, а Ле Пен рассказывала, как отказ от глобализации пойдет на пользу природе.

Историческим успехом для "зеленых" можно считать второе место, завоеванное ими в Финляндии, хотя в Швеции, наоборот, они потеряли 8% былой поддержки.

В Ирландии опросы на выходах с участков дают местной партии "зеленых" 15%.

3. Переменный успех правых националистов

Крайне правые грозились перед этими выборами, что произведут переворот и захватят лидерство в европейской повестке дня.

Сделать это в полной мере им не удалось, хотя самые известные в Европе лидеры крайне правых победили у себя дома: Маттео Сальвини - в Италии, Марин Ле Пен - во Франции.

"Лига" Маттео Сальвини набирает, по всей видимости, более 30%.

Сформированный недавно Европейский альянс народов и наций (ЕАНН). собравший евроскептиков и националистов почти со всех уголков ЕС, надеялся завоевать около 90 мандатов. Пока что, согласно математической проекции подсчета голосов, у них около 70.

Состав Европейского альянса народов и наций по состоянию на 12 мая 2019 года "Лига", Италия входит в правительство "Национальное собрание", Франция оппозиция Партия свободы, Австрия входит в правительство "Альтернатива для Германии" оппозиция Партия свободы, Нидерланды оппозиция Датская народная партия не входит в правительство, но поддерживает его Партия свободы и прямой демократии, Чехия оппозиция "Настоящие финны", Финляндия оппозиция (были в правительстве в 2015-2017) "Шведские демократы" оппозиция ЭКРЕ, Эстония входит в правительство

Бывший Народный фронт - ныне партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен - получает больше 23% голосов во Франции и занимает первое место, чуть опережая политическое движение, созданное президентом Эммануэлем Макроном.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен (бывший Народный фронт) обогнала движение, созданное президентом Макроном

Ле Пен уже не призывает к выходу Франции из Евросоюза и, вероятно, собрала хороший урожай голосов в тех районах страны, где сильны позиции антиправительственных "желтых жилетов", с которым Макрон воюет уже полгода.

Помимо Италии и Франции, успехов у националистов немного. Германская AfD - всего лишь на пятом месте.

Нидерландская Партия свободы, лидер которой Геерт Вилдерс известен своими антиисламскими взглядами, потеряла все места в Европарламенте, которые у нее были. Похоже, что его симпатизантов переманила новая популистская партия - Форум за демократию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Найджел Фарадж провел несколко сроков в Европарламенте и возвращается туда снова, хотя и агитирует за выход Британии из ЕС

В Британии недавно образованная Партия Брексита Найджела Фараджа празднует победу, отняв голоса у тори. При этом британские либдемы, а также лейбористы и другие партии, выступающие за отмену "брексита" и повторный референдум, в общей сложности набрали на несколько процентов больше, чем Фарадж.

Испанские националисты партии Vox выступили на этих выборах хуже, чем на национальных выборах месяц назад, и получили лишь около 6%.