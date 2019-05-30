Правообладатель иллюстрации Igor Kubedinov/TASS Image caption В "Газпроме" не стали отвечать на вопросы о водителе Фурине

Партнером "Газпрома" в новой компании - едином подрядчике газовой монополии - оказался простой московский водитель микроавтобуса, выяснила Би-би-си. Уже в скором времени подрядчик может претендовать на освоение большей части инвестпрограммы "Газпрома" объемом свыше 1 трлн рублей.

Тихий двор в московском районе Измайлово. Вечер буднего майского дня. Двое мужчин колдуют над открытым капотом старенькой "Лады", соседки у подъезда рассказывают друг другу, что сделали за день, а школьники целуются в нескольких метрах от детской площадки.

Здесь, в пятиэтажном кирпичном доме 1950-х годов, долгое время был зарегистрирован 47-летний москвич Сергей Фурин. Сейчас здесь проживает его пожилая мать.

С 2018 года Фурин числится одним из учредителей "Газстройпрома" - новой "дочки" "Газпрома".

"Да ладно - сказки! Как сосед я с ним общался, встречался. Он просто работяга", - ответил сосед Фуриных по лестничной клетке на вопрос корреспондента Би-би-си о новом проекте Сергея Фурина.

Media playback is unsupported on your device История простого водителя, который оказался бизнес-партнером "Газпрома"

Данные единого реестра юрлиц он комментирует лаконично: "Липа".

Русская служба Би-би-си отправилась на поиски человека, получившего долю в компании, которая будет осваивать многомиллиардные контракты "Газпрома".

Непрозрачный поглотитель

Долгое время крупнейшим подрядчиком "Газпрома" была компания "Стройгазконсалтинг" иорданца Зияда Манасира. Журнал Forbes называл его фаворитом "Газпрома". Но затем количество подрядов у Манасира начало таять. А у "Газпрома" появились новые фавориты - помимо "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга им стала компания Геннадия Тимченко, которая сейчас называется "Стройтранснефтегаз".

Манасир впоследствии был вынужден продать свою компанию. Весной 2015 года она оказалась у Газпромбанка и инвестгруппы UCP Ильи Щербовича. А летом 2018 года UCP продала половину "Стройгазконсалтинга" (покупатель и сумма сделки не раскрывались).

Примерно в это же время было создано АО "Газстройпром". Спустя несколько месяцев после создания оно получило активы "Стройгазконсалтинга". Так "Газпром" перестраивает сложившуюся годами систему.

Значительная часть проектов по планам теперь будет реализовываться силами новой компании - сам "Газпром" в своей внутренней документации называет ее единым подрядчиком, писала "Фонтанка".

В течение 2019 года таинственный новичок также может поглотить и двух других игроков - компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко (оба находятся в санкционных списках США и ЕС), писал РБК.

Image caption Подъезд дома, в котором долгое время был зарегистрирован Сергей Фурин

В 2015-2018 годах "Стройгазмонтаж", "Стройтранснефтегаз" и "Стройгазконсалтинг" получили подряды от "Газпрома" почти на 1,2 трлн рублей (около 18,5 млрд долларов), сообщало издание.

Поглощение может произойти до сентября, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к "Газпрому".

Если реформа распределения подрядов завершится по этому сценарию, то "Газстройпром", судя по всему, будет претендовать на самую большую долю "инвестиционного пирога" газовой монополии. Общий объем инвестпрограммы компании в 2019 году составит 1,3 трлн рублей, сообщал сам "Газпром".

Структура собственности возможного единого подрядчика - непрозрачная. Реестр текущих акционеров скрыт, последний актуальный список учредителей был обнародован в середине апреля, когда в системе СПАРК были опубликованы данные Росстата.

Согласно ним, 49% в компании контролирует "Газпром".

Четверть в "Газстройпроме" принадлежат фирме "МК-2", еще 26% - "МК-3".

"МК-2" через сеть юрлиц может иметь отношение к Газпромбанку, следует из реестра юридических лиц. На связь компании с банком указывал и РБК.

Поиск конечных собственников "МК-3" привел Би-би-си к обычному московскому водителю Сергею Фурину.

Водитель из Измайлова

За Павелецким вокзалом в Москве возвышается офис "Роснефти", когда-то принадлежавший компании ЮКОС. У подножия многоэтажного здания - небольшие здания с офисами. В одном из них и зарегистрирована компания "МК-3".

На подходе у шлагбаума корреспондента Би-би-си остановил охранник. "Там много компаний", - ответил он на вопрос, слышал ли он о "МК-3".

Пропустить внутрь, чтобы найти офис фирмы, охранник наотрез отказался: "Мы вас пропустим, если нам позвонят".

Image caption Здание в центре Москвы, в котором зарегистрирована компания "МК-3"

Толком поговорить с директором и основным собственником "МК-3" Сергеем Фуриным не удалось. Услышав, что ему звонит Би-би-си, Фурин попросил перезвонить через 20 минут - и больше уже не отвечал на звонки.

