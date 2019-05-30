От "сказочного" до реального: оскорбление власти из вологодского села

Media playback is unsupported on your device "Если молчать - продолжат давить": как живет автор поста о "сказочном Путине"

Новые статьи КоАП, окрещенные "Законом об оскорблении власти", быстро пригодились для наказания тех, кто критикует российского президента. Разлетевшаяся по сети фраза о "сказочном ***********" родила уже три судебных дела. Фигурант одного из них, житель вологодского села Верховажье Юрий Шадрин, не собирается отказываться от опубликованного на своей страничке во "ВКонтакте" бранного заявления.

"Владимира Владимировича" зарезали прошлым летом. Частично продали, частично съели его. Аналогичная судьба постигла "Патриарха Кирилла", "Вовку Соловьева" и других свиней Шадрина. Он говорит, что называет скотину так, чтобы "резать не жалко было". В день интервью один из отсеков свинарника делят Сцилла и Харибда. Харибда крупней и оттирает соплеменницу от кормушки. Харибду скоро зарежут.

Это похоже на дешевый троллинг, но кажется, что игры с кличками и сетевая активность Шадрина - не поверхностный стеб. Они укладываются в довольно стройную и редкую для деревни либеральную систему взглядов. 44-летний селянин, переселившийся на Вологодчину шесть лет назад, способен довести начатый тезис до конца без длинных пауз на обдумывание слов. Тоже необычно.

Окончательно с воззрениями на правящий режим Юрий определился после аннексии Крыма. "Это была последняя капля, стало ясно, что власть наша никуда не годится. До этого я тоже ее не сильно любил, но не думал, что все так плохо. А это, Крым, ну это ж явная агрессия, оккупация, нарушение договоров".

С протестом против аннексии Крыма Шадрин в Верховажье был белой вороной. За пять лет, говорит он, накал "крымнашизма" ослаб, а недовольство властью выросло. Но таких отчаянных фрондёров Верховажье не видело еще.

Image caption Верховажье существует относительно стабильно, невзирая на запустение вокруг

Откликаясь на флешмоб со ставшей известной фразой, Юрий написал в статусе своей страничке во "ВКонтакте": "Путин - *********** реальный, а не сказочный". Удивительно, но удалять эту надпись со страницы Шадрину никто не предписывал и пока что она красуется там во всем своем непотребстве.

Ну и "прилетело" ему довольно быстро. В середине мая было начато следствие по статье о мелком хулиганстве. Третьей ее части, той самой, где говорится о "явном неуважении". Автора первоначального заявления, Юрия Картыжева из Малой Вишеры в Новгородской области, уже наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Суд по делу Шадрина начнется 7 июня.

Большая часть сетевой активности Шадрина - перепосты статей, критических по отношению к Путину, адептам Сталина и СССР, "патриотической" общественности. Но новости о готовящемся принятии "закона Клишаса" (так в народе окрестили поправки об оскорблении власти) Юрий комментировал в марте сам, так что уж точно не может утверждать, что понятия не имел о совершении деяния, которое совсем недавно вошло в разряд противоправных.

На это Шадрин отвечает так: Путиных в России много. "Пусть они докажут, что я имел в виду президента. У меня же не написано на странице "Президент России Путин - *********". Доказать, какого конкретно Путина они имеют в виду, по идее, они не могут".

Юрий знает, что острые на язык комментаторы то и дело идут по разным статьям, но все равно удивлен, что из кучи страниц со "сказочной" фразой обнаружили именно его изречение. "Чтобы на какую-то деревенскую страницу обратили внимание… Я об этом даже и не думал. Если посмотреть, сколько таких подобных негативных, матерных в том числе, высказываний в сети, то вероятность того, что привлекут именно тебя, маленькая".

Назад в СССР

До Верховажья ехать от Вологды два часа, но эта глубинка не производит впечатления депрессивной. Дома стоят ровно, многие хорошо отделаны. Рядом с Верховажьем когда-то жили родители Юрия. Все окрестные села повымирали. А это пока что держится: тут валят и обрабатывают лес, строят и отделывают дома, есть молочные фермы. По ухабам на сельских улицах плавают не старые "жигули", а средней руки иномарки.

У Юрия - всего лишь Datsun, но открытая кухня и гостиная в доме создают впечатление, что жилище обустраивал обеспеченный столичный дауншифтер - высокие потолки, хорошая отделка, встроенная кухонная техника и софиты в потолке. Но нет, Шадрин - простой мастер по ремонту бытовой техники, приехал сюда с женой шесть лет назад из Мурманска в поисках более комфортного климата и собственного дела. Бытовую технику продолжает чинить: в прихожей в ожидании нужной запчасти томится чья-то стиральная машина.

Image caption Большинство недовольных нынешней властью по-прежнему тоскуют по СССР, уверен Шадрин

План по созданию мини-фермы, однако, натолкнулся на финансовые препятствия: Юрий сначала держал коров, коз и свиней, но без кредитов развивать хозяйство не мог. Кредитов ему не дали. Теперь в хлеву почти совсем пусто, и кем заселять его дальше, Шадрин пока думает. Но со сбытом проблем нет - мясо всех этих "Владимиров Владимировичей", "Сцилл-Харибд" и "Вовок Соловьевых" расходится среди жителей пятитысячного села довольно хорошо.

Единомышленников у него в Верховажье немного. "Большинство людей здесь сейчас уже не очень любит Путина, но, тем не менее, приветствуют его внешнюю политику. А внутренней недовольны. Большинство здесь придерживаются взглядов коммунистических, хотят обратно в Советский Союз, мечтают о новом Сталине, который бы покарал всех воров".

Редкий момент унисона с народным недовольством случился у Шадрина летом прошлого года. Тогда он организовал первый в истории села протестный митинг. Из-за пенсионной реформы.

