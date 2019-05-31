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Генетически модифицированный грибок, способный производить яд, схожий с токсинами пауков, может в короткие сроки убивать большое количество малярийных комаров.

Подтверждающие эти выводы испытания были проведены учеными в Буркина-Фасо. В ходе эксперимента за 45 дней популяция комаров сократилась на 99%.

Ученые поясняют, что не преследуют цель полностью уничтожить кровососущих, но ищут способы остановить распространение малярии.

Это заболевание, переносимое самками комаров, ежегодно уносит более 400 тыс. жизней. При том, что каждый год по всему миру заболевают примерно 219 миллионов человек.

В процессе исследований ученые из Университета Мэриленда (США) совместно с коллегами из Буркина-Фасо сначала выявили грибок Metarhizium pingshaense, который естественным образом поражает малярийных комаров.

Следующим этапом было придать ему новые характеристики. "Этот грибок очень податливый, его легко можно модифицировать с помощью генной инженерии", - сказал в интервью Би-би-си профессор Раймонд Лигер из Университета Мэриленда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генетическому коду грибка Metarhizium pingshaense была дана команда начать вырабатывать паучий токсин

Для этого ученые использовали яд австралийских воронковых пауков. С помощью генных манипуляций генетическому коду грибка Metarhizium pingshaense была дана команда начать вырабатывать паучий токсин при попадании в организм малярийного комара.

"Паук прокусывает кожу других насекомых с помощью халицеров (разновидность зубов) и впрыскивает яд, а у нас эту роль исполняет грибок", - объясняет профессор Лигер.

Лабораторные испытания показали, что модифицированный грибок убивает быстрее, а для достижения результата требуется меньшее количество грибковых спор.

Далее ученым было необходимо протестировать действие грибка в условиях, максимально приближенных к естественным.

Для этого в Буркина-Фасо была построена целая искусственная деревня площадью более 600 кв. метров, с настоящей растительностью, хижинами, источниками воды и прокормителями комаров. Искусственное поселение обнесли двойным слоем москитной сетки, чтобы комары не смогли улететь.

Правообладатель иллюстрации Etienne Bilgo Image caption Для проведения испытаний в Буркина-Фасо построили "москитосферу", создав максимально естественные условия без угрозы того, что зараженные комары улетят в места обитания людей

Споры ядовитого грибка смешали с кунжутным маслом и намазали смесью черные хлопчатобумажные простыни. Чтобы подвергнуться воздействию яда, комарам надо было сесть на простынь. В испытаниях были задействованы 1500 комариных особей.

Результаты исследования опубликованы в популярном научном журнале Science. Из них следует, что популяция комаров начала стремительно расти, когда их на некоторое время оставили в покое.

Но когда в "москитосферу" были помещены черные простыни, в течение 45 дней в живых остались лишь 13 насекомых.

Правообладатель иллюстрации Oliver Zida Image caption Бассейн для размножения комаров в зоне тестирования

"Трансгенный грибок быстро уничтожил популяцию всего за два поколения комаров", - говорит доктор Брайан Ловетт из Университета Мэриленда.

Немаловажным является и то, что грибок поражает исключительно малярийных комаров и не опасен для других видов насекомых, например, для пчел.

"Наша новая технология нацелена не на то, чтобы полностью уничтожить москитов, а на то, чтобы остановить распространение малярии в отдельно взятом районе", - добавляет доктор Ловетт.

Необходимость разработки новых методов борьбы с малярией назрела очень остро, так как комары становятся все более устойчивыми к инсектицидам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что уровень заболеваемости малярией растет в 10 странах Африки, наиболее подверженных нашествию малярийных комаров.

Правообладатель иллюстрации Brian Lovett Image caption Комар, зараженный грибком, маркирован зеленым

"Это суперграндиозное исследование. Очень высока вероятность того, что москитов можно будет контролировать с помощью этого модифицированного грибка", - прокомментировал работу коллег профессор Майкл Бонсалл из Оксфордского университета.

"Необходимо ввести адекватные правила биобезопасности для гарантии того, что этот и другие методы борьбы с переносчиками, основанные на генной инженерии, не будут запрещены из-за чрезмерных ограничений", - добавляет британский ученый.

Доктор Тони Нолан из ливерпульской Школы тропической медицины говорит: "Эти результаты вдохновляют. Нам нужны новые навыки, так как известные нам методы теряют свою эффективность по мере того как москиты становятся все более устойчивыми к старым веществам".