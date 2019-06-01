Что мешает женщинам (а порой и мужчинам) развивать карьеру?
Дискриминация в трудовой сфере пока никуда не делась, и это несмотря на многочисленные исследования о пользе разнообразия на рабочем месте. Женщины смогут зарабатывать столько же, сколько мужчины, только через 202 года - такие данные привели некоторое время назад участники Всемирного экономического форума.
Но иногда женщины сами непроизвольно могут отдалять себя от повышения и заставлять коллег себя недооценивать.
Коуч и эксперт по женскому лидерству и автор книги "Ты способна на большее" Салли Хелгесен предлагает пять советов, чтобы помочь женщинам продвинуться в своей карьере.
1. Заявляйте о собственных достижениях
Ожидать, что другие внезапно заметят и вознаградят вас за ваши достижения - глупо, говорит Хелгесен.
Тем не менее, по ее словам, она часто сталкивается с людьми, которые вообще не говорят о собственных достижениях. У них обычно два объяснения этому.
"Первое - это "думаю, если я хорошо делаю свою работу, люди должны это заметить, - говорит Хелгесен. - Второе - если мне придется вести себя как этот мерзкий нахал, чтобы меня заметили, я лучше останусь незамеченной".
По словам Хелгесен, подобное мышление заводит нас в тупик.
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Как же это изменить?
"Определите свои сильные стороны. Например, "я думаю, что мой начальник не совсем понимает мои связи в этой организации. Поэтому раз в неделю я буду отправлять ему письмо, где кратко изложу, с кем общалась на этой неделе".
Хелгесен говорит, что это удивительно успешная техника для женщин.
2. Учитесь говорить "нет"
То, что в начале карьеры только поможет, может стать препятствием позже при ее развитии, предостерегает Хелгесен.
"Если вы всегда стремитесь угождать, вам будет трудно привлечь других людей к делам или сказать "нет", и вы в конечном итоге позволите людям воспользоваться вами, нарушить ваши границы, и вы потратите много времени".
Как тогда это пресечь? Хелгесен рекомендует начать с малого: отстаивать границы.
"Скажите себе: "Сейчас я слишком вовлечена в это дело, и потому в следующем месяце, когда люди попросят меня присоединиться к новой рабочей группе или к чему-то еще, я подумаю об этом очень взвешенно, прежде чем сказать "да". Я собираюсь подумать о том, как это может послужить мне; это действительно в моих интересах?".
3. Перфекционизм vs риски
"Есть большая проблема в том, чтобы быть перфекционистом - вы не сможете делегировать работу другим, - говорит Хелгесен. - Я часто слышу, как люди говорят: "О, проще сделать это самому".
И есть относительно простой способ справиться с таким подходом.
"Определите одного человека, которому вы собираетесь делегировать, - предлагает Хелгесен. - Дайте ему возможность, предложите обратную связь, но не останавливайтесь на достигнутом и рискуйте".
Если это заставляет вас чувствовать себя неловко, подумайте о том, что, как показывают исследования, в организациях женщины, как правило, получают вознаграждение за точность и правильность, тогда как мужчины - за риск и смелость.
Хелгесен предполагает, что научиться рисковать и отойти от перфекционизма - ключ к развитию карьеры.
4. Не зацикливайтесь на ошибках
Женщины склонны сосредотачивать внимание на своих ошибках гораздо чаще, чем мужчины - и это действительно может их сдерживать, говорит Хелгесен. "Это такая форма избиения себя", - утверждает она.
Вместо этого она предлагает дать себе отдохнуть. "Скажите себе: "ты человек, как и все остальные", и отпустите свои ошибки.
5. Не преуменьшайте
Как во внешности, так и в выборе слов женщины склонны "уменьшать" себя, говорит Хелгесен.
Извиняться, пользоваться фразами вроде "У вас есть одна минутка?" и быть незначительными, будто вы не заслуживаете места, которое имеете, - это те черты, которые обычно проявляют женщины.
"Если вы пытаетесь позиционировать себя как лидера, - советует Хелгесен, - вы должны держать свое место, показывать себя так, будто вы знаете, чего достойны, что вы целостны и полноценны".