Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джефф и Маккензи Безос прожили в браке 25 лет

Бывшая супруга основателя компании Amazon Маккензи Безос попала в новостные заголовки, когда стало известно, что она пожертвует половину своего состояния на благотворительность.

Безос, писательница по призванию, владеет 4% акций Amazon. Размер ее капитала оценивается по меньшей мере в 35,6 млрд долларов, она занимает третье место в списке самых состоятельных женщин в мире.

В отличие от своего бывшего супруга Джеффа Безоса, Маккензи Безос предпочитает уединенность.

Она редко дает интервью и в целом старается не привлекать к себе внимания. В ее "Твиттере" всего лишь одна запись.

Что нам о ней известно?

Маккензи Безос в девичестве носила фамилию Таттл. Она с ранних лет мечтала стать писательницей.

"Я написала первую книгу, когда мне было шесть лет… каждый день после школы я писала по чуть-чуть, и к концу года была готова книга на 142 страницы под названием "Книжный червь", - рассказала она в телеинтервью журналисту Чарли Роузу в 2013 году.

Она сохранила в себе любовь к сочинительству. После окончания средней школы в штате Коннектикут она поступила в Принстонский университет по специальности английский язык и литературное творчество.

По словам Безос, она выбрала Принстонский университет, чтобы заниматься у лауреата Нобелевской премии Тони Моррисон, которая стала ее научным руководителем и в дальнейшем оказала ей неоценимую помощь в профессиональном росте.

Моррисон называла ее одним из лучших своих студентов. Также она познакомила Безос со своим литературным агентом - Амандой Урбан.

"Любовь с первых звуков"

Как на практике выяснили многие начинающие писатели, написание первого романа превращается в длинный, утомительный процесс, когда приходится по ходу менять свои замыслы.

В 1992 году после окончания университета с отличием Безос переехала в Нью-Йорк.

В интервью Чарли Роузу она сказала, что собиралась работать официанткой и в свободное время писать книгу.

Но она столкнулась с трудностями - как с творческими, так и с финансовыми.

В итоге она подала заявление на работу в хедж-фонде DE Shaw. Собеседование с ней провел Джефф Безос.

Он предложил ей должность, но в итоге она начала работу в другом подразделении компании, хотя офисы будущих супругов оказались рядом.

"Через стену я слышала, как он смеется своим гигантским смехом… это, безусловно, была любовь с первых звуков", - сказала она.

Image caption Тони Моррисон помогла Маккензи Безос издать ее первый роман

Она рассказала журналу Vogue, что решила добиваться его, пригласив на обед. Через три месяца они уже были помолвлены, и вскоре состоялась их свадьба.

Через год у Безоса родилась идея о создании Amazon. Он охарактеризовал это как "нечто сумасшедшее, которое, скорее всего, провалится".

Как ни крути, но Маккензи Безос сыграла важную роль в становлении компании. Она отвезла Безоса в Сиэтл, пока он работал над бизнес-планом, и стала первым бухгалтером.

Следующие несколько лет Amazon развивалась и росла, а у супругов появилось четверо детей.

Писательские мечты Маккензи Безос также сбылись, и в 2005 году вышла ее первая книга "Испытание Лютера Олбрайта".

Литературные заслуги

По ее словам, она работала над книгой каждый день в течение восьми лет. Иногда ей приходилось преодолевать свои страхи.

"Страх и стыд заставили меня довести дело до конца. "Пробующий свои силы романист" - такая характеристика не устраивала самолюбие", - рассказала она изданию Seattle Post-Intelligencer.

Первое чтение книги состоялось в книжном магазине Elliot Bay Book Company. Джефф Безос в первые годы после основания Amazon нередко собирал рабочие собрания в кафе магазина.

Маккензи Безос говорит, что, будучи интровертом, перед встречей с читателями она испытывала страх, как артист перед выходом на сцену.

Но один из сотрудников магазина - менеджер по закупкам Рик Симонсон - сказал, что Безос хорошо справилась и показала себя профессионалом.

Встреча с читателями, как это часто бывает, не собрала аншлага, но там чувствовался энтузиазм и тепло пришедших, вспоминает он.

Правообладатель иллюстрации Elliott Bay Book Company Image caption Книжный магазин Elliott Bay Book Company предоставлял свою площадку таким известным авторам как Харуки Мураками и Салман Рушди

И хотя ее дебютный роман об эмоционально подавленном инженере не стал бестселлером, многие критики высказались о нем одобрительно.

