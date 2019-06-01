Пчелиные соты из пластика, выгорание на работе и другие научные открытия недели

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Дикие пчелы строят гнезда из пластикового мусора

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Аргентинские биологи обнаружили, что дикие пчелы, которые выполняют в природе роль основных опылителей множества растений, стали строить свои гнезда целиком из пластикового мусора.

Исследователи из Национального сельскохозяйственного института Аргентины вели исследования в области биологии опыления плантаций цикория.

Они установили в полях 63 искусственных гнезда, которые выполняют роль ловушек. Эти гнезда напоминают по форме укрытия для пчел, которые в последние годы устанавливают у себя фермеры, заинтересованные в опылении полей. Они имеют вид длинных пустотелых трубок, напоминающих естественные восковые соты, которые создают пчелы.

Такие ловушки дают возможность оценить состояние пчелиных семей в реальном времени. Обычно дикие пчелы заполняют внутреннюю полость таких трубок природными материалами - листьями, лепестками цветов, мелкой галькой, землей, смолой. Они создают из этих материалов отдельные соты, каждая из которых содержит растущую личинку пчелы.

В течение весны и лета в 2017 и 2018 годах ученые ежемесячно проверяли свои ловушки. Им удалось обнаружить только три гнезда, которыми регулярно пользовались пчелы. Два из них были построены из земли и травы, и в них обитали пять здоровых взрослых пчел.

В третьем гнезде было три ячейки, две из которых были выложены синими пластиковыми волокнами, видимо, взятыми из брошенного пластикового мешка. Третья ячейка была сделана из пластиковых волокон белого цвета, но более прочных.

Правообладатель иллюстрации Allasino et al., Apidologie, 2019 Image caption Пластиковый мусор в поле; гнездо из пластика; кусочки пластика; соты

"Из этих трех ячеек в одной была найдена мертвая личинка, во второй личинка успешно превратилась во взрослую пчелу, а третья ячейка осталась недостроенной", - пишут авторы исследования.

Вероятно, это была европейская пчела-листворез, судя по тому, как она нарезала пластиковые волокна. Пчелы обращались с волокнами так же, как со стеблями травы.

Возможно, пчелы реагируют таким образом на снижение биологического многообразия в связи с применением пестицидов - им может просто не хватать растительных материалов.

Это также указывает на способность пчел гибко реагировать на изменения окружающей среды и обращать их в свою пользу.

Статья об этом опубликована в журнале Apidologie.

Выгорание на работе признано ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала синдром "выгорания" на работе серьезной медицинской проблемой.

ВОЗ опубликовала очередное издание своего постоянно обновляемого документа "Международная классификация заболеваний", в который впервые включен этот синдром, которому присвоен статус не заболевания, а профессионального синдрома.

В 11-м издании документа дается более подробное определение симптомов этого синдрома: ощущение усталости или снижение уровня энергичности, растущее психологическое отчуждение от работы, негативное или циничное отношение к работе, снижение производительности.

ВОЗ объясняет эти симптомы исключительно воздействием факторов стресса. Новое определение поможет врачам-практикам более точно определять состояние пациентов.

В некоторых профессиях этот синдром приобрел в последние годы параметры эпидемии.

Проведенный не так давно в Британии опрос среди руководителей отделов кадров показал, что почти 30% из них согласны с тем, что выгорание среди их сотрудников широко распространено.

По данным недавно проведенного в Гарвардском университете исследования, в США синдром выгорания обходится экономике в 4,6 млрд долларов в год.

Данные ВОЗ свидетельствуют, что симптомы выгорания появляются, когда груз рабочих обязанностей начинает перевешивать такие положительные факторы, как вознаграждение, признание и возможность отдыха.

В результате работники, испытывающие эти симптомы, начинают чувствовать, что их отношение к работе, планы на будущее и ощущение собственной ценности меняются в худшую сторону.

Некоторые исследования указывают, что глубокая эмоциональная усталость и негативизм, вызванные выгоранием, могут вызывать изменения в структуре мозга человека, которые напоминают нейрофизиологические симптомы психологической травмы в раннем возрасте.

Крупное исследование почти 9 тысяч взрослых американцев, занятых полный день, показало, что выгорание на рабочем месте является значительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие исследования выявили связь этого состояния с высоким уровнем холестерина, диабетом, хронической усталостью, головными болями, проблемами дыхательной системы и даже ранней смертностью до 45 лет.

