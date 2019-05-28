Россия - агрессор, русский язык - хорошо. Интервью с новым президентом Литвы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Науседа отделяет официальную Россию от "русских людей", которые, по его словам, не должны считать Литву врагом.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа приблизился к национальному рекорду, собрав во втором туре выборов две трети голосов избирателей. Он выступает за социальное равенство, расширение присутствия женщин во власти, признание российской агрессии - и дружбу с русским народом.

Науседа пришел в политику из частного банковского сектора. Он называет себя независимым кандидатом, его не поддерживала ни одна партия, а все 130 тысяч евро пожертвований на избирательную кампанию Науседа получил от частных лиц.

Единственная связь с политикой - работа с экс-президентом Литвы Валдасом Адамкусом. Они познакомились в 2003 году, во время предвыборной кампании Адамкуса, Науседа был его внештатным советником. Избранный президент Литвы признает влияние предшественника.

"Все эти годы мы поддерживаем теплые и дружественные отношения, он [Адамкус] дает мне некоторые советы. Как человек он мне очень симпатичен, мне близки те принципы, которые он внес в политику - взаимное уважение, поиски компромиссов", - сказал Науседа Русской службе Би-би-си.

Адамкус провел большую часть жизни в США, после чего вернулся в Литву и дважды становился ее президентом (1998-2003-е и 2004-2009 годы), участвовал в разрешении украинского кризиса 2004 года и получил репутацию политика, активно продвигавшего принципы западной демократии на постсоветском пространстве.

Заниматься экспортом демократии на постсоветском пространстве Науседа не собирается: "Я думаю, что сами люди Украины и других стран должны решать эту проблему, вряд ли экспорт какой-то демократии - лучшая альтернатива. Но делиться теми приобретениями, которые получила Литва со вступлением в ЕС... Это западные ценности - мы должны делиться, а люди сами решат".

"Россия - агрессор"

Россию избранный президент Литвы считает агрессором из-за аннексии Крыма и на востоке Украины.

"Это неприемлемо. Моя политика в отношении России вряд ли изменится, - рассказал он. - Вряд ли возможно поддерживать теплые отношения со страной, которая, к сожалению, сейчас является агрессором по отношению к Украине".

Жители России, добавил он, не должны считать Литву врагом.

"Хотелось бы не использовать такие термины, которые... были бы неприятны для людей России. Если мы используем сильные термины, это еще и передается через СМИ России в таком виде, что складывается имидж Литвы как врага, - пояснил он. - Думаю, люди должны общаться, обмениваться опытом... Хотелось бы побольше видеть в Литве спектаклей прекрасного русского театра, классической музыки".

Науседа не считает русский язык частью политики, называет его "приобретением" и готов говорить с журналистами в том числе по-русски - многие балтийские политики не делают этого по принципиальным соображениям.

"Было бы очень наивно связывать язык с геополитикой, если со мной хотят общаться на русском языке, я пробую это делать. Навыки немного уменьшились - не так много поводов говорить на русском, - сказал Би-би-си избранный президент Литвы. - Когда некоторые люди говорят, может лучше общаться на английском языке, я тогда спрашиваю: а вы читаете Достоевского на английском? Наверное, если вы можете говорить на обоих языках, вы хотели бы читать Достоевского на русском".

Либеральное равенство

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Науседа признает себя либеральным экономистом

Внешняя политика не была в центре избирательной кампании Науседы. В Литве он в первую очередь известен как экономист: в начале 90-х вел экономическую колонку в литовской газете, работал в совете по конкуренции, входил в правление Банка Литвы, был главным экономистом банка SEB, активно комментировал в СМИ экономические вопросы.

В начале 90-х Науседа учился в Германии - говорит, именно там он заразился идеями свободного рынка и либеральной экономики.

"Там я понял, что западный образ жизни, рыночная экономика являются именно тем путем, который не вызывает ни малейших сомнений, а между тем имевшие место наивные мысли о каком-то срединном или третьем пути - полный абсурд. Мои западные взгляды сегодня только усиливаются", - цитирует Науседу литовский сайт Delfi.

Науседа признает себя либеральным экономистом по отношению к частной собственности: государственная собственность должна быть только там, где есть монополия.

"Что касается регулирования, то я скорее консервативен, чем либерален. Я вижу, что социальная дифференциация в Литве не исчезает с экономическим ростом. Я поддерживаю активную роль государства в регулировании, поддерживаю прогрессивные налоги - это, наверное, относит меня в социал-демократической части", - сказал Науседа Би-би-си.

Борьба с социальным неравенством и различиями в уровне жизни в регионах страны стали центральной частью предвыборной кампании Науседы.

Католики, геи и женщины

В социальных вопросах Науседа, скорее, консервативен - однополые браки он не поддерживает, считает, что пока лучше остановится на партнерских отношениях.

"Я за права человека. Но я вижу, что наша католическая общественность пока не готова. Я не хотел бы, чтобы этот процесс был искусственно активизирован, чтобы этим людям жилось еще хуже, чем до принятия этого решения", - объяснил избранный президент Литвы.

А вот рост роли женщин во власти он поддерживает - говорит, это влияние скандинавских банков, в которых он проработал 19 лет: "Ненормально, когда в нашем правительстве одни мужчины".