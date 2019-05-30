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Авторитетный юрист, противник празднования Дня Победы, сторонник европейских ценностей и сплочения нации на основе латышского языка - новым президентом Латвии избран Эгилс Левитс. Он уже готов поехать в Москву - если в этом будет смысл.

Латвия - парламентская республика, поэтому круг полномочий президента ограничен. У главы государства есть право законодательной инициативы, он может приостановить принятие закона, инициировать роспуск парламента.

Президента выбирает парламент: "за" должен проголосовать как минимум 51 депутат из 100 (а не простое большинство). В этом году голосование впервые было открытым. За Эгилса Левитса проголосовал 61 депутат.

С третьей попытки

Впервые имя Левитса в качестве потенциального кандидата на пост главы государства прозвучало в 2007 году, однако свою кандидатуру тогда он отозвал.

В 2015 году Левитс был кандидатом в президенты от националистической партии "Национальное объединение". В 2019 году он стал единым кандидатом от коалиции.

В беседе с Русской службой Би-би-си Эгилс Левитс сказал, что на его работу политическая поддержка влиять не будет: "Я беспратийный, буду объективным и независимым".

Себя Левитс считает национально настроенным центристом с либеральными и социально ориентированными взглядами.

"Есть области, в которых я настроен социально: социальное неравенство надо уменьшать, государство должно поддерживать малообеспеченных. Но я либерал в том смысле, что современная демократия и современная конституция либеральны по сути, потому что подразумевают гражданские свободы", - рассказывает Левитс.

Правообладатель иллюстрации LETA Image caption Эгилс Левитс называет себя национально настроенным центристом с либеральными и социально ориентированными взглядами

"Я консервативен, постолько считаю, что новые идеи надо проверить - лучше ли они старых. Я национален. Думаю, что в современном мире очень важна национальная идентичность, которая помогает сформировать связь с государством. - говорит президент. - Я за единый государственный язык и единую школьную систему".

Около 40% жителей Латвии считают своим родным языком русский. Около 30% называют себя русскими.

Германский латыш

Левитс родился в Риге в 1955 году, учился в русской школе. В 70-х с семьей переехал в Германию, там получил образования юриста. Уже в конце 80-х он включился в политическую жизнь Латвии, стал активистом движения за восстановление независимости - Атмоды.

Левитс - автор проекта декларации о восстановлении независимости, был министром юстиции в начале 90-х, депутатом парламента, послом Латвии в Германии, Австрии и Швейцарии, стал первым представителем страны в Европейском суде по правам человека.

Последние 15 лет новоизбранный президент занимал должность судьи Суда Европейского союза, жил в Люксембурге. Оторванным от Латвии Левитс себя не считает: "В современном мире с его коммуникациями это не проблема. Я все это время участвовал в социальной, политической и правовой жизни страны".

Всё как в ЕС

Отношения с соседями, в том числе с Россией, Левитс собирается формировать на основе принципов добрососедства и соблюдения международных норм. Россия, по его словам, эти нормы нарушает на Украине и в Грузии.

Правообладатель иллюстрации LETA Image caption Эгилс Левитс не считает свою страну мостом между Востоком и Западом

Выходить за рамки общеевропейской линии по отношению к восточным соседям он не намерен - так, по словам Левитса, позиция Латвии будет сильнее. "Я полностью согласен с позицией ЕС", - говорит он, отвечая на вопрос о российской агрессии.

Он готов отправиться в Москву, как это сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд - если были бы сигналы, что это может дать какой-то результат.

"Если нужна дипломатическая работа, то, конечно. А просто съездить поговорить - стране от этого никакой пользы", - признается в беседе новоизбранный президент.

Левитс не поддерживал идею о том, что Латвия должна быть мостом между Западом и Востоком. "Никакого моста. Мы - Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы - часть Запада", - цитирует Левитса сайт его сторонников.

Заниматься экспортом демократии на постсоветском пространстве он не намерен, говорит, что импульс должен идти изнутри, а простой экспорт, по его мнению, - не слишком удачное занятие.

Авторитетный юрист

Правообладатель иллюстрации LETA Image caption На посту президента Левитс намерен заниматься вопросами сплочения общества

Эгил Левитс - безусловный авторитет в латвийских юридических кругах, он участвовал в разработке Уголовно-процессуального закона и закона о государственном управлении.

На посту президента Левитс намерен заниматься вопросами сплочения общества: как по этнической, так и по социальной линии. Он считает, что в Латвии довольно мало внимания уделяется борьбе с домашним насилием, которое, как правило, обращено против женщин и детей. Тут, по его словам, надо было бы работать больше.

А вот брак он считает союзом между мужчиной и женщиной.

Латвия - страна латышей?

Пять лет назад латвийский парламент принял преамбулу к конституции, которая спровоцировала волну скандалов. Автором преамбулы был Эгилс Левитс.

В ней говорится о создании латвийского государства "для гарантирования существования и развития латышской нации, культуры и языка". Парламентская оппозиция и ряд общественных деятелей восприняли эти слова как основание для создания двух сортов жителей Латвии: латыши и не-латыши.

Правообладатель иллюстрации LETA Image caption По мнению Левитса, праздновать 9 мая День Победы неправильно. "Для нас, латышей, эта война закончилась только в 1990-1991 году", - говорит он

"Политически легитимизируется концепция о том, что формально все граждане равны, но некоторые равнее. Те, кто принадлежат к латышскому народу, это первый сорт. Второй - все остальные", - говорил тогда Русской службе Би-би-си депутат сейма и правозащитник Борис Цилевич.

Левитс не считает, что Латвия - страна латышей: "Нет, Латвия - страна граждан Латвии".

Новоизбранный президент подчеркивает: "Латвия - единственная страна, которую латыши считают своим домом". Он полагает, что раскалывать общество на разные национальности нельзя.

"Мы все - граждане Латвии, у нас есть общий язык, но есть часть, у которых есть еще один язык - если, например, на нем говорят дома", - говорит президент.

По его словам, это надо поддерживать, но не ценой общего языка и культуры: "Не может быть ситуации, когда люди не понимают по-латышски. Я против такой изоляции".

Говорить по-русски Левитс готов, например, на каком-то русском культурном мероприятии - это, по его словам, было бы вежливо. В остальном он предпочитает общаться на государственном языке.

9 мая Левитс празднует День Европы - об этом он напомнил бы всем латвийцам, которые празднуют День Победы. "Для нас, латышей, эта война закончилась только в 1990-1991 году", - сказал он в интервью газете NRA.