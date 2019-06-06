Media playback is unsupported on your device Бывший корабль нацистов до сих пор в строю. На службе у США

Парусник Eagle был построен нацистами и готовил кадры для флота Гитлера. После войны он мог бы стать советским, но в итоге оказался в США. В наши дни на борту Eagle готовят будущих офицеров береговой охраны США и некоторых других стран - поэтому неудивительно, что здесь можно услышать и русскую речь.

"Хорст Вессель"

93-летний Тидо Хольткамп знает каждый сантиметр этого корабля. В 1943 году он матросом попал на судно по призыву. Тогда парусник назывался "Хорст Вессель" - в честь одного из активных деятелей нацистской Германии.

"Меня должны были призвать в армию. А значит, я должен был попасть на Восточный фронт, то есть советский фронт. Но я не хотел жертвовать собой ради войны, которую Германия все равно проиграет. Поэтому я пошел добровольцем на флот и попал на парусник, - вспоминает Хольткамп. - Когда я впервые посмотрел на огромную высокую мачту, я подумал: и в такую погоду надо взбираться на самый верх? Мне было очень страшно".

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"Хорст Вессель" был построен как учебный корабль военного флота Третьего рейха. Но в годы Второй мировой войны парусник был переведен на боевую службу в Балтийское море как вспомогательное судно.

"[Когда мы еще не знали, что это за судно], мы все очень надеялись оказаться на маленькой лодке в Средиземном море, может быть, в Греции, где есть пальмы и красивые девушки. Но большинству из нас так и не пришлось насладиться таким пейзажем", - рассказывает Хольткамп.

Правообладатель иллюстрации Sobotta/Getty Images Image caption "Хорст Вессель" был построен как учебный корабль военного флота Третьего рейха. Но в годы Второй мировой войны парусник был переведен на боевую службу в Балтийское море как вспомогательное судно.

Мог бы стать советским

Судьба разлучила Тидо и "Хорст Вессель", но ненадолго. После войны Хольткамп прошел через лагерь для военнопленных. Выйдя на свободу, переехал в США. Однажды, прогуливаясь в порту Коннектикута, Тидо вдруг увидел свой корабль.

После войны "Хорст Вессель" мог стать советским кораблем. Американские, британские и советские офицеры решали судьбу трофейных немецких парусников, бросая жребий. Бумажки с именами нескольких кораблей положили в фуражку и вытягивали по очереди.

Есть несколько версий того, что же произошло с этим кораблем. По легенде, бумажку с названием "Хорст Вессель" вытащил советский офицер, но по какой-то причине согласился поменяться с американцем: так судно получило имя Eagle - "Орел" - и стало частью американского флота.

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"У нас нет никаких доказательств, подтверждающих эту легенду, но звучит как отличная история, - улыбается нынешний капитан парусного корабля Мэтт Майлструп. - Главное, что в итоге мы, как и другие страны, получили несколько великолепных судов и используем их уже много лет".

CCCP достались парусные барки "Магдалена Виннен II" (сейчас он называется "Седов") и "Падуя" (сейчас - "Крузенштерн"). Оба корабля до сих пор в строю и, как и Eagle, используются для тренировки будущих моряков.

А Тидо Хольткамп, увидев "Хорст Вессель" в порту Коннектикута и узнав, что корабль состоит на службе США под новым названием - Eagle, - решил вступить в Береговую охрану. Холькамп прослужил спасателем несколько лет и много раз бывал на борту Eagle.

"Ошибся? Этот корабль не прощает!"

"Чтобы управлять таким кораблем, взаимодействие в команде должно быть постоянным. Если этого не происходит, корабль мгновенно дает вам это понять. Так что это просто блестящая платформа для подготовки моряков", - считает капитан Майлструп, который и сам когда-то был кадетом на Eagle.

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Сейчас, спустя годы, он с улыбкой смотрит на кадетов, которые с большой осторожностью взбираются на высоченную мачту по вантам. "Это игры молодых, если вы меня понимаете, - смеется он. - Конечно, я могу подняться [на мачту], но лучше уж пусть они это сделают".

Команды на паруснике отдаются на английском, но кое-где все же можно услышать русскую речь.

Кадет Станислав Петренко родом из Казахстана. Чтобы попасть на Eagle, ему пришлось сдать несколько непростых тестов на знание английского, математики, пройти через специальное собеседование и психологическое тестирование. Все это заняло год.

По военной линии Петренко, единственный ребенок в семье, хотел пойти всегда. "С 9 класса я начинал этот военный путь. В семье я первый военный. Родители отнеслись к моему решению нормально, даже с позитивом. [Когда выяснилось, что меня возьмут служить на Eagle], они были очень счастливы и, я думаю, гордятся". С семьей Петренко видится нечасто: отпуск слишком короткий, а перелет до Казахстана стоит недешево.

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Первые недели на корабле кадеты вспоминать не любят. Станислав Петренко признается, что они дались очень тяжело: морская болезнь, языковой барьер, новый режим. Распорядок такой: в 6:30 подъем, в 7 - утренняя зарядка, завтрак и уже в 8 утра - общее построение, за которым следуют тренировки. Отбой - после 22 часов.

"Наказывают долларом, а не отжиманиями"

"Eagle - это настоящая тренировочная база, - подтверждает слова капитана Станислав Петренко. - На паруснике невозможно сделать что-то в одиночку. Каждый канат тянут как минимум два-три человека. И все должны работать слаженно. Я думаю, этот корабль учит именно командной работе".

Конечно, иногда кадеты ошибаются. То кто-то уронит канат в самый ответственный момент. То стажер, отвечающий за навигацию, повернет парусник не туда.

"Здесь нет такого, что все должны отжиматься из-за того, что один повернул корабль в другую сторону. Тот, кто повернул корабль, сам будет виноват в этом. Это будет либо занесение в личное дело, либо выплата штрафа", - рассказывает Станислав.

Image caption Кадет Станислав Петренко на борту Eagle

То, что судно когда-то принадлежало фашистской Германии, кадета не смущает: "Здесь нет ни одного символа фашизма. И нам сразу дали понять, что корабль был построен в 36-м году, когда нацистская партия еще не была в такой силе".

Петренко признается, что весь последний год он на седьмом небе от счастья. Но после окончания учебы планирует вернуться в Казахстан служить на флоте по контракту.

"Идеальная версия Америки"

Украинский кадет Антон Кононученко тоже служит на Eagle и первый год учебы в США вспоминает без восторгов: "Очень тяжело! И физически, и психологически. Я тут получил столько информации, сколько в украинском университете дают за несколько лет. Но, если честно, я не хотел бы пережить этот год снова", - говорит Кононученко.

Несмотря на трудности, пока что домой он не торопится: "Думаю, три года, которые я проведу в Береговой охране США, - этого недостаточно. Здесь, [на корабле] такая идеальная версия Америки, которую я привык видеть с экранов телевизоров. И будет очень сложно расстаться с этой идеальной мечтой".

Правообладатель иллюстрации USCG

О политике кадеты стараются не говорить. Большинство ребят, стажирующихся сейчас на Eagle, станут офицерами вооруженных сил США - страны, которая является флагманом блока НАТО.

Но даже на прямой вопрос "считаете ли вы Россию своим врагом?" кадеты отвечают очень миролюбиво.

Лорен Хатфилд из США высказывается аккуратно: "Нас все это не касается. Кадетов готовят к работе в береговой охране США. И это служба, отвечающая, в первую очередь, за спасение людей. Конечно, случись война, мы автоматически войдем в состав военно-морских сил США и будем участвовать в боях. Мы все должны в какой-то момент смириться с этим".