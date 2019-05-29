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Важное за последние 24 часа

Саакашвили возвращается на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили - бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области.

Предыдущий президент страны Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство в 2015 году. Тогда же он был назначен губернатором.

Находясь на этой должности, Саакашвили конфликтовал с украинскими властями и в 2016 году ушел в отставку. В июле 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - отреагировал Саакашвили в "Фейсбуке" на получение гражданства. Изданию РБК он сообщил, что вернется на Украину в среду.

"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", - сообщил политик.

Россия - агрессор, русский язык - хорошо. Интервью с новым президентом Литвы

Корреспондент Би-би-си Оксана Антоненко побеседовала с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой о действиях России на Украине и его взглядах на внутреннюю политику.

Мы приводим несколько отрывков из полного интервью.

О России и Украине: "Это неприемлемо. Моя политика в отношении России вряд ли изменится, - рассказал он. - Вряд ли возможно поддерживать теплые отношения со страной, которая, к сожалению, сейчас является агрессором по отношению к Украине".

О русской культуре и языке: "Было бы очень наивно связывать язык с геополитикой - если со мной хотят общаться на русском языке, я пробую это делать. Навыки немного уменьшились - не так много поводов говорить на русском. Когда некоторые люди говорят - может, лучше общаться на английском языке, - я тогда спрашиваю: а вы читаете Достоевского на английском?"

Об ЛГБТ: "Я за права человека. Но я вижу, что наша католическая общественность пока не готова. Я не хотел бы, чтобы этот процесс был искусственно активизирован, чтобы этим людям жилось еще хуже, чем до принятия этого решения".

Напряженность между Белградом и Приштиной

Масштабная полицейская операция в северной части Косова, где живут преимущественно сербы, привела к аресту более 20 человек и стала причиной экстренного обращения президента Сербии Александра Вучича к депутатам Скупщины.

Арестованные - в основном офицеры полиции и таможенники. Как заявляет правительство Косова, все они замешаны в контрабанде оружия и коррупции.

Президент Сербии расценил инцидент как атаку на сербов и заявил, что Белград не допустит сербских погромов в Косове. "Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косове и Метохии будет защищать наших людей", - заявил Александр Вучич в парламенте.

В Приштине президент Косова Хашим Тачи провел совещание с силовиками. В руководстве KFOR - международных миротворческих сил в Косове под руководством НАТО - подтвердили, что полицейская операция нацелена против организованной преступности и что она проводится по всей территории Косова.

О чем пишут зарубежные СМИ

"Алена Макарова" из-за которой развалилось австрийское правительство, была студенткой из Боснии?

Девушка из видео, которое привело к распаду австрийского коалиционного правительства, оказалась студенткой из Боснии, пишут австрийские СМИ.

По информации таблоида Kroner Zeitung, девушка - студентка из Боснии, которой платили до семи тысяч евро в день за то, что она втерлась в доверие к Штрахе.

Вилла на Ибице, где записано видео, как утверждает газета, в прошлом "использовалась для скрытых операций", а в комнате были установлены "жучки".

Би-би-си не располагает независимым подтверждением этой информации.

На прошлой неделе в интернете появилась видеозапись встречи лидера крайне правой "Партии свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой, которая называла себя племянницей российского олигарха.

На записи, опубликованной немецкими изданиями Suddeutsche Zeitung и Spiegel, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают правительственные контракты с женщиной, называющей себя инвестором и племянницей неназванного российского олигарха.

Девушка предлагает Штрахе за русские деньги купить половину акций влиятельного австрийского таблоида Kronen Zeitung и заставить его поддерживать "Партию свободы".

Публикация этой беседы, состоявшейся в 2017 году на Ибице, привела к развалу правящей коалиции в Австрии и политическому кризису. Штрахе, который из-за скандала был вынужден вывести свою партию из правительственной коалиции, заявил, что его подставили.

К вечеру 27 мая австрийский парламент проголосовал за вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

На следующий день президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

О том, что девушка на видео была студенткой из Боснии, сообщило в среду австрийское издание Kronen Zeitung - то самое, о покупке акций которого идет речь на видео. Ранее СМИ называли девушку "Аленой Макаровой", племянницой российского бизнесмена Игоря Макарова. Однако у основателя российской газовой компании "Итера" Игоря Макарова вообще нет племянницы.

