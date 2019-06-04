Катастрофа "Суперджета" в Шереметьево: почему разгорелась война версий

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/TASS Image caption Фюзеляж сгоревшего самолета на полосе через два дня после трагедии

Совладелец группы S7 Владислав Филев 4 июня поставил вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet в РСПП. Он упомянул инцидент с лайнером этого типа, который произошел в Якутске в октябре прошлого года. Тогда самолет выкатился за пределы ВПП и получил сильные повреждения.

"Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия [при повреждении стоек шасси] была течь из баков", - сказал Филев.

Он задал вопрос по этому поводу заместителю главы минтранса Александру Юрчику. Ответил замглавы минпромторга Олег Бочаров.

"У меня есть предложение. У нас завтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая. - Би-би-си), с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание [помешает расследованию]", - сказал замминистра (цитаты Филева и Бочарова - по Интерфаксу).

Вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку, а затем загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Доклад МАК планировалось опубликовать спустя 30 дней после катастрофы. Источник Интерфакса, знакомый с ходом расследования, сообщил, что МАК завершает подготовку предварительного отчета о катастрофе Superjet-100 в "Шереметьево", он может быть обнародован 5 июня.

Только за последние выходные "Суперджеты" несколько раз попадали в ленты новостей. Агентство Рейтер сообщало, что "Аэрофлот" все реже использует самолет Sukhoi Superjet. По его данным, в течение двух недель после катастрофы в Шереметьево количество перелетов на этом типе самолета оказалось меньше, чем за две недели до крушения.

2 июня рейс из Екатеринбурга в Новосибирск, который должен был выполняться на "Суперджете", был задержан на 12 часов. По данным онлайн-табло аэропорта, вместо 9:10 утра он вылетел после 10 вечера по местному времени. В пресс-службе аэропорта местным СМИ сказали, что задержка связана с поздним прибытием самолета.

"Аэрофлот" отменил два рейса из Уфы в Москву и обратно 2 и 3 июня, оба они должны были выполняться на "Суперджете". Также самолет этой марки, прилетевший из Саранска, якобы отстранили от полетов после удара молнии.

Эти сообщения стали частью волны новостей о неисправностях самолета, которая последовала за катастрофой "Суперджета" в Шереметьево 5 мая. С другой стороны, стали появляться предположения о недостаточной подготовке пилотов лайнера, который потерпел крушение.

За последний месяц крушение в Шереметьево успело обрасти версиями, которые выгодны разным сторонам. Би-би-си собрала "за и против" в двух основных версиях катастрофы на основе сообщений СМИ и официальных органов.

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV\TASS Image caption Катастрофа "Суперджета" 5 мая попала в объектив многочисленных камер наблюдения - а также случайных пассажиров

Версия 1: Экипаж был недостаточно подготовлен и совершал ошибки

30 мая ТАСС со ссылкой на ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана сообщил, что предварительный отчет о катастрофе будет опубликован к 5 июня. Эксперты якобы уже выяснили основную причину крушения самолета в Шереметьево - она может быть связана с ошибкой экипажа.

"Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений", - сказал Кофман (цитата по ТАСС).

Авиакомпания "Аэрофлот" отреагировала на сообщение жестко.

"...Любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности. Подобный комментарий является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования. Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК как организации, проводящей расследование, обязан это знать", - говорилось в заявлении пресс-службы "Аэрофлота".

В МАК заявили, что высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией ведомства, и пообещали провести служебное расследование. В заявлении Комитета подчеркивается, что Кофман не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к расследованию катастрофы "Суперджета".

Предположения об ошибке экипажа со ссылкой на источники стали появляться сразу после катастрофы. Так, 7 мая "Коммерсант" сообщил со ссылкой на свои источники, близкие к расследованию, что следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета.

В тот же день РБК со ссылкой на "собеседников, знакомых с ходом расследования", сообщал, что Следственный комитет и Росавиация якобы нашли ошибки, которые допустил экипаж сгоревшего самолета, и ведут проверку системы обучения пилотов "Аэрофлота".

29 мая глава Хабаровского края Сергей Фургал в эфире местного канала "Губерния" заявил, что Росавиация якобы назвала "человеческий фактор" приоритетной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

"До последней минуты двигатели работали нормально. Официальное заключение комиссии - самолет технически был полностью исправен. Это 100% человеческий фактор", - сказал Фургал.

Сборкой "Суперджетов" занимается авиазавод в Хабаровском крае.

