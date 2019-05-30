Конспирологи переоценивают Бильдербергский клуб. Это не значит, что у него нет влияния

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встречи Бильдербергского клуба хорошо охраняются

В четверг начинается четырехдневная встреча представителей мировой элиты за закрытыми дверьми отеля люкс в Монтрё в Швейцарии. Это так называемый Бильдербергский клуб.

Туда приглашены около 130 представителей элит - политиков, руководителей компаний, представителей индустрии финансов, профсоюзов, науки и СМИ.

Вас туда не пригласят.

Неважно, какую газету вы читаете, какой телеканал вы смотрите, на кого подписаны в соцсетях. Вы не увидите и не услышите ни одного репортажа о заседании Бильдербергского клуба. Ни один журналист, попавший на конференцию, ничего о ней не сообщит. Это строжайше запрещено.

Интегрированные в мировую элиту

Среди приглашенных американцев - зять президента Трампа Джаред Кушнер, глава Microsoft Сатья Наделла, бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт, миллиардер и основатель Paypal Питер Тиль и бывший госсекретарь Генри Киссинджер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джаред Кушнер приглашен на заседание Бильдербергского клуба

Другие приглашенные не менее знамениты.

Приглашают на заседание клуба не только тех, кто уже вошел в состав элиты, но и тех, кто, вероятно, скоро вольется в ее ряды.

В 1991 году туда был приглашен Билл Клинтон, хотя еще не было ясно, станет ли он кандидатом в президенты от Демократической партии, не говорят уж о том, чтобы избраться президентом.

Image caption Бывший британский премьер-министр Тони Блэр был приглашен на встречу Бильдербергского клуба еще до того, как стал лидером Лейбористской партии

Тони Блэр был приглашен в 1993 году, за год до того, как стал лидером Лейбористской партии, и за три года того, как возглавил британское правительство.

Дипломатия или заговор?

Но что такое Бильдербергский клуб? Форум, на котором публичные люди просто могут пообщаться друг с другом в приватной обстановке, или пресловутая мировая закулиса?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди, склонные верить в конспирологические теории, считают, что миром правят финансовые воротилы

Любители конспирологических теорий обвиняют Бильдербергский клуб во всех возможных грехах: от организации финансового кризиса 2008 года до разработки планов уничтожить 80% населения планеты.

К этой когорте людей относится американский конспиролог и радиоведущий Алекс Джонс. В прошлые годы он приезжал в Монтрё и кричал в мегафон: "Мы знаем, что вы безжалостны. Мы знаем, что вы злодеи. Мы учитываем вашу темную силу".

Из пепла войны

Зная долгую и во многом загадочную историю Бильдербергского клуба, нетрудно понять, откуда берутся самые причудливые обвинения в его адрес.

Первая его встреча состоялась в 1954 году с заявленной целью укрепить отношения США и стран Европы и не допустить нового глобального конфликта, подобного Второй мировой войне.

С самого начала вся деятельность организации была обставлена секретностью.

Журналистов не приглашают, по итогам встреч не публикуется никаких пресс-релизов, а сайт клуба выглядит столь непритязательно, будто его делали в 1990-е годы.

Междусобойчик?

Несмотря на то, что Бильдербергский клуб как будто срисовывали с джентльменских клубов для злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде, мейнстримные комментаторы говорят, что на деле все совсем не так инфернально.

По словам колумниста газеты Times Дэвида Аароновича, подчас просто смешно наблюдать, как некоторые переживают из-за того, чем этот клуб занимается.

"На самом деле, это просто место для встреч за ужином богатых и влиятельных людей", - говорит он.

И некоторые считают, что эти встречи идут на пользу всем нам.

Image caption Один из основателей Бильдербергского клуба - бывший министр финансов Британии Денис Хили

Денис Хили, занимавший пост министра финансов Великобритании в 1970-х годах и бывший одним из основателей Бильдербергского клуба, в интервью для книги журналиста Джона Ронсона Them ("Они") говорил, что многие недооценивают практическую пользу неформальных встреч.

