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Вечером 29 мая "Челси" выиграл Лигу Европы, победив со счетом 4:1 лондонский "Арсенал" на Олимпийском стадионе в Баку. Еще ни в одном еврокубковом финале не было так много политики - возможно поэтому интересный футбол продлился чуть больше 10 минут.

УЕФА больше думала о себе, а не о болельщиках

Две главные международные футбольные ассоциации - УЕФА и ФИФА - не раз объясняли, что занимаются популяризацией футбола, отдавая топовые матчи и турниры городам и странам, где соревнований такого уровня просто не было.

Так чемпионаты мира и Европы по футболу получили сначала Польша с Украиной, потом Россия и Катар. Главный кубковый матч в клубном футболе в 2018 году был сыгран в Киеве, а финал Лиги Европы в 2019 году два года назад был отдан Баку.

Тогда, конечно, еще никто не знал, что в финале Лиги Европы сыграют две английские команды.

Но, как минимум, одну вещь можно было учитывать еще при выборе Баку - добираться туда неудобно и дорого не только из Великобритании, но и из любой страны, чьи клубы чаще всего выходят в финал - Испании, Германии и Франции.

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Если бы в финал вышли не "Челси" и "Арсенал", а их соперники по полуфиналам - "Айнтрахт" и "Валенсия", логистическая проблема бы повторилась.

УЕФА выделила фанатам рекордно маленькую квоту - по 5800 билетов. Но даже та не была выбрана: до Баку по квоте обоих клубов из Лондона добралось только около 5,5 тысяч болельщиков.

Для сравнения: на последний финал еврокубка с участием двух английских команд - "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в Москве - в 2008 году приехали 42 тысячи фанатов из Великобритании.

Азербайджанские СМИ пишут о том, что все билеты на 68-тысячный стадион проданы, но как минимум половину из них УЕФА распределила среди партнеров и спонсоров ассоциации.

УЕФА нарушила базовый принцип: футбол выше политики

Финалы двух главных европейских кубков в их современном формате проходили в двух десятках европейских стран. Первый раз в истории финал проходит в европейской стране, куда де-факто запрещен въезд жителей другой европейской страны - Армении.

При этом для Азербайджана спорт - важная часть внешней политики. Здесь проходили этапы "Формулы-1" и международные легкоатлетические соревнования. Финал Лиги Европы будет первым матчем топ-уровня в Баку, в 2020-м страна примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу.

Формально въезд в Азербайджан прямо запрещен только тем, кто был в Нагорном Карабахе, из-за которого страны в состоянии конфликта еще с 1980-х годов. Но по факту обладателю армянской фамилии в Баку попасть почти невозможно; исключения делаются только на высшем уровне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Второй гол забил полузащитник "Челси" Педро

"Би-би-си" уже рассказывала, что фанатам обоих клубов отказывали в азербайджанской визе (для граждан Великобритании она оформляется онлайн) из-за того, что их фамилии звучат как армянские.

ФИФА и УЕФА не допускают на стадионах прямых конфликтов: армянские и азербайджанские клубы и сборные - как и российские с украинскими - разводятся по турнирной сетке.

Матчи по соображениям безопасности могут переноситься на нейтральное поле. Но на таком высоком уровне политика еще никогда в современной Европе не была выше футбола.

Проблему Генриха Мхитаряна УЕФА не решила

24 мая 2017 года игрок сборной Армении Генрих Мхитарян забил второй гол в ворота "Аякса" и стал победителем Лиги Европы в составе "Манчестер Юнайтед". В мае 2019 года стало известно, что перешедший в "Арсенал" Мхитарян не приедет на бакинский финал.

Азербайджанские власти гарантировали спортсмену полную безопасность и апеллировали к тому, что армянские спортсмены и раньше приезжали в страну на соревнования. Но Мхитарян после консультаций с клубом и семьей решил, что в Баку он не полетит.

Далее последовал обмен жестами, которые чем дальше, тем больше ставили стороны в неловкое положение. 22 мая игрок "Арсенала" Месут Озил, гражданин Германии и этнический турок, попытался сгладить конфликт и обратился на азербайджанском языке к болельщикам, радуясь скорой встрече.

26 мая газета Daily Mail рассказала, что УЕФА запретила игрокам "Арсенала" выйти на разминку в футболках с фамилией "Мхитарян" на спине - футболисты иногда поддерживают своих одноклубников таким способом, например, в случае тяжелой травмы. Любая форма по правилам должна быть согласована с ассоциацией - и конкретно эту она разрешать отказалась.

В азербайджанских СМИ, узнав об этой акции, назвали ее "провокацией". Экс-футболист сборной Англии и телекомментатор Гари Линикер написал в "Твиттере": "Если "Арсенал" сегодня выиграет, было бы приятно увидеть его игроков в футболках с фамилией Мхитаряна на церемонии награждения".

В день матча пограничники в аэропорту Баку дарили болельщикам цветы и брелки с футболкой легендарного советского футболиста Тофика Бахрамова. А через несколько часов тех же болельщиков в центре города задерживали полицейские - за фамилию армянского футболиста на спинах клубных маек.

В итоге "Челси" крупно выиграл, но это был не очень интересный матч

Как следствие, в спортивном смысле финал Лиги Европы превратился в довольно серое событие для нейтральных болельщиков. "Арсеналу" победа была нужнее, чтобы попасть в Лигу чемпионов, а "Челси" свое участие там уже гарантировал.

В ходе трансляции трибуны показывали очень редко, но каждый раз там можно было увидеть свободные места.

Стадион в Баку не чисто футбольный, как к этому привыкли в Великобритании, и расстояние между полем и трибунами было больше на несколько десятков метров. На беговые дорожки и пространство за воротами положили покрытие изумрудного цвета - от этого по телевизору было впечатление, что команды играют посреди огромного бассейна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виллиан ("Челси") против Маттео Гендузи ("Арсенал")

"Ты проделал весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но когда сидишь на своем месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома у телевизора", - иронизировал Гари Линекер.

Первый тайм был очень скучным, во втором "Челси" за 11 минут убил всю интригу, забив трижды. "Вот гол Оливье Жиру, если вы не видели, а вы, скорее всего не видели, если смотрели на стадионе", - продолжал иронизировать Линекер.

Чисто английские интрига в финале. Полузащитник Эден Азар покинул поле - и это был, скорее всего, его последний матч за "Челси"; он должен перейти в мадридский "Реал".

Вратарь "Арсенала" Петр Чех сыграл последний матч в карьере, и со следующего сезона будет работать спортивным директором в "Челси".

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что финал Лиги Европы был "организован идеально".