Книжный обозреватель New York Times назвал книгу "беззвучно захватывающей", отметив, однако, что в ней присутствует "неуклюжий символизм". Los Angeles Times охарактеризовала Безос как "уравновешенного и пугающего писателя".

Роман попал в число номинантов Книжной премии штата Вашингтон, а также был отмечен премией фонда Before Columbus.

Маккензи также добилась уважения во многих литературных кругах Сиэтла.

"Мне показалось, что она очень серьезно подходит к своей работе… Меня восхитило, что она не сдалась, несмотря на все, что происходило в ее жизни", - сказала бывший литературный редактор Seattle Times Мэри Энн Гуинн.

Один из основателей Seattle Review of Books Пол Констант рассказал: "Если говорить о ее первой книге, пожалуй, наиболее впечатляющим была компетентность автора. Она могла опубликовать эту книгу и без своих связей в Amazon".

Вторая книга Безос "Ловушки" увидела свет в 2013 году. Ее выпустило крупное издательство Knopf. Многие критики тогда посчитали, что второй роман оказался слабее первого.

Рецензия с одной звездой

Страничка Маккензи Безос на Amazon ничем не примечательна.

В биографии автора говорится, что она освоила множество профессий - работала посудомойкой, официанткой, продавцом одежды, кассиршей в закусочной, хостес в ресторане, библиотекарем, клерком, репетитором, няней и ассистентом Тони Моррисон. Однако там нет ни слова о ее работе на Amazon и браке с Джеффом Безосом.

После публикации первой книги она рассказала изданию Seattle Post-Intelligencer: "Я не хотела как-либо влиять на покупателей на Amazon. Людям нужно относиться к книге так, будто они меня не знают".

Но в 2013 году ее имя попало в новостные заголовки, когда она написала рецензию с одной звездой на книгу "Магазин всего" журналиста Брэда Стоуна, посвященную Amazon.

В своей рецензии на 900 слов, озаглавленной "Я хотела, чтобы эта книга мне понравилась", она обвинила автора в неточностях, а также посчитала, что книга односторонняя и недостоверная.

Стоун утверждает, что проинтервьюировал более 300 действующих или бывших работников Amazon, а его книгоиздатель сказал, что материалы для книги собирались скрупулезно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, мы бы всё равно поженились", - заявили Маккензи и Джефф Безос, объявляя о разводе

Пол Констант называет ее квалифицированным романистом-середнячком, но добавляет: "Не думаю, что кто-либо в городе рассматривает ее в качестве романиста, если учесть, насколько знаменит ее бывший муж".

Многие также отмечают недружелюбные отношения между Amazon и книжными магазинами, сложившиеся из-за роли, которую интернет-гигант сыграл в обвале цен на книги.

В 2013 году компания Elliott Bay Book организовала презентацию второй книги Маккензи Безос. По словам Симонсон, некоторым не понравилось, что независимый книжный магазин устраивает мероприятие для человека, связанного с Amazon. Однако он отмечает, что Безос - полноправная писательница и заслуживает честной и открытой презентации своей книги.

В январе чета Безосов объявила о разводе: "Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга. Мы очень благодарны за каждый год, который мы были вместе как муж и жена".

В апреле они договорились об условиях развода - Маккензи Безос должна получить 35 млрд долларов, это рекордная сумма для отступных выплат при бракоразводных процессах. Спустя месяц она пообещала пожертвовать половину средств на благотворительность.

Ее писательские способности проявились в тексте ее обещания, когда она процитировала отрывок из книги Энни Диллард "Писательская жизнь": "Не копите что-то для использования в дальнейшем в книге… если есть позыв сохранить что-то хорошее на потом, это сигнал воспользоваться этим сейчас".

Безос написала: "Я не сомневаюсь в огромной ценности сиюминутного решения пожертвовать… все мы делаем подарки, находясь под влиянием множества не вполне понятных нам факторов и счастливых случаев. Помимо ценностей, дарованных мне природой, у меня есть несоразмерная сумма денег, которой я могу поделиться".

Представители литературного бомонда Сиэтла выразили надежду, что часть этих денег она потратит на нужды творческого сообщества.

"Любой литератор будет счастлив, если ее личная страсть к литературе найдет отражение при выборе цели пожертвования", - сказал представитель некоммерческого центра писателей Hugo House Три Свенсон.

Многие обсуждают, продолжит ли Маккензи Безос писать книги - теперь уже в качестве профессионального автора.

В своем единственном твите, датируемом апрелем, она написала: "Воодушевлена собственными планами. Благодарна за прошлое и с надеждой смотрю в будущее".