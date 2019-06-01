СМИ сообщили о казни северокорейского чиновника: фейк или нет?

Правообладатель иллюстрации EPA/Yonhap Image caption Спецпредставитель государственного совета КНДР по делам США Ким Хек Чхоль приезжал в Ханой во время саммита с Трампом

В международных СМИ тиражируется информация, согласно которой в Северной Корее казнили спецпредставителя по ядерным вопросам и других дипломатов, участвовавших в провалившемся саммите между КНДР и США.

Но к заявлениям о расправе над высокопоставленными северокорейскими чиновниками следует относиться с большой осторожностью. Проверить такую информацию чрезвычайно сложно, и зачастую она оказывается ложной.

Южнокорейские СМИ и власти неоднократно рассказывали о чистках в высшем эшелоне Пхеньяна, но спустя какое-то время "расстрелянные" чиновники появлялись в полном здравии в компании северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На этот раз информацию о казни прямо в аэропорту бывшего спецпредставителя государственного совета КНДР по делам США Ким Хек Чхоля, который играл ведущую роль в подготовке саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, южнокорейскому изданию передал единственный анонимный источник.

Тот же источник утверждал, что чиновника убили вместе с четырьмя другими высокопоставленными представителями северокорейского МИДа. Всех их якобы обвинили в шпионаже на США и в неспособности донести до руководства страны достоверную информацию о ходе переговоров и намерениях американской стороны.

Утверждается также, что другой чиновник - Ким Ен Чол, считавшийся правой рукой Ким Чен Ына, был отправлен в исправительно-трудовой лагерь неподалеку от границы с Китаем. Ким Ен Чол ездил в США для участия в организации саммита в Ханое.

Новость вполне может быть правдивой. Упомянутые в ней чиновники не появлялись на людях с февраля, когда проходил саммит. Очевидно, что Ким Чен Ын недоволен результатами переговоров с Трампом, и ему нужно было возложить на кого-то ответственность за провал.

Его дипломатическая игра с США пока что не принесла результата, и из-за этого он ощущает на себе давление. Строгие экономические санкции остаются в силе. Дискуссии между Вашингтоном и Пхеньяном застопорились. Возможно, в Пхеньяне решили, что кто-то должен за это ответить.

Правообладатель иллюстрации White House Image caption В июне 2018 года Дональд Трамп принял Ким Ен Чола в Белом доме

Стоит отметить, что официальное издание КНДР "Нодон синмун" в начале недели в редакционной статье упомянуло неких "предателей" и "изменников", не называя их имен. Там говорилось, что люди, совершившие деяния против партии и революции, испытают на себе всю строгость революционного закона.

Ким Чен Ын ранее уже устраивал казни своих подчиненных. В 2013 году высокопоставленный начальник Чан Сон Тхэк, приходившийся дядей Ким Чен Ыну, был приговорен к высшей мере по обвинению в попытке государственного переворота. Спецслужбы Южной Кореи сообщили о его казни за несколько дней до официального объявления Пхеньяна.

Но иногда такие новости оказываются, мягко говоря, фейком.

Наиболее показательный случай произошел с певицей Хён Сон Воль. В 2013 году южнокорейское издание - то самое, что на днях сообщило о казни спецпредставителя Ким Хек Чхоля, - рассказало, что популярную исполнительницу расстреляли из автоматов на глазах музыкантов ее оркестра.

Однако в прошлом году Хён Сон Воль приехала на Олимпийские игры в Сеул в составе официальной северокорейской делегации. Она была одета в меховую шубу и выглядела весьма гламурно. Сейчас она считается одной из самых могущественных женщин Северной Кореи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хён Сон Воль была в составе северокорейской делегации в Сеуле

В 2016 году спецслужбы Южной Кореи сообщили, что бывший военачальник КНДР Ли Ёнгиль был казнен по обвинению в коррупции. Спустя несколько месяцев его показали в программе государственного телевидения, рассказав о его повышении по службе.

Анонимные источники корреспондентов - зачастую единственный способ получения информации из Северной Кореи, и в этом их большая ценность. Но проблема в том, что проверить их сообщения бывает невозможно.

Спецслужбы США и Южной Кореи пытаются выяснить судьбу Ким Хек Чхоля, но если Пхеньян сам не сделает заявление на этот счет, возможно, правду мы так и не узнаем.