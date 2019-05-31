Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Храм в парке "Патриот" хотят построить к 75-летию Победы

На стенах главного храма вооруженных сил России, который строится в подмосковном военном парке "Патриот", будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой отечественной войны, среди них - подвиг 28 панфиловцев, подлинность которого оспаривают историки. Представители Русской православной церкви не находят в этом ничего противоречивого.

Как сообщила накануне газета "Красная звезда", на одном из горельефов будущего храма будет изображен "подвиг 28 героев-панфиловцев". Это масштабное панно, как сообщается в статье, вместе с изображением обороны Севастополя будет установлено на северных вратах храма.

Газета передает, что скульпторы отобразили "достоверные исторические сюжеты, хотя и с элементами аллегории", используя при этом фотографии реальных участников событий.

"Так что, как говорится, глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством", - говорится в статье.

Легенда

Подвиг героев-панфиловцев - ставшая легендарной история о 28 солдатах 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, которой на тот момент командовал генерал-майор Иван Панфилов.

Согласно канонической версии, которая получила распространение в советское время, 16 ноября 1941 года 28 солдат-панфиловцев погибли в районе разъезда Дубосеково неподалеку от города Волоколамска, остановив атаку десятков германских танков и пехоты.

Несколько лет назад российский Государственный архив поставил под сомнение эту историю.

В 2015 году был рассекречен документ - справка-доклад главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева, подготовленная для передачи Андрею Жданову, советскому партийному и государственному деятелю, который после войны активно занимался идеологическими вопросами.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Храм вооруженных сил - идея, которую активно поддерживают на самом высоком уровне в России

Из него следовало, что, несмотря на массовый героизм советских солдат и ожесточенные бои в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии в это время и на этом участке фронта, именно этот конкретный бой стал вымыслом военных корреспондентов.

В докладе говорится, что авторами вымысла были корреспондент и литературный секретарь газеты "Красная звезда".

По данным прокуратуры, число 28 было произвольно выбрано в редакции, а на поле боя после скорого освобождения этого района были найдены всего трое погибших.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Храм в парке "Патриот" хотят построить к 75-летию Победы

"Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора "Красной звезды" Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого", - говорится в документе.

Пропаганда и общество

Тема подвига панфиловцев широко обсуждается в российском обществе.

С одной стороны, материалы прокуратуры свидетельствуют, что этого подвига не было, с другой - для многих в России легенда о 28 панфиловцах стала символом вполне доказанного и подтвержденного документально героизма других солдат 316-й стрелковой дивизии и других соединений в обороне Москвы.

Среди тех, кто отстаивает существование легенды, - министр культуры России Владимир Мединский. Ему принадлежат довольно ярко эмоционально окрашенные высказывания в адрес оппонентов в этой дискуссии.

Тем не менее, доказательств своей правоты министр так и не опубликовал, хотя утверждает, что они существуют.

В современной России героизм советских солдат в годы Второй мировой войны в последнее время стал одной из главных тем в государственной пропаганде патриотизма. При поддержке государства снимается множество военных фильмов, устраиваются публичные мероприятия, открываются памятники.

При этом фильм "28 панфиловцев", который также вызвал споры в обществе, как раз отличался от многих других тем, что большую часть его бюджета собрали при помощи добровольных пожертвований - на его съемки в 2013 году россияне собрали почти 35 млн рублей (более 500 тыс. долларов).

После публикации Государственного архива министр культуры призвал его руководство "заниматься своей профессией и не давать собственных оценок архивным документам". В марте 2016 года директор Государственного архива России Сергей Мироненко был уволен.

Главный военный храм

Собор Воскресения Христова, более известный как "главный храм Вооруженных сил России", строится в подмосковном парке "Патриот" с осени 2018 года.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" - огромный комплекс в Подмосковье, включающий несколько полигонов, аэродром, выставочную площадку. Он призван стать одним из пропагандистских инструментов министерства обороны России.

Правообладатель иллюстрации Voskresenie Fund Image caption Главный храм Вооруженных сил сможет одновременно принять более 6 тысяч верующих

Храм собираются построить к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Кроме него в парке "Патриот" построен масштабный деревянный макет Рейхстага, который участвует в мероприятиях, посвященных войне.

В публикации "Красной звезды" говорится, что кроме панно с изображением 28 панфиловцев стены храма будут украшены горельефами, посвященными обороне Брестской крепости, Сталинграда, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, Смоленской, Ржевской, Сталинградской битвам, форсированию Днепра, сражению на Курской дуге, водружению флага над Рейхстагом.

На храме также в виде горельефов будут представлены шествие тысяч германских военнопленных по Садовому кольцу в Москве в 1944 году и подписание капитуляции Германии.

Среди тех, кто работает над этим образами, - российские скульпторы Даши Намдаков и Виталий Шанов. Последний известен тем, что по заказу Российского военно-исторического общества изготовил скульптуру советского солдата, ставшую прототипом серии одинаковых памятников, установленных в нескольких российских регионах, а также на территории украинского города Амвросиевка, который контролируется силами так называемой ДНР.

Позиция РПЦ

Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии в министерство обороны России и в благотворительный фонд "Воскресение", который финансирует строительство храма и собирает на него средства. Ответы на запросы из военного ведомства и фонда пока не получены.

Как рассказал в интервью Би-би-си заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь не видит никакого противоречия ни в том, чтобы на стенах христианского храма были нанесены изображения кровопролитных сражений, ни в том, чтобы на одном из таких изображений фигурировал эпизод, который оспаривают историки.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Некоторые горельефы взорванного храма Христа Спасителя уцелели и находятся в Донском монастыре - среди них нет изображений кровавых битв, хотя военная тема фигурирует: на этом горельефе святой Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского

"Обстоятельства этого боя могут продолжать оставаться центром споров, но для церкви достаточно того, что эти люди погибли, защищая свое отечество, своих родных и близких, и погибли героически. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы увековечить их память на барельефах", - сказал он.

"Это не иконографические изображения, они не являются религиозными изображениями, это такой фон, который создают церкви, являющейся главным воинским храмом. Речь не идет о каком-то религиозном почитании панфиловцев, это очень важно подчеркнуть, это изображение следует рассматривать как символ героизма, жертвенности воинов, оно наполнено таким только смыслом", - сказал представитель РПЦ.

Правообладатель иллюстрации Yuri Belinsky/TASS Image caption На стенах Морского собора нет никаких батальных сцен

Что касается изображений битв на стенах храма, то представитель церкви напомнил, что в России и других странах существует немало церквей, построенных в честь каких-либо военных событий. Так, московский храм Христа Спасителя был возведен в честь победы в Отечественной войне 1812 года, а в Кронштадте стоит Морской Никольский собор, который посвящен памяти погибших военных моряков.

Правда, многочисленных крупных изображений кровопролитных битв на стенах храма Христа Спасителя, как и на Морском соборе, нет.