На главном военном храме России изобразят бой 28 панфиловцев. Что думает Церковь?
На стенах главного храма вооруженных сил России, который строится в подмосковном военном парке "Патриот", будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой отечественной войны, среди них - подвиг 28 панфиловцев, подлинность которого оспаривают историки. Представители Русской православной церкви не находят в этом ничего противоречивого.
Как сообщила накануне газета "Красная звезда", на одном из горельефов будущего храма будет изображен "подвиг 28 героев-панфиловцев". Это масштабное панно, как сообщается в статье, вместе с изображением обороны Севастополя будет установлено на северных вратах храма.
Газета передает, что скульпторы отобразили "достоверные исторические сюжеты, хотя и с элементами аллегории", используя при этом фотографии реальных участников событий.
"Так что, как говорится, глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством", - говорится в статье.
Легенда
Подвиг героев-панфиловцев - ставшая легендарной история о 28 солдатах 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии, которой на тот момент командовал генерал-майор Иван Панфилов.
Согласно канонической версии, которая получила распространение в советское время, 16 ноября 1941 года 28 солдат-панфиловцев погибли в районе разъезда Дубосеково неподалеку от города Волоколамска, остановив атаку десятков германских танков и пехоты.
Несколько лет назад российский Государственный архив поставил под сомнение эту историю.
В 2015 году был рассекречен документ - справка-доклад главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева, подготовленная для передачи Андрею Жданову, советскому партийному и государственному деятелю, который после войны активно занимался идеологическими вопросами.
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Из него следовало, что, несмотря на массовый героизм советских солдат и ожесточенные бои в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии в это время и на этом участке фронта, именно этот конкретный бой стал вымыслом военных корреспондентов.
В докладе говорится, что авторами вымысла были корреспондент и литературный секретарь газеты "Красная звезда".
По данным прокуратуры, число 28 было произвольно выбрано в редакции, а на поле боя после скорого освобождения этого района были найдены всего трое погибших.
"Таким образом, материалами расследования установлено, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора "Красной звезды" Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого", - говорится в документе.
Пропаганда и общество
Тема подвига панфиловцев широко обсуждается в российском обществе.
С одной стороны, материалы прокуратуры свидетельствуют, что этого подвига не было, с другой - для многих в России легенда о 28 панфиловцах стала символом вполне доказанного и подтвержденного документально героизма других солдат 316-й стрелковой дивизии и других соединений в обороне Москвы.
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Среди тех, кто отстаивает существование легенды, - министр культуры России Владимир Мединский. Ему принадлежат довольно ярко эмоционально окрашенные высказывания в адрес оппонентов в этой дискуссии.
Тем не менее, доказательств своей правоты министр так и не опубликовал, хотя утверждает, что они существуют.
В современной России героизм советских солдат в годы Второй мировой войны в последнее время стал одной из главных тем в государственной пропаганде патриотизма. При поддержке государства снимается множество военных фильмов, устраиваются публичные мероприятия, открываются памятники.
При этом фильм "28 панфиловцев", который также вызвал споры в обществе, как раз отличался от многих других тем, что большую часть его бюджета собрали при помощи добровольных пожертвований - на его съемки в 2013 году россияне собрали почти 35 млн рублей (более 500 тыс. долларов).
После публикации Государственного архива министр культуры призвал его руководство "заниматься своей профессией и не давать собственных оценок архивным документам". В марте 2016 года директор Государственного архива России Сергей Мироненко был уволен.
Главный военный храм
Собор Воскресения Христова, более известный как "главный храм Вооруженных сил России", строится в подмосковном парке "Патриот" с осени 2018 года.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" - огромный комплекс в Подмосковье, включающий несколько полигонов, аэродром, выставочную площадку. Он призван стать одним из пропагандистских инструментов министерства обороны России.
Храм собираются построить к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Кроме него в парке "Патриот" построен масштабный деревянный макет Рейхстага, который участвует в мероприятиях, посвященных войне.
В публикации "Красной звезды" говорится, что кроме панно с изображением 28 панфиловцев стены храма будут украшены горельефами, посвященными обороне Брестской крепости, Сталинграда, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, Смоленской, Ржевской, Сталинградской битвам, форсированию Днепра, сражению на Курской дуге, водружению флага над Рейхстагом.
На храме также в виде горельефов будут представлены шествие тысяч германских военнопленных по Садовому кольцу в Москве в 1944 году и подписание капитуляции Германии.
Среди тех, кто работает над этим образами, - российские скульпторы Даши Намдаков и Виталий Шанов. Последний известен тем, что по заказу Российского военно-исторического общества изготовил скульптуру советского солдата, ставшую прототипом серии одинаковых памятников, установленных в нескольких российских регионах, а также на территории украинского города Амвросиевка, который контролируется силами так называемой ДНР.
Позиция РПЦ
Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии в министерство обороны России и в благотворительный фонд "Воскресение", который финансирует строительство храма и собирает на него средства. Ответы на запросы из военного ведомства и фонда пока не получены.
Как рассказал в интервью Би-би-си заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь не видит никакого противоречия ни в том, чтобы на стенах христианского храма были нанесены изображения кровопролитных сражений, ни в том, чтобы на одном из таких изображений фигурировал эпизод, который оспаривают историки.
"Обстоятельства этого боя могут продолжать оставаться центром споров, но для церкви достаточно того, что эти люди погибли, защищая свое отечество, своих родных и близких, и погибли героически. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы увековечить их память на барельефах", - сказал он.
"Это не иконографические изображения, они не являются религиозными изображениями, это такой фон, который создают церкви, являющейся главным воинским храмом. Речь не идет о каком-то религиозном почитании панфиловцев, это очень важно подчеркнуть, это изображение следует рассматривать как символ героизма, жертвенности воинов, оно наполнено таким только смыслом", - сказал представитель РПЦ.
Что касается изображений битв на стенах храма, то представитель церкви напомнил, что в России и других странах существует немало церквей, построенных в честь каких-либо военных событий. Так, московский храм Христа Спасителя был возведен в честь победы в Отечественной войне 1812 года, а в Кронштадте стоит Морской Никольский собор, который посвящен памяти погибших военных моряков.
Правда, многочисленных крупных изображений кровопролитных битв на стенах храма Христа Спасителя, как и на Морском соборе, нет.