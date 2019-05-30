Почему проведение финала Лиги Европы в Баку оказалось не очень хорошей идеей
Вечером 29 мая "Челси" выиграл Лигу Европы, победив со счетом 4:1 лондонский "Арсенал" на Олимпийском стадионе в Баку. Еще ни в одном еврокубковом финале не было так много политики - возможно поэтому интересный футбол продлился чуть больше 10 минут.
УЕФА больше думала о себе, а не о болельщиках
Две главные международные футбольные ассоциации - УЕФА и ФИФА - не раз объясняли, что занимаются популяризацией футбола, отдавая топовые матчи и турниры городам и странам, где соревнований такого уровня просто не было.
Так чемпионаты мира и Европы по футболу получили сначала Польша с Украиной, потом Россия и Катар. Главный кубковый матч в клубном футболе в 2018 году был сыгран в Киеве, а финал Лиги Европы в 2019 году два года назад был отдан Баку.
- Баку готовится принять финал Лиги Европы. Английские фанаты недовольны
- Почему четыре английских клуба в финалах еврокубков - это большой успех и проблема для фанов
- Фанатов с армянскими фамилиями не пускают на финал Лиги Европы в Баку
Тогда, конечно, еще никто не знал, что в финале Лиги Европы сыграют две английские команды.
Но, как минимум, одну вещь можно было учитывать еще при выборе Баку - добираться туда неудобно и дорого не только из Великобритании, но и из любой страны, чьи клубы чаще всего выходят в финал - Испании, Германии и Франции.
Если бы в финал вышли не "Челси" и "Арсенал", а их соперники по полуфиналам - "Айнтрахт" и "Валенсия", логистическая проблема бы повторилась.
УЕФА выделила фанатам рекордно маленькую квоту - по 5800 билетов. Но даже та не была выбрана: до Баку по квоте обоих клубов из Лондона добралось только около 5,5 тысяч болельщиков.
Для сравнения: на последний финал еврокубка с участием двух английских команд - "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в Москве - в 2008 году приехали 42 тысячи фанатов из Великобритании.
Азербайджанские СМИ пишут о том, что все билеты на 68-тысячный стадион проданы, но как минимум половину из них УЕФА распределила среди партнеров и спонсоров ассоциации.
УЕФА нарушила базовый принцип: футбол выше политики
Финалы двух главных европейских кубков в их современном формате проходили в двух десятках европейских стран. Первый раз в истории финал проходит в европейской стране, куда де-факто запрещен въезд жителей другой европейской страны - Армении.
При этом для Азербайджана спорт - важная часть внешней политики. Здесь проходили этапы "Формулы-1" и международные легкоатлетические соревнования. Финал Лиги Европы будет первым матчем топ-уровня в Баку, в 2020-м страна примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу.
Формально въезд в Азербайджан прямо запрещен только тем, кто был в Нагорном Карабахе, из-за которого страны в состоянии конфликта еще с 1980-х годов. Но по факту обладателю армянской фамилии в Баку попасть почти невозможно; исключения делаются только на высшем уровне.
"Би-би-си" уже рассказывала, что фанатам обоих клубов отказывали в азербайджанской визе (для граждан Великобритании она оформляется онлайн) из-за того, что их фамилии звучат как армянские.
ФИФА и УЕФА не допускают на стадионах прямых конфликтов: армянские и азербайджанские клубы и сборные - как и российские с украинскими - разводятся по турнирной сетке.
Матчи по соображениям безопасности могут переноситься на нейтральное поле. Но на таком высоком уровне политика еще никогда в современной Европе не была выше футбола.
Проблему Генриха Мхитаряна УЕФА не решила
24 мая 2017 года игрок сборной Армении Генрих Мхитарян забил второй гол в ворота "Аякса" и стал победителем Лиги Европы в составе "Манчестер Юнайтед". В мае 2019 года стало известно, что перешедший в "Арсенал" Мхитарян не приедет на бакинский финал.
Азербайджанские власти гарантировали спортсмену полную безопасность и апеллировали к тому, что армянские спортсмены и раньше приезжали в страну на соревнования. Но Мхитарян после консультаций с клубом и семьей решил, что в Баку он не полетит.
Далее последовал обмен жестами, которые чем дальше, тем больше ставили стороны в неловкое положение. 22 мая игрок "Арсенала" Месут Озил, гражданин Германии и этнический турок, попытался сгладить конфликт и обратился на азербайджанском языке к болельщикам, радуясь скорой встрече.
26 мая газета Daily Mail рассказала, что УЕФА запретила игрокам "Арсенала" выйти на разминку в футболках с фамилией "Мхитарян" на спине - футболисты иногда поддерживают своих одноклубников таким способом, например, в случае тяжелой травмы. Любая форма по правилам должна быть согласована с ассоциацией - и конкретно эту она разрешать отказалась.
В азербайджанских СМИ, узнав об этой акции, назвали ее "провокацией". Экс-футболист сборной Англии и телекомментатор Гари Линикер написал в "Твиттере": "Если "Арсенал" сегодня выиграет, было бы приятно увидеть его игроков в футболках с фамилией Мхитаряна на церемонии награждения".
В день матча пограничники в аэропорту Баку дарили болельщикам цветы и брелки с футболкой легендарного советского футболиста Тофика Бахрамова. А через несколько часов тех же болельщиков в центре города задерживали полицейские - за фамилию армянского футболиста на спинах клубных маек.
В итоге "Челси" крупно выиграл, но это был не очень интересный матч
Как следствие, в спортивном смысле финал Лиги Европы превратился в довольно серое событие для нейтральных болельщиков. "Арсеналу" победа была нужнее, чтобы попасть в Лигу чемпионов, а "Челси" свое участие там уже гарантировал.
В ходе трансляции трибуны показывали очень редко, но каждый раз там можно было увидеть свободные места.
Стадион в Баку не чисто футбольный, как к этому привыкли в Великобритании, и расстояние между полем и трибунами было больше на несколько десятков метров. На беговые дорожки и пространство за воротами положили покрытие изумрудного цвета - от этого по телевизору было впечатление, что команды играют посреди огромного бассейна.
"Ты проделал весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал, но когда сидишь на своем месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома у телевизора", - иронизировал Гари Линекер.
Первый тайм был очень скучным, во втором "Челси" за 11 минут убил всю интригу, забив трижды. "Вот гол Оливье Жиру, если вы не видели, а вы, скорее всего не видели, если смотрели на стадионе", - продолжал иронизировать Линекер.
Чисто английские интрига в финале. Полузащитник Эден Азар покинул поле - и это был, скорее всего, его последний матч за "Челси"; он должен перейти в мадридский "Реал".
Вратарь "Арсенала" Петр Чех сыграл последний матч в карьере, и со следующего сезона будет работать спортивным директором в "Челси".
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что финал Лиги Европы был "организован идеально".