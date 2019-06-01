Ловкость горного козла: что требуется от садовника на горе Святого Михаила

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гора Святого Михаила. И замок, и гавань, и домики персонала. А сад как раз не виден, он с другой стороны

Как вам нравится такое объявление о приеме на работу: "Садоводство на торчащей из моря скале - занятие не для слабонервных, так же как и спуск на веревке с замковой стены. Но наших садовников это уже давно не беспокоит, так же как и рельеф местности, который может поставить в тупик даже самого проворного горного козла!"

Садовая география

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тут все хорошо видно: наверху - замок, внизу - жилье для персонала. Здесь и будет коттедж для нового садовника

Речь идет о работе в замке Святого Михаила, он же St. Michaels's Mount, расположенного у побережья Корнуолла, неподалеку от города Пензанс.

Честно говоря, я не уверена насчет проворных козлов, потому что публику в особо крутые места не допускают. Но даже открытые для посещения части сада требуют если и не альпинистской подготовки, то уж точно хорошей подвижности.

Вместе с зарплатой в почти 30 тыс. фунтов в год (примерно 38 тыс. долларов) успешный соискатель получит в свое распоряжение еще и домик, чтобы не отвлекаться на дорогу туда и обратно. Сейчас в замке, когда там нет туристов, проживает семья владельца, а в прилегающих коттеджах - еще человек тридцать обслуживающего персонала.

На скалах

Правообладатель иллюстрации Lobster1 Image caption Сад был разбит в XVIII веке. По этой части гулять можно, хотя это и не слишком просто

Сад, о котором идет речь, был разбит в XVIII веке. Причем на самой крутой стороне скалистого острова. По некоторым дорожкам можно гулять, но не по всем.

Изначально идея была в том, чтобы садом можно было любоваться и с крепостной стены, и из окон, а по каким-то дорожкам и гулять. Так что далеко не каждая клумба должна была быть доступной физически.

Правообладатель иллюстрации Ljuba brank Image caption Этих обитателей скал можно сажать, только повиснув в воздухе

Однако чтобы обеспечить красивый вид из окон, какой-то доступ к посадкам садовникам все-таки необходим, так что на недоступные пешеходам участки их спускают на веревках с зубчатых стен.

Правообладатель иллюстрации Ljuba brank Image caption Вид сверху на небольшую террасу. Наверное, на такой эффект хозяева с самого начала и рассчитывали

Никто не говорит, что с практической точки зрения это легкая работа.

Однако сложности искупаются возможностями: некоторые скалистые участки так сильно прогреваются солнцем, что температура может достигать 40 градусов Цельсия, на что очень хорошо реагируют всякие теплолюбивые растения, которые иначе в Англии просто бы не росли.

Немного истории

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это - ближайший родственник Мон-Сен-Мишель в Нормандии: побольше, повеличественнее, но вообще-то похоже

Если вы бывали в Нормандии и видели знаменитый монастырь Мон-Сен-Мишель, то считайте, что вы более или менее знаете, как выглядит и St Michael's Mount.

Удивляться этому сходству нет нужды, поскольку английский вариант отстроили французские монахи, перебравшиеся в Корнуолл еще до Вильгельма Завоевателя. Остров им подарил, возможно, самый набожный английский король, Эдуард Исповедник.

Правообладатель иллюстрации Fæ Image caption Семья Сент-Обен владеет замком и островком с XVII века. О чем и говорит фамильный герб на камине

Монахи тихо и мирно проживали на острове вплоть до XVI века, когда любвеобильный Генрих VIII переволок всю страну в протестантство, одновременно распустив монастыри.

Сейчас замок и остров находятся во владении семьи Сент-Обен, которая там проживает с XVII века.

И легенды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наверное, русалки все-таки безобразничали здесь по ночам

Конечно, историческая правда сильно проигрывает по сравнению с легендами. Ну, например, если верить народным поверьям, первыми этот скалистый островок облюбовали русалки, которые завлекали моряков своим пением, приводя к их безвременной гибели на скалах.

Но процент успеха у морских обольстительниц был невелик, поскольку покровитель рыбаков Святой Михаил являлся попавшим в беду мореходам и указывал им путь в безопасную гавань.

Или, например, легенда о Джеке - покорителе великанов, о которой туристам до сих пор рассказывают немногочисленные жители острова, водя экскурсии.

Правообладатель иллюстрации Chris Combe from York, UK Image caption Согласитесь, что за возможность работать в таком месте можно смириться с некоторыми неудобствами

В этой истории как раз все было просто: жил-был великан, по имени Корморан. Как водится, он обладал самыми скверными привычками, пугал людей и воровал скот.

Но один храбрый местный парень не испугался, поставил на великана капкан, заманил его в западню и, разумеется, победил.

И на людях, и в одиночестве

Если вернуться к вакансии садовника, то этот человек должен одновременно чувствовать себя комфортно и в толпе туристов, и в небольшом коллективе, когда замок закрыт для посетителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время отлива до замка можно добраться по такой выложенной булыжниками дороге. А вот во время прилива - только на какой-нибудь лодке

Кроме того, наверное, ему неплохо бы уметь водить катер, ведь добраться до замка во время прилива можно только по воде. Во время отлива обнажается сложенная из булыжников дорога.

Но, учитывая, что администрация замка уже завалена огромным количеством заявок, похоже, эта перспектива мало кого пугает.

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