Список покупок Замиры Хаджиевой

Газета Guardian вновь пишет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая в октябре прошлого года стала первым зарубежным гражданином, от которого британские власти потребовали раскрыть источники богатства.

На этот раз опубликованы чеки из магазина Harrods, в котором Хаджиева в период с 2006 по 2016 год потратила чуть больше 16 миллионов фунтов.

Чеки Хаджиевой, опубликованные по решению суда, занимают 107 страниц.

Из них следует, например, что женщина потратила 24 тысячи фунтов на кофе и чай, 10,000 фунтов на фрукты и овощи , еще около 300 тысяч на одежду одной французской марки.

Свежее в российской прессе

Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии

Как пишет "Коммерсант", Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников погибших в Сирии год назад военнослужащих 200-й артиллерийской бригады.

Несколько погибших в ходе ночного боестолкновения военных были награждены орденами, пишет газета. Один из них, старший лейтенант Сергей Елин, был удостоен ордена Кутузова - награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а двое других - орденов Мужества.

Семьи военнослужащих получили все необходимые в подобных случаях выплаты за исключением поощрений за награждение. Военные финансисты отказали им в этих выплатах, мотивировав это тем, что такие выплаты может получать лишь оставшийся в живых военнослужащий.

Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, удовлетворил требования истцов фактически в полном объеме.

Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории

Газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании Mediascope за I квартал этого года пишет, что в день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, в то время как телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан.

Интернет стремительно догоняет телевизор по параметру охвата аудитории, а где-то уже обогнал.

Так, молодые люди уже чаще пользуются интернетом, чем включают телевизор, и только зрители старше 45 лет остаются верны телеэфиру.

Если у вас есть 10 минут

Михаил Гельфанд, основатель сообщества "Диссернет", которое занимается поиском плагиата в диссертациях, исключен из Высшей аттестационной комиссии при российском министерстве образования и науки. Вот, почему это важно.

Учрежденный Гельфандом "Диссернет" с 2013 года занимается перепроверкой успешно защищенных диссертаций или экспертизой работ политических и общественных деятелей.

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL/TASS Image caption Гельфанд состоял в комиссии с 2016 года

За эти годы сообщество опубликовало десятки экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. В некоторых случаях активистам удавалось добиться того, чтобы авторов недобросовестно написанных трудов лишали ученых степеней.

В 2016 году активисты "Диссернета" изучили диссертацию министра культуры Владимира Мединского и обвинили его в ненаучном подходе и политической ангажированности.

Экспертный совет ВАК по истории признал работу "ненаучной" и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Но президиум ВАК и Минобрнауки не поддержали эту позицию и не стали лишать чиновника степени.

Гельфанд был исключен из состава надзорного органа после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев обновил на две трети его состав.

Почему люди гибнут на Эвересте?

В XXI веке средняя смертность среди альпинистов на горе Эверест составляла примерно шесть человек в год.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей стали первыми людьми, покорившими Эверест - предыдущие восемь попыток кончились неудачей

Но весной этого года цифры потерь на высочайшем пике мира составили уже 10 человек.

Корресподент Би-би-си Навин Сингх рассказывает, почему люди гибнут в очереди на "Крышу мира".

Что случится сегодня

"Талибан" снова в Москве

В среду в Москве состоится второй раунд внутриафганских переговоров о возможности перемирия. В Россию прибудет делегация от движения "Талибан" для переговоров с представителями правительства страны.

Представители обеих сторон должны провести встречи за закрытыми дверями с российскими политиками и чиновниками.

Талибы приезжают в Москву в рамках внутриарабской конференции в третий раз. Предыдущий раунд прошел в феврале.

Media playback is unsupported on your device Зачем в Москве встречаются запрещенные талибы?

Huawei расскажет о ходе дела по иску к США

Юрист китайской компании Huawei роведет пресс-конференцию, посвященную ходу юридического диспута между компанией и правительством США.

В марте Huawei подала иск против правительства США из-за обвинений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки. Иск подан в окружной суд Техаса.

В марте Huawei подала в суд на власти США в связи с запретом на приобретение и использование ее продукции американскими государственными органами. Компания отвергает обвинения в связях с правительством Китая.

Этот день в истории