"Собрания Бильдерберга - самые полезные международные встречи из всех, на которых я когда-либо присутствовал, - сказал Хили. - Поскольку все происходит за закрытыми дверьми, участники свободно высказывают свои мнения, не опасаясь последствий".

Защитники Бильдербергского клуба говорят, что конфиденциальность позволяет участникам разговаривать друг с другом откровенно, не опасаясь превратных интерпретаций их слов в прессе.

Общая тема

Но это не значит, что Бильдербергский клуб не пользуется серьезным влиянием.

Конспирологи сильно преувеличивают, но кое в чем они правы, говорит профессор Эндрю Какабадзе, соавтор книги Bilderberg People ("Люди Бильдерберга").

По его словам, эти люди гораздо влиятельнее тех, кто собирается, например, в Давосе. И поскольку все их разговоры происходят непублично, становится понятно, почему влияние клуба беспокоит людей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые считают, что участники Бильдербергского клуба более влиятельны, чем те, кто собираются в Давосе на Всемирный экономический форум

"Это не конспиративная организация. Здесь все сделано гораздо хитрее, - говорит профессор Какабадзе. - Они формируют общественное сознание, причем так, что всем кажется, будто альтернативы не существует".

Клуб ставит перед собой цель собрать вместе представителей элит, как из правой, так и из левой части политического спектра, дать им пообщаться в непринужденной, но роскошной обстановке, и посмотреть, какие идеи из этого родятся.

С одной стороны, это может показаться светским мероприятием с избычным ореолом таинственности, но с другой, - в этом вся суть.

Если сходить на несколько таких приемов, то понимаешь, что у них есть одна общая тема.

На заседаниях Бильдербергского клуба складывается консенсус вокруг западной рыночной экономики и продвижения ее идеи по всему миру.

"Значит ли это, что эти люди хотят править всем миром? Во всяком случае, есть сильное стремление двигаться к единому мировому правительству, приверженному этой идее", - продолжает Какабадзе.

В чем правы конспирологи

Джеймс Макконнаки, автор "путеводителя" по конспирологическим теориям (Rough Guide to Conspiracy Theories), говорит, что секретность встреч клуба дает недовольным повод проецировать на него свои страхи.

В США конспирологи считают Бильдербергский клуб собранием заговорщиков, которых контролирует Европейский союз с целью ограничить американскую свободу.

А европейские конспирологи в нем же видят рыночную элиту, пытающуюся продвигать правую повестку.

И в каком-то смысле эти люди правы, они лишь сильно преувеличивают свои опасения, замечает Макконаки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые сравнивают Бильдербергский клуб с масонами

Бильдербергский клуб устроен также, как был бы устроен глобальный заговор, пытающийся тайно повлиять на судьбы мира, говорит он.

"Единственная разница - в масштабах злодейства, - говорит Макконаки. - Эту клику рассматривают как вселенское зло. А на самом деле все сложнее".

Несмотря на обилие историй о закулисных группах, правящих миром, которые в экстремальных вариантах превращаются в безосновательные антисемитские теории заговора, мы все же должны должны сказать конспирологам "спасибо", уверен Макконаки.

"Иногда нужно прислушиваться к конспирологам, поднимающим вопросы, которые игнорируют мейнстримные СМИ. Только недавно они начали говорить о Бильдербергах. Стали бы они это делать, если бы не все эти дикие теории, которые мы видим?" - спрашивает писатель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди проецируют на Бильдербергский клуб свои страхи

Как жить, когда миром никто не правит?

Но Ааронович не согласен. Если верить в секретные сообщества, то определенные группы людей можно считать их жертвами. Это мешает сформировать рациональное представление о мире.

"Твердо верить в Бильдербергскую группу - значит верить своей фантазии, - говорит он. - Это значит, что существуют люди, выполняющие функции наивысшей власти. Как Бог. На самом деле, мир хаотичен, но сама мысль об этом для некоторых людей невыносима".

"Может быть, это можно назвать формой терапии, но из-за нее люди начинают верить в ненаучные вещи", - говорит колумнист.

Автор оригинального материала - Том Де Кастелла.