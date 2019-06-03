Судан: военные открыли стрельбу по участникам демонстрации

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption На улицах Хартума протестующие жгут покрышки, пытаясь остановить силы безопасности

В Судане силы безопасности открыли стрельбу по участникам акции протеста у здания армейского штаба в столице страны Хартуме. По сообщениям врачей, убито не менее 13 человек, десятки получили ранения.

С апреля этого года, когда военными был свергнут президент Омар Башир, у власти в стране находится Переходный военный совет.

Представитель этого совета отверг сообщения о разгоне митинга в защиту демократии в столице.

"Суданские силы не разгоняли участников сидячей акции протеста у здания главного штаба, однако они очистили соседний участок, который превратился в угрозу безопасности граждан", - заявил генерал-лейтенант Шамс аль-Дин Каббаши.

Участники демонстрации требовали передачи власти в стране гражданскому правительству.

Силы безопасности начали операцию по разгону демонстрации рано утром в понедельник, сообщили активисты.

По данным Би-би-си, в городские больницы поступило несколько десятков человек.

Центральный комитет суданских врачей сообщает о 13 погибших и большом количестве человек, находящихся в критическом состоянии.

"Сейчас делаются попытки разогнать сидячую демонстрацию", - говорится в заявлении Суданской профессиональной ассоциации, которая возглавляет общенациональные протесты.

Ассоциация заявила о прекращении всех контактов с Переходным военным советом, призвав к проведению широкой кампании гражданского неповиновения с целью свержения военного совета.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Здание армейского штаба в центре Хартума оцеплено военными

Протестующие возводят баррикады и жгут покрышки на улицах Хартума, пытаясь остановить военных.

По словам очевидцев в Хартуме, в разгоне участников акций протеста участвовали члены полувоенной организации Силы быстрой поддержки, которые были созданы при президенте Башире в начале конфликта в провинции Дарфур в 2003 году.

Тогда они получили название "джанджавиды". Это ополчение совершало нападения на противников Башира.

Посольство США в Судане заявило, что нападения на активистов сил безопасности противозаконны и должны быть немедленно прекращены.

Военные снова на улицах

Томи Оладипо, корреспондент Би-би-си в восточной Африке

Ситуация в Судане вернулась к исходной точке. Переговоры между оппозицией и военными зашли в тупик, обе стороны ужесточили свои позиции.

Следует ожидать более ожесточенного сопротивления со стороны гражданской оппозиции и безжалостных репрессий со стороны военных, которым принадлежит сейчас власть в стране.

Очень многое зависит от того, какие именно подразделения в составе сил безопасности контролируют сейчас Переходный военный совет.

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Похоже, что сейчас им управляют Силы быстрой поддержки, возглавляемые заместителем главы совета Мохамедом "Хемети" Хамданом Дагало. Они отличаются жестокостью и склонностью к физическому насилию.

Сторонники демократического правления пришли на площадь перед штабом армии 6 апреля, за несколько дней до свержения режима президента Башира.

В мае организаторы демократической оппозиции и члены военного совета объявили, что договорились о составе новой администрации и о трехлетнем периоде перехода к гражданскому правлению.

Однако им еще предстоит согласовать состав так называемого Суверенного совета, который должен стать высшим органом власти в течение переходного периода.

Стороны не могут прийти к согласию по вопросу о том, кому должно принадлежать большинство в этом совете - военным или представителям гражданских кругов.