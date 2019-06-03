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В субботу жительница Дзержинска Елена Муравьева с мужем ушли в магазин, а дома осталась их 16-летняя дочь. Около полудня они услышали несколько взрывов.

"Нас волной чуть не уронило в магазине, - вспоминает она. - Были крики, летели окна, все жутко испугались - будто война. Мы очень переживали, я до сих пор не могу отойти".

Супруги поспешили домой и обнаружили, что в квартире [она находилась ближе к месту взрывов] обвалился потолок - куски штукатурки повисли на натяжном потолке. Дочь рассказала, что от взрывов дом шатался в разные стороны. По словам Елены, на фасаде здания, которому уже около 80 лет, обнаружились трещины.

После взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" пострадали 116 человек, из них 18 человек госпитализированы. Ранее сообщалось о 89 пострадавших - это были 44 работника предприятия и 45 жителей города, сообщает Интерфакс.

В около 200 домах были выбиты стекла, а сам оборонный завод загорелся, потушить его смогли только через шесть часов. Горадминистрация обещает, что ущерб жилью возместят за государственный счет.

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Однако в выходные Елена обращалась во все инстанции, пытаясь понять, когда и за чей счет ей починят потолок. Пока никакие службы к ним не приехали.

Утром в понедельник Елене отправилась на завод имени Свердлова - еще одно оборонное предприятие, находящееся совсем рядом с "Кристаллом". "Сейчас пойду на работу, завал будем разбирать", - сказала она корреспонденту Би-би-си.

Местный житель Дмитрий [имя изменено по просьбе мужчины] находился примерно в двух километрах от "Кристалла" в момент взрыва. Он говорит, что в этот момент ощутил "толчок ветра, которым можно снести с ног". Основные разрушения, которые он увидел вокруг себя - это выбитые окна и двери в находящихся поблизости зданиях.

"Мы были в городе, в квартире. Очень даже ощутили взрывную волну, - рассказала Би-би-си еще одна жительница Дзержинска Лена. - Когда прогремел первый взрыв, [возникло] состояние недоумения. Сразу в голову почему-то пришло, что это взрыв газа в квартире либо в нашем доме, либо в ближайшем с нами. Я вышла на балкон, уточнить, что произошло, и тут прогремел второй взрыв, мне он показался сильнее, чем первый".

Сильнее всех испугалась семилетняя дочка Лены. "Она мне потом призналась, что подумала: это конец света наступил", - рассказала та.

Завоз окон и дверей по всему городу

В результате взрывов никто не погиб - врио директора "Кристалла" Александр Меркин объяснил, что взрывы произошли на складах, где рабочим завода находиться не положено. Сотрудники находились в других зданиях, укрепленных как раз на такой случай. В городе, как часто бывает после стихийных бедствий или катастроф, начали появляться слухи, что погибшие от взрывов на самом деле есть, но их скрывают.

Горожане горячо обсуждают и возмещение ущерба. Губернатор Глеб Никитин пообещал, что "необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены", а попавшие в больницу пострадавшие получат по 150 тысяч рублей от государства.

"Делают завоз окон и дверей по всему городу. В течение месяца обещают все сделать", - рассказывает местный житель Дмитрий.

Однако многие владельцы пострадавшего жилья волнуются, что государство не вернет им деньги за вызванные взрывом обрушения. Особенно переживают владельцы частных домов.

Есть и менее очевидный ущерб: у кого-то от испуга улетел попугай, у кого-то начал бояться громких звуков ребенок.

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"Сейчас я пытаюсь понять, кто должен менять стекла в доме, - рассказала Алла Кузнецова, чье жилье тоже пострадало от взрывов. - В многоквартирных домах информацию о перебитых стеклах и разрушениях собирают управляющие компании, которые потом эти окна будут ставить. Кто, как и когда будет это делать в частных домах - совершенно непонятно. В сообществах среди пострадавших пишут: раз частный дом, то и меняете сами, вы же меняете крышу, когда она начинает течь", - говорит она.

Алла с этой логикой не согласна: "Это ущерб, который нанесен взрывами на государственном оборонном заводе. Чем же моя собственность в виде частного дома отличается от чьей-то собственности в многоквартирном доме по своей форме? Рядом со мной, например, много частных домов, небольших деревянных домиков, в которых живут обычные пенсионеры, очень небогатые люди. Им, может быть, организационно и финансово тяжело самим ставить новые окна. Я, конечно, могла бы сменить стекла сама. Но вообще-то будет неправильно, если я буду менять окна, двери и дома, когда у нас в городе что-то на предприятиях взрывается".

"В Чернобыле тоже говорили сохранять спокойствие"

Еще одна важная тема, о которой говорят жители города - отсутствие оповещений о происходящем.

"Сразу после звона стекла я выглянула на улицу и увидела, как над заводом поднимается серый гриб. Что это за взрывы, будут ли еще, какие могут быть последствия, было совершенно непонятно, - продолжает местная жительница Алла Кузнецова. - Весь первый час система оповещения, которая у нас установлена на улицах, молчала, во всяком случае никто из знакомых ее не слышал. Не было никаких смс от МЧС, сразу же отключилось электричество и почти не было связи".

Она не могла понять, что делать: если есть угроза повторных взрывов, нужно ли покинуть дом или, наоборот, нельзя выходить наружу.

"Я взяла своих собак и заперла их в ванной - там капитальные стены и я подумала, что если это взрыв с какими-то тяжелыми химическими выделениями, то я хотя бы смогу мокрым полотенцем закрыть щель под дверью, - рассказывает Алла. - Через час примерно "забулькала" система оповещения. Говорят, по ней сообщали, что произошел взрыв на "Кристалле" и призывали сохранять спокойствие. Но мы ничего не могли разобрать. Тем не менее многие соседи сели в машину и уехали подальше от завода - в Чернобыле первое время тоже говорили "сохраняйте спокойствие".

Алла не стала уезжать сразу. Когда через полтора часа она все же решила с собаками перебраться поближе к центру и подальше от завода, повсюду уже образовались пробки и проехать было очень сложно.

Как это было?

ЧП случилось около 11:45 в субботу. На территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в радиусе трех километров и на заводских территориях, сообщили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".