Полезно ли пожилым "жить чуть-чуть впроголодь" по совету Онищенко?

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Геннадий Онищенко, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России, призвал пожилых людей "жить чуть-чуть впроголодь". По его словам, такая диета в сочетании с физическими упражнениями поможет им бороться с лишним весом, в частности, с жировыми отложениями в области талии.

"Объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание - жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное", - сказал Онищенко.

Он добавил, что "любой человек, который имеет избыточный вес, находится или пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания".

Свои рекомендации по питанию Геннадий Онищенко дал в ответ на просьбу журналистов RNS прокомментировать результаты исследования, проведенного Американским гериатрическим обществом.

Исследователи из США пришли к выводу, что интервальные тренировки помогают пожилым людям бороться с жировыми отложениями в области талии, или "центральным ожирением". Этот вид ожирения вызывает больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие виды, говорится в статье.

Участники эксперимента, 36 человек в возрасте около 70 лет, в течение 10 недель выполняли упражнения, чередуя их с отдыхом в соотношении 2:1 (например, 40 секунд упражнений и 20 секунд отдыха). Тренировки длились от 18 до 36 минут три раза в неделю и привели к потере у испытуемых около килограмма жира.

Предложение Онищенко жить впроголодь негативно восприняли в соцсетях. Пожилые люди в России - одна из самых незащищенных категорий населения. Средняя пенсия в стране около 14 тыс. рублей (215 долларов), это лишь на 5 тыс. рублей больше прожиточного минимума. Далеко не все пенсионеры имеют возможность качественно питаться.

Онищенко пришлось оправдываться: "Вот опять же всё передернули... Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется в области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!"

"Но голодный паек никто не предлагал. Не надо ерничать! А [надо питаться] в соответствии со своими потребностями физиологическими, а не теми, которые у вас выработались в течение той жизни, что шла до старшего возраста", - добавил он.

Питание, по мнению Онищенко, должно быть сдержанным и его должно быть меньше по объёму калорий. В интервью "Комсомольской правде" депутат уточнил, что его рекомендации относятся к людям старше 50 лет.

Голод или переедание?

"Если говорить о людях до 75 лет, то на них распространяются все те правила питания, которые действуют для людей молодого и среднего возраста, - сказала Би-би-си главный гериатр минздрава России Ольга Ткачева. - Что касается людей после 75 лет, то здесь более опасно не ожирение, а наоборот, синдром мальнутриции (недостаточности питания. - Прим. Би-би-си), когда они отказываются от еды или едят очень мало".

По ее словам, это происходит по разным причинам, не только из-за недостатка финансов: меняется восприятие вкусов, у людей нет аппетита, они забывают поесть, у них может быть депрессия, не могут выйти из дома за продуктами, не хотят или не могут приготовить обед.

По словам Анны Юргановой, гендиректора гериатрического центра "Наша забота", бывает и такое, что пожилые люди едят больше своей нормы - они начинают меньше двигаться, поэтому уменьшается потребность в калориях, но сохраняются прежние пищевые привычки. Потребность пожилых людей в калориях обычно примерно на 20% ниже, чем в молодости, рассказала она.

Белки, а не углеводы

Главное в рационе пожилых людей - не подсчет калорий, а сбалансированность питания, говорят врачи.

"Обмен веществ замедляется, поэтому питание должно быть более сбалансированным и содержать меньшее количество углеводов. Многие пенсионеры потребляют их из-за низких доходов - они не купят себе овощи, мясо, орехи, но могут пожарить блины или сварить макароны, эти продукты откладываются в виде лишних килограммов", - объясняет Анна Юрганова.

Она добавляет, что в пожилом возрасте важно потреблять белок - его недостаток приводит к потере мышечной массы. В результате мышцы перестают держать скелет в правильном положении, это приводит к артрозам, увеличиваются и риски падений.

По словам Ольги Ткачевой, пожилым людям требуется даже больше белка, чем молодым - 1,2 г на кг веса в день против 1 г для молодых.

"Было бы здорово немного ограничить потребление соли, если есть гипертония, но сильные ограничения в возрасте после 75 лет не рекомендуем", - говорит Ольга Ткачева.

У пожилых людей меняется восприятие жажды, поэтому иногда они забывают пить. "Как минимум 1,5 литра жидкости в день нужно выпивать", - говорит Ольга Ткачева. Также рекомендуется есть 400-600 граммов клетчатки - овощей, фруктов.

Критика от Онищенко

Геннадий Онищенко и раньше критиковал рацион россиян. Так, в 2012 году, занимая должность главы Роспотребнадзора, он советовал не посещать суши-бары. "Зачем есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу? Моды в питании быть не может. Сам факт поглощения такой рыбы небезразличен в худшую сторону для вашего организма, - говорил он. - Люди глотают ломоть непонятно чего, которое уже начинает разлагаться, и такие довольные сидят".

В 2013 году он критиковал потребление гамбургеров и суши, называя их экзотикой. "Мы уповаем на высокую сознательность и пищевой патриотизм наших граждан, которые уже давно отказались от использования этой пищи в своем питании", - говорил Онищенко.