6% на площади

Image caption Разведение свиней пока не обеспечивает Шадрину надежную прибыль

"Власти отнеслись к этому вполне нормально, - рассказывает он. - Я подал объявление на сельской странице во "ВКонтакте", люди откликнулись, тема митинга была актуальна, пенсионная реформа всех возмущала. Тут было триста человек, для села это много, людям было интересно". 300 человек - 6% населения села. В Санкт-Петербурге для такой пропорции понадобилось бы вывести на площадь 300 тысяч.

Основную речь толкал сам Шадрин - называл власть преступной, Путина - засидевшимся у руля, изобличал двуличие тех, кто держит свои деньги и детей за рубежом, при этом загоняя Россию в конфликт со всем цивилизованным миром. Спрашивал, почему деньги уходят на военную операцию в Сирии, напоминал, что правительство несколько раз перекраивало в последние годы пенсионные схемы. Ему хлопали.

А местная газета написала про митинг нелестный отзыв. Статья без подписи автора утверждала, что это пустая критика без предложений, выпуск пара, неконструктивное событие. "Где резолюция? Конкретные предложения, которые можно направить хотя бы в Общественную палату или в Народный фронт?" - вопрошала передовица.

"Меня это возмутило. Я назвал редактора газеты гадким человеком, она написала заявление в полицию. Суд я проиграл, подавал жалобу, второй суд тоже проиграл. На втором суде меня поразила абсолютная некомпетентность властей. Прокурор пошел вместе с судьей писать заключение. Они вообще что-нибудь слышали про разделение властей?!"

Вскоре одна из свиней в шадринском хлеву получила прозвище, идентичное имени гособвинителя.

Поругать грамотно

Image caption В Верховажье живут около 5 тысяч человек, зарабатывают лесозаготовками и деревообработкой, строительством

Что сказать о представителе власти, если власть или ее представитель вам решительно не нравится? Жители Верховажья в смущении. "Мне ваше выражение не нравится, - говорит бывшая учительница Татьяна Ивановна, услышав фразу, которой наградили Путина в сети. - Я бы просто сказала, что человек не на своем месте".

Я предполагаю, что какой-нибудь представитель власти может обидеться и на такое пресное заявление. Как быть с новым законом, который подписал недавно президент Путин? "Если закон не на чиновников, а на всех, то справедливый. А если только за чиновников, то это - пустота", - говорит пенсионерка.

На площади в центре села стоит видавший виды Ленин, указующий перстом прочь от небольшой церкви. Ленина можно критиковать? "Нет", - улыбается несколько нервно молодая женщина по имени Ирина. А Путина можно? "Нет. Он много хорошего людям сделал".

Вот дама в красном плаще убегает от микрофона: "Мне нельзя говорить, я сама представитель власти". Еще одна учительница на пенсии, Лариса Федоровна, говорит, что ругать можно всех, но вторая часть "сказочного" эпитета ее расстраивает. "Оскорблять людей нельзя. Но мне трудно сказать, где эту грань можно провести… Может быть такое, что вроде ничего страшного, а кто-то за оскорбление посчитает". Вот, вопрос на 30 тысяч. Штрафа.

Еще одна прохожая, Римма, чувствует огромную пропасть между властью и народом. "Мы же про них ничего вообще не знаем. Как про них в телевизоре скажут, вот так мы и думаем. А может, всё и не так. Вот я, например, толком и не знаю, есть война на Украине или нет". Критикуемым властям Римма советует поменьше оскорбляться и побольше прислушиваться. Но и ей "сказочный ***********" не по нутру.

"Никакого человека нельзя так называть, в том числе и Путина", - говорит Николай. Но он чувствует, что власть старается обезопасить себя от любой критики. "Да вообще от любых проблем… Законы принимаются для того, чтобы защитить власть и имущество предержащих. Законы все в пользу богатых", - говорит Николай. Шадрина он знает и уважает. Если соседу назначат штраф, то Николай готов пожертвовать Юрию денег.

С пометкой "на сказочного"

Правообладатель иллюстрации vk.com/Юрий Шадрин Image caption Около 300 человек пришли на созванный Шадриным митинг в июле прошлого года

Если не по-матерному, то как Шадрин назовет путинский режим? "Это просто воровская власть. У этой власти нет никакой идеологии. Они просто разворовывают страну, вот и все". Тоже, в общем, без уважения высказался. "Я не знаю, можно ли установить какую-то границу с юридической точки зрения. Этот закон абсолютно неконкретный. Любое слово можно принять за неуважение к власти. Скажи, что чиновник - вор, тоже можно оценить как неуважение. Любое негативное высказывание".

Нарушитель сельского спокойствия уповает на "эффект Стрейзанд". "Правоохранители должны понять, что этот закон приведет к обратному эффекту, чем больше таких дел будет, тем будет понятней, что власти не уважают все больше и больше… Надеюсь, что закон если и не отменят, то по крайней мере применять не будут".

7 июня он пойдет в районный суд. Защищать Шадрина будут юристы "Агоры", уже пообещавшей, что дело, если понадобится, доведут до ЕСПЧ. Если назначат штраф, то, надеется Юрий, сочувствующих будет достаточно, чтобы собрать немалую сумму. 100 рублей с пометкой "на сказочного" какой-то доброхот уже перевел, хотя Шадрин никого ни о чем еще не просил.

Жалеет ли он, что написал про "реального, а не сказочного"? "Если бы я знал [что будет], я бы написал, но не так, а по-другому, чтобы не было причины завести на меня дело. Но смысл высказывания был бы таким же. Чем больше люди будут высказывать свое мнение, тем больше вероятность, что что-то в конце концов будет меняться. А если молчать, то будут дальше продолжать давить".