Media playback is unsupported on your device Пять фактов о "Суперджете"

"Аэрофлот" назвал заявления Фургала давлением на следствие и потребовал опровержения.

Губернатор, по данным "Аэрофлота", отталкивался от письма Росавиации. Судя по датам, речь идет о письме от 17 мая. Согласно документу, комиссия МАК по расследованию предлагала авиакомпаниям усилить подготовку при выполнении полетов в ручном режиме. РИА Новости со ссылкой на материалы Росавиации сообщало, что экипаж лайнера вопреки инструкции вовремя не выпустил специальные тормозные щитки.

В Росавиации в ответ заявили, что 17 мая "в организации гражданской авиации направлено письмо - Информация по безопасности полетов N 7, которое не содержит выводов и результатов расследования произошедшей 5 мая 2019 года авиационной катастрофы". Также в ведомстве напомнили, что не комментируют катастрофу "до публикации официальной информации уполномоченных органов".

Саму Росавиацию, которая занимается надзором над перевозчиками, критиковал 29 мая генпрокурор Юрий Чайка.

"Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально", - сказал он.

"Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности", - подчеркнул генпрокурор.

Версия 2: Дело в самолете

Правообладатель иллюстрации Lystseva Marina/TASS Image caption "Суперджет" впервые поднялся в воздух в 2008 году, в эксплуатации - с 2011 года

После катастрофы проект Baza публиковал рассказ командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который заявил, что запросить экстренную посадку экипаж решил из-за потери радиосвязи и отказа электроники на борту, чему предшествовало попадание в самолет молнии.

Но многие эксперты говорили, что такое происшествие не должно быть фатальным для современного лайнера.

Конструкция любого самолета имеет систему отвода электричества. В прошлом году в России около 30 раз молния попадала в самолеты, но все полеты закончились благополучно, сказал "Ведомостям" гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк.

К отказу электроники может привести некачественная сборка конкретного Sukhoi Superjet 100, предположил он. "Опыт эксплуатации показывает, что качество сборки SSJ-100 оставляет желать лучшего", - заявил гендиректор "Ямала".

Вице-президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Игорь Виноградов заявлял, что SSJ-100 проверялся на удары молниями при испытаниях. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к потере управления лайнером.

В середине мая стало известно, что после катастрофы в Шереметьево Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета всю информацию о сертификации самолета Sukhoi Superjet 100. В конце мая Росавиация также выпустила директиву о необходимости проверить общую летную годность "воздушных судов типа RRJ-95" (коммерческое название - SSJ-100). Срок выполнения проверок - до 25 июня.

24 мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую не входит "Аэрофлот", в своем письме в минтранс предлагала провести оперативную проверку SSJ-100 как типа "на соответствие сертификационным требованиям". Как писал "Коммерсант", у ассоциации были вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. "Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту ВС", - цитировало письмо издание.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта факт отправки письма не комментируют.

В ОАК заявили, что инициатива АЭВТ похожа на давление на комиссию по расследованию катастрофы.

"Суперджет" и раньше называли ненадежным. В апреле 2018 года стало известно, что более половины инцидентов, которые произошли в феврале с самолетами "Аэрофлота" - главного эксплуатанта "Суперджета" - были связаны именно с этими лайнерами. Об этом говорилось в документах авиакомпании.

Почему версии "утекают"?

После авиакатастроф нередко происходят утечки информации со ссылками на расшифровки черных ящиков.

Катастрофа "Суперджета" сейчас оказалась в фокусе СМИ потому, что и "Суперджет", и "Аэрофлот" традиционно привлекают много внимания, говорит глава агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Отношение "Аэрофлота" к самолету непростое, проблем при его освоении было более чем достаточно. Однако далеко не за каждой публикацией, где упоминается самолет, видны те тезисы, которые выдвигает "Аэрофлот", отмечает Пантелеев.

В случае с "Суперджетом" государство создавало механизмы поддержки продаж - если их не будет, программа для ОАК будет убыточной. По мере роста парка растут поступления, связанные с послепродажным обслуживанием, которые традиционно имеют большую рентабельность.

"Единственная возможность сделать программу менее убыточной и вывести ее в плюс - наращивать парк", - отмечает эксперт.

"Если дать возможность необъективным факторам повлиять на продажи, то это будет болезненно восприниматься в правительстве и в отрасли", - отмечает Пантелеев.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в "Аэрофлот" и "Гражданские самолеты Сухого", ожидает ответа.