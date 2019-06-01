Элитный экокурорт, который избавился от комаров

Правообладатель иллюстрации The Brando Image caption Самые дешевые двухкомнатные бунгало здесь стоят от 3700 долларов в день

Brando - один из самых элитных экокурортов в мире. Он находится на одном из атоллов в Тихом океане. Сложно было бы вообразить, что именно тут будут применяться самые современные технологии. Но это так.

Курорт Brando находится на Тетиароа, удивительно красивом атолле к северу от Таити. Слово люкс не передает полностью всей его роскоши. Самые дешевые двухкомнатные бунгало здесь стоят от 3700 долларов в день.

Курорт когда-то принадлежал голливудской звезде Марлону Брандо, который очень хотел превратить его в экологически чистое место. Сейчас это место популярно среди очень богатых людей и знаменитостей, которые хотят отдохнуть, не причиняя вреда планете.

Image caption Marlon Brando always wanted the atoll to be an ecological preserve

Некоторые называют курорт "островом для либеральной элиты". Среди прочих здесь недавно отдыхали Барак Обама и Бейонсе. Нынешний собственник курорта Ричард Бейли говорит, что в ближайшем будущем курорт достигнет нулевых показателей по выбросам парниковых газов и будет самодостаточным в плане потребления ресурсов.

Например, электричество здесь получают от панелей солнечных элементов, а также биотоплива на основе кокосового масла. Сточные воды перерабатывают и используют для поливки.

Охлаждение обеспечивается при помощи замкнутой системы теплообмена - помпы выкачивают холодную воду из Тихого океана с глубины в 900 метров. С ее помощью охлаждают питьевую воду и воздух в помещениях.

Система охлаждения работает в основном под воздействием давления самой воды и поэтому потребляет очень мало энергии.

Правообладатель иллюстрации The Brando Image caption Попасть на атолл можно только на частном самолете, принадлежащем курорту

"Существует расхожее мнение, что самодостаточность не может сочетаться с элитным отдыхом, но курорт Brando доказывает обратное", - рассказал преподаватель из университета Суррея Грэм Миллер.

Понятно, что гостям курорта необходимо сначала долететь до Таити и потом пролететь еще 20 минут до острова. Так что они все равно оставляют значительный углеродный след.

Богатым посетителям вряд ли придется отмахиваться от назойливых комаров, потому что на острове действует программа стерилизации, благодаря которой популяция местных комаров снизилась на 95%.

В рамках этой программы ученые разводят комаров-самцов, зараженных вольбахиями - бактериями, которые вызывают бесплодие. На воле самцы инфицируют кровососущих комаров-самок, лишая их репродуктивной функции.

Правообладатель иллюстрации The Brando Image caption Фауна Тетиароа очень разнообразна

Подобные опыты ставят в Австралии, Колумбии и Китае. Таким образом ученые надеются покончить с такими заболеваниями, как лихорадка денге и вирус Зика.

Но далеко не всем удалось добиться столь значимых результатов, как на атолле Тетиароа. Количество комаров там настолько мало, что специалисты уже практически не находят комаров-самок, рассказал Фрэнк Мерфи, генеральный директор Tetiaroa Society - организации, занимающейся стерилизацией комаров.

"Успех проекта убедил местные власти выделить средства на более крупное помещение для разведения больных бесплодием комаров, благодаря чему программа может охватить и другие острова Тихого океана", - говорит он.

Tetiaroa Society борется не только с комарами. На атолле есть также проблема с крысами.

Правообладатель иллюстрации Island Conservation Image caption Беспилотник уже применялся для борьбы с крысами на Галапагосах

"Крысы едят все - от детенышей черепах до морских птиц, что негативно сказывается на коралловых рифах", - отметил Мерфи.

В борьбе с крысами также могут помочь новые технологии - а именно двухметровые беспилотники. Они будут разбрасывать отравленную приманку, которая привлечет только крыс, но не будет интересна другим животным.

Операция будет проводиться силами американской неправительственной организации Island Conservation, которая занимается защитой редких видов животных путем избавления их от врагов.

"Крысы могут стать причиной краха наземной экосистемы, - рассказала сотрудница Island Conservation Салли Эспозито. - В прошлом для доставки приманки мы использовали вертолеты, но недавно мы впервые прибегли к помощи дрона на острове Симор, который входит в архипелаг Галапагос.

"На Тетиароа более сложные природные условия, поэтому это прекрасная возможность проверить работу дронов. Это позволит нам создать безопасное место для местных видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как, например, краснокрылый куриный голубь и южный улит".

Пожалуй, самый футуристичный проект на Тетиароа - это аватар цифровой экосистемы острова. Для создания трехмерной модели используются детекторы света и системы Лидар. В дальнейшем в систему будут вноситься данные о животных, растениях, карты рельефа и другая информация. С помощью компьютерной модели можно будет предсказать, как остров отреагирует на различные сценарии - от наводнения до появления новых видов животных.

Правообладатель иллюстрации RomeoBalancourt Image caption Возможно, примеру этого курорта последуют и другие

"Технология Лидар позволяет нам создавать трехмерные образы физических контуров острова, включая почвы, - рассказал научный директор Tetiaroa Society Нил Дэвис. - Это все равно что пропустить остров через сканер".

Команда исследователей надеется в будущем получить данные обо всей экосистеме атолла - начиная с молекулярного уровня. Это позволит местным властям и жителям оценивать риски и принимать правильные решения.

Экотуризм приобретает все большую популярность, и курорты пытаются этим воспользоваться. На фоне изменяющегося климата люди стремятся поступать более разумно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леонардо ДиКаприо собирается открыть собственный экокурорт

Например, отель Parkside в Канаде, как и отель Brando, в числе нескольких других гостиниц и курортов получил платиновый сертификат соответствия требованиям руководства по энергоэффективному и экологическому проектированию, разработанному американской природоохранной организацией Green Building Council.

Крыша отеля Parkside площадью 290 кв. м. озеленена. В гостинице есть искусственные пруды и резервуары с дождевой водой, которые используются для поглощения тепла от системы кондиционирования.

Правообладатель иллюстрации The Brando Image caption Комаров на этом курорте можно не бояться

Актер Леонардо ДиКаприо, регулярно останавливающийся в Brando, собирается в 2020 году открыть собственный экокурорт Blackadore Caye неподалеку от побережья Белиза.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Climate Change, туристическая отрасль несет ответственность за выброс 8% парниковых газов в мире. Это значит, что стремиться к нулевому уровню эмиссии двуокиси углерода должны все курорты, а не только элитные.