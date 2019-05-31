"Вы думаете, Путин маньяк?" С чем идет на выборы в Раду партия Порошенко

Правообладатель иллюстрации Petr Syvkov/TASS Image caption По опросам, партия "Европейская солидарность" на досрочных выборах в Раду может рассчитывать на 9% голосов

Партия, в прошлом известная как "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и недавно сменившая название на "Европейская солидарность", утвердила свою программу и избрала лидера - Петра Порошенко.

Участники съезда называли идеологию своей партии либерально-консервативной и заявляли о намерениях стать лидерами патриотического крыла оппозиции к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Перед внеочередными выборами в Раду, назначенными на 21 июля, партия намерена кардинально обновить свои ряды, влив в них свежую кровь.

Однако о результатах этого обновления можно будет говорить только на следующей неделе, когда состоится второй этап съезда. На нем будет утвержден избирательный список партии на грядущие выборы и определятся кандидаты для участия в выборах в одномандатных округах.

Би-би-си собрала ключевые цитаты участников съезда, касающиеся избирательной платформы "Европейской солидарности" и ее планов на будущие выборы.

Петр Порошенко: "За прошедшие пять лет в Украине произошло больше изменений, чем за предыдущие четверть века. Большинству избирателей объяснить это мы не смогли".

В своем получасовом спиче Петр Порошенко напомнил: когда он пришел к власти в 2014 году, от глав иностранных государств он слышал больше выражений сочувствия, чем поздравлений.

Сегодня же, продолжал он, стоит говорить о целом ряде результативных реформ, которым история еще даст надлежащую оценку.

К ним Порошенко относит получение безвизового режима с ЕС для Украины, отказ от использования российского газа, реализацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, получение томоса об автокефалии для украинского православия, беспрецедентное сближение с НАТО, проведение декоммунизации.

Впрочем, еще на финише проигрышной для себя избирательной кампании Порошенко говорил, что главными ошибками его президентства были коммуникационный провал и кадровые назначения.

Одним из способов наладить коммуникацию с обществом, очевидно, является смена названия партии бывшего президента.

Из нее пропала фамилия Порошенко, имеющего один из самых высоких антирейтингов в украинской политике, а новая аббревиатура партийного названия сходна с аббревиатурой Европейского союза, интеграцию в который все так же поддерживает большинство жителей страны.

Правообладатель иллюстрации Pyotr Sivkov/Getty Images Image caption Первый вице-спикер уходящего состава Верховной Рады Ирина Геращенко не стеснялась в выражениях

Начали в партии Порошенко работать и над кадровым обновлением. Гостями и спикерами съезда стали сразу несколько неизвестных широкой публике активистов.

Судя по разговорам в кулуарах, одиозные личности из окружения Порошенко, не раз бывшие объектами журналистских расследований и критики в СМИ, не попадут в итоговую версию партийного списка.

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Рады: "Сейчас голоса новоизбранной команды спрашивают у общества: "Вы что, думаете, что Путин маньяк?" Да, я думаю, что Путин маньяк".

Новоизбранный лидер партии воздерживался от резких выпадов в сторону России и ее лидера, но одна из его ближайших соратниц, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в речи, открывшей съезд, была куда менее сдержанной.

В пятницу новостью дня на Украине стало заявление бизнес-партнера Владимира Зеленского, совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о том, что если новая власть очень сильно захочет, она сможет договориться с Россией.

"Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну", - заявил Борис Шефир.

Несмотря на то, что сам Борис Шефир не занимает никаких постов в системе новой власти (его родной брат Сергей назначен первым помощником Зеленского), администрация президента сочла нужным отмежеваться от его заявлений.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto/Getty Image caption В пятницу президент Украины Владимир Зеленский собрал Совет национальной безопасности и обороны и изменил его состав, введя туда своих соратников

Тем не менее слова Шефира стали для партии Порошенко лишним поводом напомнить о своей жесткой позиции относительно любых договоренностей с Москвой и обвинить своих оппонентов из команды Зеленского в "малороссийстве" - стремлении капитулировать перед Россией.

