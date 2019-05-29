Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элитная недвижимость в Лондоне - популярный объект для вложения капитала самого невероятного происхождения

Кампания против понаехавших в Лондон коррупционеров и прочих преступников со всего мира набирает обороты. Британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за второй жертвой.

С санкции Высокого суда они арестовали элитное жилье на сумму более 100 млн долларов, и теперь владельцу придется доказать, что квартиры и дома в фешенебельных районах Лондона нажиты добросовестно - или лишиться их.

Первой жертвой антиотмывочной кампании стала жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Прошлой осенью ей выписали дебютный ордер, обязывающий владельца "необоснованного богатства" доказать его законное происхождение.

Имя второй жертвы не называется, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.

Национальность также не известна, однако, выписав первый ордер, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило, что фигурантами следующих шести-восьми дел станут люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.

Все три арестованных объекта недвижимости записаны на офшорные компании и были изначально куплены за 80 млн фунтов, сообщило NCA. Их текущая стоимость не называется, но может быть значительно более высокой.

В первом деле супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой не удалось убедить суд не разглашать ее имя.

Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге, покупку частного самолета, дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.

Кому достанется конфискованное

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Последнее слово - за Высоким судом Лондона

Цель новой кампании - организованная преступность и заграничные коррупционеры, решившие вложить наворованное в Великобритании - прежде всего, в недвижимость.

Активисты и возмущенные граждане давно обвиняют власти в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов и превратили Лондон в "отмывочную". В прошлом году дискуссия дошла до парламента, и правительство начало действовать.

И Гаджиевой, и новому неназванному объекту расследования NCA достаточно доказать законное происхождение средств - и дело будет закрыто, а арест с собственности снят.

Если они не сделают этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его.

Вырученные деньги станут собственностью Великобритании, а возвращать ли их в родную страну тех, у кого конфисковано имущество, - отдельный вопрос. Британские власти говорят, что он будет предметом переговоров с властями этих стран.

Ничего не будет и владельцам "сомнительного богатства", поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.

Однако если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

Новый инструментарий для борьбы с отмыванием денег через британскую недвижимость и финансовую систему только обкатывается, и он не ограничен ордерами, подобными выписанным Гаджиевой и неведомому политику или родственнику политика по второму делу.

Эти предписания (Unexplained Wealth Orders) позволяют арестовывать собственность, но требуют санкции Высокого суда. Проще задействовать другой инструмент - Account Freezing Orders, который позволяет с санкции районного суда арестовывать и изымать деньги на счетах, как показало дело Луки Филата.

Сын осужденного экс-премьера Молдавии Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти 100 тысяч фунтов наличными. В феврале он лишился почти 500 тыс. фунтов по решению суда лондонского Сити. Это все, что было на его счетах в британском банке.