И это только физические симптомы. А ведь есть такие психологические нарушения, как бессонница, депрессия, зависимость от психотропных лекарств и антидепрессантов, ощущение утраты смысла жизни.

Одиннадцатое издание Международной классификации заболеваний ВОЗ вступит в силу только с января 2022 года, но уже сейчас признание выгорания серьезной медицинской проблемой поможет многим врачам и пациентам.

Закон об обязанности сажать деревья принят на Филиппинах

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В период с 1990 по 2005 года Филиппины утратили почти треть своих природных лесов. Причиной стали незаконные лесозаготовки, которые исторически всегда были серьезной проблемой для страны.

И вот теперь палата представителей конгресса Филиппин обсуждает новый законопроект, направленный на решение этой проблемы - требование к каждому учащемуся начальной и средней школы, а также студенту вуза высадить не менее 10 деревьев перед получением диплома.

Два конгрессмена, Гэри Алехано и Страйк Ревилла, внесли этот законопроект на рассмотрение палаты, где он получил одобрение и теперь передан на утверждение в сенат.

"Эта инициатива, в случае её правильного исполнения, обеспечит посадку не менее 175 миллионов новых деревьев каждый год. За время жизни одного поколения может быть высажено не менее 525 миллиардов саженцев", - отмечает в предисловии к закону конгрессмен Алехано.

С 2015 года лесные угодья на Филиппинах начали понемногу расти благодаря мерам, принимаемым правительством в борьбе с незаконными вырубками.

Только за 2012 годы там был высажен лес на площади 221763 гектара.

Хотя усилия по восстановлению лесов на индивидуальном уровне заслуживают поддержки, известно, что наиболее эффективным методом сохранения лесных угодьев является государственный контроль за деятельностью лесозаготовительной отрасли.

Кроме того, старые натуральные леса поддерживают более разнообразную экосистему, чем молодые посадки, а зрелые деревья более эффективно поглощают углекислый газ из атмосферы.

Однако инициатива филиппинских законодателей заставляет обратить внимание на состояние лесов во многих странах мира. По прогнозам, к 2030 году в Австралии будет утрачено 3 млн гектаров лесных угодьев. В начале этого года правительство США временно прекратило финансирование национальных заповедников из-за бюджетного кризиса, и это привело к массовым вырубкам.

Посадка миллионов новых деревьев может помочь выправить ситуацию, но гораздо важнее сохранять старые леса, которые мы имеем.

Новое объяснение феномена шаровой молнии

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Феномен шаровой молнии до сих остается непонятным для физиков, несмотря на десятилетия исследований.

Одна из самых странных гипотез гласит, что эти молнии в форме наэлектризованных шаровых разрядов являются не чем иным, как областью разреженного воздуха, наполненной попавшим в ловушку светом. Недавно появились новые данные, подтверждающие эту гипотезу.

На протяжении столетий люди замечали появление над землей во время грозы световых сфер размером с крупный грейпфрут. Обычно такие святящиеся ярким светом шары исчезают без шума через 10 секунд после появления.

Иногда они ведут себя иначе - взрываются с шумом, оставляя после себя слабый запах серы, или проходят через стекло.

Российский ученый Владимир Торчигин из Российской академии наук пришел к выводу, что атмосферное явление, которое мы привычно называем шаровой молнией, не является молнией и даже электрическим разрядом, а состоит из фотонов и сжатого воздуха. Результаты этих исследований опубликованы в журнале Optik.

За счет электрострикционного давления света воздух меняет форму и сжимается. При сжатии фотоны оказываются в ловушке, которая мешает их свободному перемещению. В результате свет из фотонов вынужден вращаться в пределах сжатого воздуха, а это, в свою очередь, усиливает интенсивность свечения.

По мнению автора статьи, вопрос о природе шаровой молнии, таким образом, решен.

Как пишут эксперты, Торчигин предлагает физическую модель, которую можно экспериментально доказать или опровергнуть, однако она не объясняет некоторые разновидности шаровых молний, наблюдаемых в природе.

В 2014 году сообщалось, что китайские физики получили спектр шаровой молнии, а также засняли ее появление и эволюцию. Анализ спектра плазмы показал наличие линий излучения, характерных для кремния, железа и кальция — элементов, в большом количестве присутствующих в почве.

Ранее британский физик Джон Абрамсон из университета Кентербери высказал предположение, что свечение воздуха может быть вызвано испарением элементов, присутствующих в почве, которые поднимаются в воздух под воздействием ударной воздушной волны.