"Ключевой вызов, который стоит перед Порошенко и его командой - остановить Малороссию", - резюмировала Ирина Геращенко.

Петр Порошенко: "Наша миссия будет закончена только тогда, когда Украина вступит в НАТО и ЕС".

На своем съезде "Европейская солидарность" попыталась застолбить за собой место главной партии, безоговорочно поддерживающей европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

В конце концов, напомнил Порошенко, это по его инициативе в Конституцию Украины были внесены изменения, фиксирующие курс Киева на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее он заявлял, что после этого любое решение любой следующей украинской власти и смене геополитического курса страны автоматически будет признано незаконным.

Стратегической целью Киева Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО до конца следующего десятилетия, а промежуточным маркером - 2023 год, когда, по его словам, Украина сможет подать заявку на членство в Евросоюзе и подписать План действий по обретению членства в НАТО.

Петр Порошенко: "Мы идем [на выборы] не для того, чтобы быть в оппозиции. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть. Любые другие разговоры - дезертирство и будут расцениваться по законам военного времени".

Данные социсследований пока что не дают оснований для того, чтобы поверить в реалистичность подобных обещаний Петра Порошенко: майский опрос группы "Рейтинг" показал, что за партию бывшего президента готовы проголосовать около 9% избирателей Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За партию Петра Порошенко готовы проголосовать около 9% избирателей Украины

Глава штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко рассказал Би-би-си, что стратегия партии на грядущих выборах будет строиться на том, что около четверти избирателей Украины готовы воспринимать послания, звучащие на съезде партии Порошенко, и поддерживать их.

Четверть - потому что примерно столько избирателей проголосовало за Петра Порошенко во втором туре недавних президентских выборов.

Однако даже коллеги Березенко по партии называют подобные ожидания чересчур завышенными. На этом электоральном поле будут работать и другие сильные игроки, самым опасным из которых в кулуарах съезда называли партию "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Плохо, сетовали здесь, что не удалось договориться о совместном участии в выборах с премьером Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко - оба эти политика заявили о самостоятельном походе в кампанию.

"Хорошо, если в итоге наберем 8%", - заявил Би-би-си в кулуарах съезда один из его участников.

Впрочем, усилить свою парламентскую фракцию в партии Порошенко рассчитывают за счет победителей выборов в одномандатных округах, спрогнозировать итоги в которых пока никто не берется.

Андрей Парубий: "Мы будем бороться в парламенте, на площадях, на улицах, но мы не допустим реванша в Украине, и не дадим вам ни единого шанса".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что в последнее время в СМИ все чаще звучат призывы отменить или модифицировать законы о языках, декоммунизации и языковых квотах.

Парубий назвал эти заявления ударами по фундаменту украинской государственности и констатировал: "Враг стоит у наших ворот, и он действует гибридно".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Враг стоит у наших ворот, и он действует гибридно", - заявил Андрей Парубий

Парубий, бывший комендант "самообороны Майдана", был единственным выступающим, который напрямую пригрозил уличными акциями протеста желающим откатить законы, которые считает своими достижениями команда Порошенко.

"Свободные украинцы никогда не вернутся в империю. Украинцы никогда не будут рабами", - заявил он под бурные аплодисменты присутствующих.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images/Getty Image caption Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук зимой отказался баллотироваться на президентских выборах, но к выборам в Раду организовал свою партию

Впрочем, оценить протестный потенциал украинского общества, а уж тем более способность партии Порошенко с ее рейтингом в 9% возглавить возможные акции протеста довольно сложно.

Согласно данным майского опроса группы "Рейтинг", 30% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 49% - что в неправильном.

Однако на старте избирательной кампании в декабре 2018 года эти цифры составляли, соответственно, 14 и 76%.

Тогда 87% украинцев заявляли, что их страна нуждается в радикальных изменениях и только 5% выступают за то, чтобы "оставить все, как есть, лишь бы не хуже".

Сторонники радикальных изменений значительно преобладают во всех регионах Украины, однако ответы на вопросы, каких именно изменений хотят эти люди и готовы ли они протестовать, если эти изменения пойдут в нежелательную сторону, пока неизвестны.