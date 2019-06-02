Как болельщики "Ливерпуля" праздновали победу в своем городе

Торжественный парад, посвящённый победе "Ливерпуля", по данным городского совета, посетили около 750 тысяч человек.

Утренний лондонский поезд уже был полон людей в атрибутике клуба. И, как выяснилось позже, в Ливерпуль съезжались со всей Англии и из-за ее пределов.

Городской совет и футбольный клуб выбрали для парада длинный маршрут с окраин в центр, чтобы все желающие могли насладиться видом празднующей команды с кубком. Но болельщики все равно стекались на улицу Стрэнд. Находящаяся в самом центре города, она была запружена народом ещё до начала парада.

В ожидании открытого автобуса с командой люди залезали на светофоры, фонари и строительные леса. Одно из строящихся зданий болельщики осадили и взяли штурмом, перебравшись через забор с помощью мусорных баков.

Об успехе они возвестили, высунувшись из проема и окатив толпу из огнетушителя. Автобус двигался со скоростью пешехода или чуть быстрее. И, вероятно, с его борта футболисты могли наблюдать примерно одну и ту же картину - поющие красные толпы болельщиков на балконах, на деревьях, на крышах домов и на фонарях.

Местные, помнящие чемпионский парад 2005 года, когда "Ливерпуль" в предыдущий раз выиграл ЛЧ, утверждали, что тогда автобус прошмыгнул весь город за полчаса и никто толком не успел разделить успех с командой. На этот раз, чтобы преодолеть чемпионский коридор, команде потребовалось больше трех часов.

Уникальная возможность попраздновать с командой дорого обошлась некоторым приезжим болельщикам. После окончания парада вечером в воскресенье на вокзале Ливерпуля скопились очереди из тысяч пассажиров, пытавшихся вернуться в родные города.

До вчерашнего дня "Ливерпуль" пять раз становился обладателем Кубка Чемпионов. И, пожалуй, самым запоминающимся для современных болельщиков клуба стал титул, завоеванный в 2005 году. Тогда "Ливерпуль" в финале против "Милана" отыгрался со счета 0:3 и победил по пенальти. В историю клуба эта победа вошла под названием "Стамбульский финал".

С тех пор и до 2 июня 2019 года "Ливерпуль" не завоевывал европейских наград.

И "Ливерпуль", и "Тоттенхэм" заранее анонсировали, что в случае победы в финальном матче организуют чемпионский парад. Городской совет Ливерпуля предупредил жителей, что из-за парада будут перекрыты некоторые улицы и изменится режим работы общественного транспорта.

Власти ожидали "сотни тысяч участников" торжественной церемонии, и это при том, что в городе живет чуть больше 500 тысяч человек.

В этом сезоне все национальные трофеи в Англии собрал "Манчестер Сити". Клуб выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а самое главное - чемпионат страны, Премьер-лигу.

Ливерпуль, который не выигрывал национальное первенство уже 29 лет, до последнего тура сохранял шансы на чемпионство, но в итоге уступил "Ман Сити" одно очко. "Красные" уже второй раз за последние пять лет подбираются к золотым медалям Премьер-лиги и останавливаются в шаге от них.

За последние несколько сезонов с приходом немецкого тренера Юргена Клоппа состав "Ливерпуля" серьезно изменился. Клопп избавился от целого ряда игроков и купил вместо них нескольких дорогостоящих легионеров: в частности, центрального защитника Вирджила Ван Дайка (Нидерланды) и вратаря Алиссона Беккера (Бразилия), которым клуб во многом обязан победой в финале Лиги Чемпионов. Беккер стал первым вратарем за девять лет, которому удалось не пропустить в финале.

(Фотографии Максима Ломакина, Би-би-си)

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