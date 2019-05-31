Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Голландский ученый-медик Эверард считал, что повсеместное употребление табака сделает врачей ненужными

Курение приводит к преждевременной смерти около половины курильщиков, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно от прямых последствий куренияв мире умирает 6 миллионов человек, а еще почти 900 тысяч умирают от последствий вдыхания табачного дыма.

Однако в течение столетий табакокурение считалось полезным для здоровья, а растение табака Nicotiana в XVI веке получило прозвища "святая трава" и "божий дар".

Повторяя широко распространенные убеждения своего времени, голландский медик Джайлс Эверард считал, что благотворные свойства табака сократят потребность человечества во врачах.

"Дым этого удивительного растения считается прекрасным противоядием для всех видов отравы и чумных заболеваний", - писал он в трактате 1587 года под названием "Панацея, или универсальное средство в виде открытия удивительных свойств табака".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Табак был неизвестен европейцам до открытия ими Америки в конце XV века. Испанцы первыми обнаружили, что индейцы курили листья табака, считая его лекарством

Первым европейцем, который столкнулся с употреблением табака в качестве лекарственного средства, был Христофор Колумб.

В 1492 году он обнаружил, что обитатели группы островов в Центральной Америке - Гаити, Кубы и Багамских островов, курят табак в трубках. Иногда для окуривания использовались факелы из пучков этого растения, дымом от которых изгоняли возбудителей болезней.

На территории нынешней Венесуэлы табак также смешивали с известью или мелом и применяли в качестве зубной пасты. В Индии так делают до сих пор.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Европейские врачи и аптекари быстро заинтересовались лечебными свойствами табака

Португальский путешественник Педро Алварес Кабрал, который прибыл в Бразилию в 1500 году, сообщал, что растение бетум, как иногда называли табак, используется при лечении нарывов и язв.

В Новой Испании, нынешней Мексике, испанский священник и францисканский монах-миссионер Бернардино де Саагун узнал от местных лекарей, что болезни, вызывающие воспаление гланд, лечатся наложением горячих табачных компрессов с солью.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption В XIX веке считалось, что табачный дым помогает анатому или хирургу, который занимается вскрытием трупов, предохранить себя от опасных миазмов

Европейские врачи и аптекари проявляли большой интерес к лекарственным свойствам табака.

В последующие столетия, как свидетельствуют материалы музея фонда Wellcome, курение табака стало неотъемлемым атрибутом врачебной профессии, особенно среди хирургов.

Тогда считалось, что табачный дым помогает анатому или хирургу, который занимается вскрытием трупов, предохранить себя от опасных миазмов.

Во время эпидемии чумы в Лондоне в 1665 году детям в школах велели курить табак, который считался надежным средством против миазмов, которые переносили чуму.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Во время Великой чумы 1665 года в Лондоне табаком окуривали улицы и трактиры

Тогда же широко распространились глиняные трубки для курения табака, особенно среди могильщиков, которым приходилось хоронить тысячи тел.

Но среди врачей того времени встречались и те, кто ставил под сомнение лекарственные свойства табака.

Английский врач Джон Котта, автор книг о медицине и колдовстве, писал в 1612 году, что табак, который считался тогда панацеей, может оказаться причиной множества заболеваний.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption В XVIII веке табачным дымом пытались спасти утопленников, вдувая его в тело с целью прогревания и стимуляции

Несмотря на эти сомнения, табак продолжал пользоваться большим спросом, и аптеки во многих европейских странах предлагали его покупателям в качестве универсального лекарственного средства.

Его даже использовали для клизм, особенно при откачивании утопленников, когда табачный дым вдували жертвам в задний проход с целью отогревания и стимуляции организма.

Врачи полагали, что табачный дым прогоняет простуду и вялость, и содействует бодрости. На берегах Темзы в трактирах держали запасы табака для оказания первой помощи утопленникам.

Позднее, в XVIII веке, ушную боль лечили вдуванием табачного дыма в уши.

В 1828 году впервые удалось выделить никотин из табачных листьев, и медицинский мир стал с большей осторожностью относиться к применению табака в качестве панацеи.

Но лекарства на основе табака продолжали применяться, например, в виде свечей от запора, геморройных шишек и глистов.

И только с начала 1920-х годов стали высказываться первые соображения о вреде табака. Например, одна из компаний, производящих сигареты, утверждала в своей тогдашней рекламе, что врачи рекомендуют курение и сами предпочитают сигареты ее марки.

В этой же газетной рекламе говорилось, что курение рекомендуется оперным певцам для "очистки нежных тканей голосовых связок".

За последние 30 лет вредные последствия курения стали очевидны, так же как и вред, приносимый так называемым пассивным курением.

Это привело к введению во многих странах запрета на курение в общественных местах. В некоторых странах законодатели принимали правила об обязательном размещении на обертках сигаретных пачек предупреждений о вреде табака и даже изображений смертельно больных курильщиков.

В Англии, например, продавалась кукла под именем Смоуки Сью, призванная внушить девочкам и молодым женщинам мысль об опасности курения при беременности.

Правообладатель иллюстрации Science Museum London Image caption Такие куклы использовались для антитабачной кампании среди женщин в 1970-е годы

А совсем недавно появилась новая форма курения - так называемый вейпинг. Речь идет о вдыхании аэрозоля, генерируемого портативными электронными устройствами. Такой высокодисперсный пар может содержать никотин, но не является табачным дымом.

Электронные сигареты не выделяют деготь или угарный газ - два самых опасных компонента табачного дыма. Однако, как считает британская служба здравоохранения, их нельзя назвать совершенно безвредными.

В США против крупнейшей табачной компании Philip Morris International были поданы десятки судебных исков, в рамках которых её обвиняли в использовании рекламы в социальных сетях, направленной на молодых людей.

Американские законодатели также стремятся воспрепятствовать свободной продаже электронных сигарет детям и подросткам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Электронные сигареты пользуются спросом среди молодежи, но и они не вполне безопасны

Всемирная организация здравоохранения считает распространение табака эпидемией и одной из основных угроз здоровью в мире.

Она призывает власти принимать меры по борьбе с курением, например, по запрету рекламы табачных изделий или по повышению акцизов на сигареты.

По данным ВОЗ, масштабы курения в мире сокращаются: в 2016 году 20% населения курили табак, по сравнению с 27% в 2000 году. Однако темпы этого снижения недостаточны, чтобы достичь согласованных международными соглашениями параметров.

В мире сейчас насчитывается 1,1 миллиарда взрослых курильщиков, 80% из которых проживает в странах с низкими и средними доходами.

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