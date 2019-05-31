В России из фильма про Элтона Джона вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками. Минкульт говорит, что он ни при чем

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Фильм об Элтоне Джоне в российском прокате не досчитался пяти минут: из картины пропали сцены с гей-сексом и наркотиками. В министерстве культуры заявили, что не имеют к этому отношения, а в компании-прокатчике сказали, что отредактировали фильм, чтобы он соответствовал российскому законодательству.

В четверг в России состоялась премьера биографического фильма "Рокетмен" о британском музыканте и открытом гее Элтоне Джоне британского режиссера Декстера Флетчера. О том, что из фильма пропали некоторые сцены, стало понятно во время показа.

Первым о недостаче кадров заявил ведущий "Дождя" Михаил Козырев, который представлял фильм в "Красном октябре". После показа он вышел на сцену и объявил, что из российской версии "Рокетмена" вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-сексом, а также многие фрагменты с наркотиками, передает телеканал.

Из фильма, например, вырезали сцену с обнаженными Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом (в фильме их роли сыграли Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден), которые занимаются сексом (при этом технически процесс полового акта в фильме не показан).

Об угрозе исчезновения этой 40-секундной сцены из прокатной версии "Рокетмена" ранее писала газета Daily Mail. По ее данным, компания Paramount Pictures требовала от создателей вырезать эту сцену из фильма, чтобы снизить его возрастной рейтинг для показа в США.

Сам Элтон Джон ранее высказывался против какой-либо цензуры в фильме про себя и призывал его создателей "рассказать все", даже если картина получит из-за этого возрастной рейтинг R (дети, не достигшие 17 лет, допускаются на фильм только с кем-то из родителей), отмечала The Guardian.

Постельная сцена, в которой двое мужчин занимаются любовью в миссионерской позиции, должна была подчеркнуть, что "разницы между их чувством и гетеросексуальными отношениями нет - любовь одинакова для всех", предположил в разговоре с "Дождем" кинокритик Егор Москвитин.

Принципиальные пять минут

Помимо сцены с сексом, из российской версии фильма также вырезали из титров слайд с фотографией Элтона Джона с супругом, на котором сообщается, что "Элтон Джон нашёл свою настоящую любовь - Дэвида Фёрниша, с которым они живут вместе уже 15 лет, вступили в брак и воспитывают двух детей".

"Исчезновение в финале титра "Элтон Джон нашёл свою настоящую любовь" оставляет сбывшимся пророчество его матери. Мама, когда Элтон решается сообщить ей про то, что он гей, отвечает: "Мне жаль, что ты никогда не испытаешь настоящую любовь". Получается, для русских зрителей она была права", - написал в своем Фейсбуке Козырев, который убежден, что, вырезав часть сцен, прокатчики исказили некоторые смысловые посылы в фильме.

По его словам, из фильма вырезали почти все фрагменты с наркотиками, кроме одного.

"Элтон Джон как продюсер фильма показывает, к чему приводит кокаин и насколько он меняет поведение наркомана: он разрушает отношения с родными и друзьями, оставляя человека в одиночестве и увлекая его в бездну. Это вообще непонятно в русской версии. Остается только мораль "алкоголь - зло". У зрителя не возникает связи наркотика с неадекватным поведением героя. Это губительно для фильма", - пишет Козырев.

"Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла", - отметил кинокритик Антон Долин, который вместе с Козыревым представлял "Рокетмена" в "Красном октябре".

Что говорят в Минкультуры и компании-прокатчике?

Глава министерства культуры Владимир Мединский сказал РИА Новости, что ведомство не имеет отношения к удалению сцен из российской версии "Рокетмена" и что такие решения принимает компания-прокатчик.

"Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет... Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи", - сказал он.

Представитель компании "Централ Партнершип", которая является прокатчиком фильма в России, в разговоре с ТАСС признала, что в фильм были внесены изменения.

"Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины российскому законодательству", - сказала она. Для соответствия какому именно закону, в "Централ Партнершип" не уточнили.

"Мои права как зрителя были нарушены"

Удаление части сцен из фильма возмутило зрителей. Александр, побывавший на премьере "Рокетмена" в четверг (в российский прокат фильм выходит 6 июня), считает, что его права как потребителя были нарушены. Соответствующее заявление он подал в Роспотребнадзор.

"Я написал в обращении [в Роспотребнадзор], что мои права как зрителя были нарушены, так как при продаже билета мне не сообщили, что версия кастрирована. И мне интересно на каком основании прокатчик занимается цензурой, которая запрещена Конституцией", - рассказал он Би-би-си.

Редактор Cinemaholics Дарья Постнова сказала Би-би-си, что из-за вырезанных сцен не будет покупать билет и смотреть фильм в кинотеатре, а дождется, когда он появится в сети.

"Рокетмен" был для меня самым ожидаемым фильмом в этом году. Я обрадовалась, когда он вызвал восторг в Каннах, и удивилась, увидев широкую рекламную кампанию в России - подумалось, что хотя бы из песни Элтона Джона слов не выбросишь. Хорошо, что не смогла пойти на премьеру и не успела купить билет. Поддерживать такой прокат и цензуру я не собираюсь, дождусь, когда фильм появится в сети. Знаю, что многие мои коллеги из киносферы и просто неравнодушные зрители поступят так же. Это вопрос не только принципа, но и художественной ценности - пресловутые пять минут могут кардинально изменить дух картины. Мерзко, что виноватых здесь как бы не найти - минкульт утверждает, что это была самоцензура, но правду мы вряд ли узнаем", - сказала она.

Сеть московских кинотеатров "Пионер" выразила желание показать оригинальную версию фильма с субтитрами, как сообщила РБК гендиректор сети Мэри Назари.

Бен Хант, корреспондент Би-би-си по вопросам ЛГБТ

Все это мы уже проходили. То же самое случилось с "Богемской рапсодией", которая вышла в прокат пару месяцев назад, где роль Фредди Меркьюри сыграл Рами Малек. Личная жизнь Меркьюри в фильме не очень афишировалась, так как авторы картины снимали ее с прицелом и на те страны, где сохраняется негативное отношение к ЛГБТ-сообществу.

То же самое произошло и с "Красавицей и чудовищем". Во многих странах из фильма вырезали сцену с поцелуем геев.

Это случилось даже на "Евровидении", где группа из Ирландии включила в свое выступление гомоэротический эпизод, а китайские ретрансляторы его вырезали, что вызвало бойкот.

Наконец, можно вспомнить фильм "Чужой: завет" (2017), из которого во многих странах тоже вырезали поцелуй геев.

Кстати, не нужно забывать, что это происходит не только в России, но и в некоторых американских штатах. В более консервативных штатах из фильма "Рокетмен" и других лент тоже вырезаются сцены.

Очень жаль, ведь Элтон Джон уже давно стал гей-кумиром. Еще в 1970-е годы он объявил о своей бисексуальности, а в 1980-е подтвердил, что он гей. У него есть партнер, Дэвид Ферниш, и двое детей от суррогатных матерей.

И да, они служат для геев образцом того, чего может добиться однополая пара.

В конечном счете, это фильм об Элтоне Джоне, это его биография, и люди знают, кто он такой. Он никогда не скрывал своей сексуальной ориентации и сам подчеркнул, что этот фильм сослужит хорошую службу гей-сообществу.

И даже если из картины будут удалены наиболее откровенные сцены, как это случилось с "Богемской рапсодией", это все равно будет хороший фильм.