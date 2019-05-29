Смертельный сезон на Эвересте: четыре причины, почему альпинисты стали гибнуть чаще
В XXI веке средняя смертность среди альпинистов на горе Эверест составляла примерно шесть человек в год.
Но весной этого года цифры потерь на высочайшем пике мира составили уже 10 человек.
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В этом году правительство Непала выдало рекордное число лицензий на восхождение - 381. Это означает, что всего около 600 человек отправились в экспедицию на вершину мира, поскольку спротсменов сопровождают носильщики.
Фотография очереди на Эверест, в которой на высоте, критической для жизни, часами толпятся сотни человек, облетела весь мир. Людей скопилось действительно слишком много. Однако у всплеска смертности на Эвересте есть и другие причины.
1. Плохая погода
Многие альпинисты прибыли в базовый лагерь у подножия пика только в начале мая. В то же время власти были обеспокоены последствиями циклона Фани, который к тому времени причинил немало разрушений в Индии и Бангладеш.
Погода в непальской части Гималаев ухудшилась в мае через несколько дней после прихода циклона, заставив власти приостановить все восхождения на двое суток.
Почти 20 палаток в лагере сорвал сильный ветер. Несколько альпинистов, которые к тому времени выдвинулись в направлении лагерей на более высоких уровнях, вернулись в непальский базовый лагерь.
Затянувшаяся непогода задержала работы по установке веревочных лестниц, которые помогают альпинистам добраться до вершины.
Тем временем количество людей в базовом лагере продолжало расти.
На Эверест, который расположен на границе Непала и Китая, можно взойти и с китайской стороны. Однако китайские власти выдают меньше лицензий на восхождение, и многие спортсмены считают тибетский маршрут менее интересным.
К середине мая веревочные лестницы, наконец, установили, погода улучшилась, и 19-20 мая появилось первое погодное окно для восхождения.
Однако лишь несколько групп решились на восхождение в эти дни, а большинство приняли решение дожидаться второго окна с 22 по 24 мая.
2. Слишком много людей
Эксперты указывают, что именно в эти дни на горе было особенно много людей. 23 мая число альпинистов, пустившихся в путь наверх, превысило 250 человек.
Им приходилось часами дожидаться своей очереди на каменистом склоне под вершиной как при подъеме, так и при спуске. Многие из альпинистов к тому времени сильно устали. Кислород в их баллонах заканчивался.
Правила восхождения, введенные властями Непала, требуют присутствия в составе групп альпинистов офицеров связи.
Этой весной было назначено 59 таких офицеров, но только пять из них остались с группами до самого последнего этапа.
Некоторые вообще не явились к группам, а те, кто появился в базовом лагере, через несколько дней отправились по домам.
Часто такими офицерами связи становятся обычные чиновники, не имеющие опыта восхождения, которым трудно находиться в горах на больших высотах.
Их услуги оплачиваются экспедициями, и нередко они просто остаются дома.
Если бы все эти офицеры связи были на своих местах, то справиться с избытком людей было бы гораздо легче, считает один из представителей непальских властей.
"Мы могли бы распределить группы альпинистов так, чтобы максимально использовать окно 19-20 мая, что снизило бы число восходивших во время второго окна, - сообщил источник. - Так как почти никого из офицеров связи с группами не было, было очень трудно управлять этой толпой".
Смерти на Эвересте
Общее количество погибших на Эвересте с 1900 по 2018 гг.
Отсутствие офицеров связи уже многие годы является серьезной проблемой на непальской стороне Эвереста.
Мира Ачарья, глава секции альпинизма в министерстве туризма Непала, сообщил, что 80% назначенных офицеров связи не явились в мае в базовый лагерь.
"Я признаю, что не все из наших офицеров связи оставались там надолго. Мы знаем об этой проблеме и работаем над ее решением, - сказал он. - Мы также знаем о гибели альпинистов на горе Килиманджаро и не понимаем, почему Эверест привлекает особое внимание".
3. Неопытные альпинисты
Эксперты указывают также, что все чаще в базовый лагерь у подножия Эвереста прибывают неопытные альпинисты.
В этом году многие из них имели только одного проводника-шерпу в составе команды.
"Когда складывается подобная опасная ситуация, один проводник не сможет вам помочь, так как ему приходится заботиться о собственной безопасности", - говорит один из непальских чиновников.
Некоторые из альпинистов, которые успешно вернулись в базовый лагерь после восхождения, говорят, что видели на склоне людей, у которых кончался кислород, потому что им часами приходилось ждать своей очереди.
Причины смерти людей в Гималаях
Доля от всех смертей в 2010-18 гг., %
"Это новое поколение альпинистов, которые преисполнены желания добраться до вершины, чтобы потом хвастаться дома, не слишком понимают разницу между восхождением на Эверест и на пик Макалу [5-й по высоте гималайский пик к юго-востоку от Эвереста]", - говорит Алан Арнетт, опытный альпинист и журналист.
"Такие люди считают себя "независимыми альпинистами", но на деле они не понимают значение термина "независимый альпинист" и не обладают достаточным опытом для оценки риска", - добавляет он.
Ветераны спорта уже давно предлагают, чтобы непальские власти ввели определенные критерии для выдачи разрешений на восхождение, включая обязательное требование об опыте восхождения на пики высотой более 6 тысяч метров.
4. Конкуренция между операторами
Стремление выдать максимальное количество лицензий на Эверест объясняется в основном сильнейшей конкуренцией между фирмами-операторами, которые организуют восхождения - особенно между старыми и новыми.
В последние годы на рынок вышло множество новых фирм, которые предлагают более низкие цены, что заставляет более опытных "старожилов" снижать свои расценки.
"В результате агентства нанимают неопытных людей в качестве проводников, которые не в состоянии справиться с подобными ситуациями", - говорит Тшерин Панде Бхоте, вице-президент Непальской национальной ассоциации проводников.
Самые опасные вершины Гималаев
Доля погибших среди всех альпинистов, побывавших выше базового лагеря, %
"К сожалению, эти фирмы конкурируют не в качестве, а в количестве туристов, готовых оплачивать их услуги", - отмечает он.
Операторы согласны с тем, что они испытывают проблемы, но при этом доказывают, что для роста отрасли им необходимо увеличивать число туристов.
"В будущем году, например, Непал проводит массовую кампанию по развитию туризма, в рамках которой страну должны посетить два миллиона человек, - говорит Дамбар Параджули, президент Ассоциации экспедиционных операторов Непала. - Поэтому нам придется принимать новых приезжающих, включая альпинистов, но при этом нам предстоит решать проблему приема растущего числа людей".