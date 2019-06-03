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Представьте себе, что вы стали чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, победив соперника, который ранее никогда не терпел поражения. И при этом вы не перестаете волноваться, что вас могут называть толстяком.

Поразившая многих победа Энди Руиса-мл. в поединке с Энтони Джошуа представляется сейчас победой всех, кого в детстве дразнили за избыточный вес.

На неопытный взгляд мексиканский боксер казался безнадежно рыхлым и неповоротливым: замедленная съемка особенно подчеркивала недостатки его расплывшейся фигуры.

Но в этом виде спорта далеко не всё так очевидно.

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"В боксе в тяжелой весовой категории существуют сценарии, когда избыточный вес предоставляет преимущества", - говорит специалист по спортивному питанию доктор Маюр Ранкордас.

Он работал со множеством спортсменов, начиная с профессиональных боксеров Гэвина и Джеми МакДоннелл и заканчива ныряльщиком Томом Дейли. По его словам, между мускулами, жиром и спортивной формой существует тонкое равновесие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знаменитый своим весом Эрик Эш в 2001 году после нокауата соперника

"Когда мы работаем с кем-то в нашей лаборатории, мы начинаем с того, что замеряем состав тела - массу мускулов по отношению к массе жира, - говорит специалист. - Если вы хотите стать чемпионом в велосипедном спорте, жир вам ни к чему - он только прибавляет вес и снижает скорость. В боксе всё обстоит иначе".

"Если вы на 20 кг тяжелее соперника, и даже если это вес жира, ваш удар будет намного увесистее", - объясняет доктор Ранкордас.

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Но за это приходится платить снижением подвижности и выносливости.

"Если у вас есть жировые отложения, это означает, что сердце у вас испытывает более серьезную нагрузку и вам приходится тратить больше энергии на движение", - говорит эксперт.

Обычно перед решающим матчем боксеры отправляются в тренировочный лагерь с целью уменьшить жировые отложения и нарастить мышечную массу.

Но доктор Ранкордас утверждает, что жир может быть полезен для боксера при условии, что тот обладает достаточной физической силой, чтобы справляться с весовой нагрузкой.

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"Если вы обладаете способностью быстро двигаться, сила удара у вас становится феноменально высокой, а если у вас к тому же хорошая физическая подготовка - лишние 15 кг веса пойдут вам только на пользу", - утверждает доктор.

По его словам, Руис обладает большой жировой массой, но не стоит забывать, что и масса мускулов у него очень велика - он вовсе не бесформенный толстяк.

"В этом и состоит его отличие от обычных полных людей - вес у них может быть такой же, но вот под всем этим жиром у Руиса скрыты стальные мускулы", - заключает эксперт.