Что известно о Сергее Фурине? Ему 47 лет, и до "Газстройпрома" он никогда официально не занимался бизнесом. На момент подготовки этого материала Фурин работал водителем и водил микроавтобус Volkswagen Multivan в московской строительной компании "Гросс Груп".

Эту информацию Би-би-си предоставил источник, имеющий доступ к базам персональных данных.

Фурин долгое время был зарегистрирован вместе с матерью в квартире в кирпичной пятиэтажке в московском районе Измайлово. "Он здесь не живет", - ответила из-за двери пожилая женщина. Сосед Фуриных сказал, что сейчас там живет только мать водителя.

В свободное от работы время Фурин ездит по Москве на собственном автомобиле марки Ford Focus 2008 года. Несмотря на солидный пробег, Фурин явно гордится своим "железным конем": фотографию "Фокуса" он поместил в качестве аватарки на страничке в "Фейсбуке" и в своем аккаунте в Viber.

Image caption В качестве аватарки в "Фейсбуке" Фурин использует фотографию своего автомобиля 2008 года выпуска

Все соседи Фуриных в Измайлове, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си, были удивлены, что в их доме может проживать семья соучредителя крупного подрядчика "Газпрома" - и, возможно, будущего "короля госзаказа".

По всем признакам, Сергей Фурин - лишь номинальный владелец "Газстройпрома", полагает замдиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

В свою очередь директор строительной компании "Гросс Груп" Андрей Эртман подтвердил, что Фурин работает у него водителем.

После этого корреспондент Би-би-си поинтересовался, известно ли ему, что его водитель - владелец "Газстройпрома".

"А к вам какое это может иметь отношение? - парировал Эртман. - Вот вы мне позвонили. Вы хотите проинформировать меня об этом?"

На неоднократно повторенный вопрос, знает ли он о бизнесе своего водителя, Эртман так и не ответил.

Между тем открытые данные показывают, что он может знать о "второй жизни" Фурина.

Во-первых, Эртман ранее имел отношение к структурам, владеющим двухэтажным зданием на Дубининской улице - тем самым, в котором зарегистрирована фирма Фурина и в который не пустили корреспондентов Би-би-си.

Во-вторых, Эртман ранее был руководителем фирмы "Прана". В 2007 году эта компания купила на аукционе бывшее офисное здание ЮКОСа на Дубининской, а потом перепродала его "Роснефти".

На посту директора в "Пране" Эртмана сменил Сергей Филимонов - миноритарный партнер Сергея Фурина в ООО "МК-3". Ему принадлежит доля в 3,85%, следует из базы СПАРК. У Фурина - 96,15%.

Эртман отказался обсуждать знакомство с Филимоновым. "С вами свяжутся. Мне достаточно будет вашего телефона. Он зарегистрирован на вас - у меня будет вся необходимая информация", - отреагировал он на предложение отправить вопросы по корпоративной почте.

Сергей Филимонов не стал отвечать на вопросы Би-би-си, сославшись на то, что находится за границей.

Кто стоит за "номиналом"?

Номинальные владельцы часто используются подрядчиками "Газпрома", утверждает замдиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов. Например, в том случае, если реальные владельцы находятся под санкциями, что создает риски для самого "Газпрома", поясняет Шуманов.

Кто может стоять за загадочным московским водителем? Прямой связи с конкретной компанией или человеком обнаружить не удалось - лишь несколько косвенных свидетельств.

Фирму "Прана", в которой работали и начальник Фурина Эртман, и совладелец "МК-3" Филимонов, "Коммерсант" в свое время связывал с "Газпромом". При этом сама газовая монополия отрицала, что имеет к ней отношение.

Строительная компания, где Фурин работает водителем, зарегистрирована на ООО "Владение-В". В начале 2010-х годов эта московская фирма была аффилирована с Газпромбанком, следует из отчетности банка.

Означает ли это, что за водителем Фуриным стоят "Газпром" и Газпромбанк?

Ни в "Газпроме", ни в банке не ответили на запрос Русской службы Би-би-си. В "Газстройпроме" отказались от комментариев.

В марте "Фонтанка" рассказывала о другом подобном случае, когда активы, связанные со структурами "Газпрома" и Газпромбанка, записываются на случайных людей. Тогда речь шла о десятке бизнес-центров в Петербурге и комплексе "Экспофорум", в котором уже несколько лет проходит Петербургский экономический форум.

Основным учредителем компаний, на которые была зарегистрирована вся эта недвижимость, по данным издания, числилась пенсионерка Валентина Дубленникова с окраины Петербурга. Спустя месяц после статьи "Фонтанки" активы стали переписывать на дочернюю структуру Газпромбанка.

Возможно, такая же судьба ждет и водителя Сергея Фурина.

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