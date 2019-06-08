Оверлендинг: новый способ исчезнуть и начать жить

Правообладатель иллюстрации Joe and Josée Parsons Image caption Джо и Джози Парсонс на пенсии, и проводят целые дни в дороге

Оверлендинг. Долгое, иногда многолетнее, путешествие в полностью самодостаточном режиме и без конечной цели. Сегодня это хобби возрождается благодаря появлению новых высокотехнологичных приборов навигации, более надежных средств передвижения и непреходящей тяге людей к неизведанному.

Раньше этим занимались немногие.

Все началось с леди и джентльменов в твидовых костюмах, путешествовавших со слугами и массивными сундуками. Десятилетия спустя по их следу прошли орды людей с прическами "из 70-х", прокладывая "тропы хиппи" через всю Азию.

Оверлендинг всегда был странным хобби - он привлекал либо тех, у кого было очень много денег, либо тех, кому их еле хватало.

Все это сегодня изменилось.

Правообладатель иллюстрации TGH Creative Image caption "Выставка оверленда" сегодня привлекает около 20 тысяч посетителей в год

В мае в городе Флагстафф в Аризоне открылась десятая ежегодная выставка, посвященная оверленду. Это крупнейшее событие такого рода в Северной Америке. За последние десять лет она значительно выросла - на первую выставку пришло всего 900 человек. Сегодня здесь 22 тысячи посетителей и более 400 участников.

Оверлендинг привлекает серьезные капиталы.

Я сам здесь не только как журналист. В 2007-2010 годах, когда я работал в вашингтонском офисе Би-би-си, мы с женой и сыном при каждой возможности отправлялись в путешествие по Америке на трейлере. Со временем мы даже купили винтажный GMC Kingsley 1978 года.

После возвращения в Европу мы продолжили путешествовать. Мы доехали на трейлере до Полярного круга и исколесили на джипе с навесом Намибию, Замбию и Оман. Мы хотим путешествовать еще дальше, еще дольше, и я приехал на выставку, чтобы узнать, как.

Когда смотришь на стенды "Западной выставки" ("Восточная" проходит в Вирджинии в октябре), становится очевидно, что для многих главное в этом деле - гаджеты. Люди с вожделением смотрят на лебедки, играют с новейшими навигаторами и делают "селфи" с деталями подвески.

Правообладатель иллюстрации TheMagicBus.net Image caption Автор текста Ричард Листер объездил всю Америку на трейлере 1978-го года вместе с семьей

Нет недостатка и в лекциях: "Очистка воды - от новичка до профессионала", "Вождение в трудных условиях: блокировка межколесного дифференциала", "Переправка автомобилей для экспедиции" и "Оверлендинг для пар".

Думая о будущем, я решаю посетить лекцию про путешествия в паре.

Вот к чему она сводится:

1. Перед выездом поговорите. Может выясниться, что одному из вас нравятся узкие горные дороги над пропастью, а другому нет.

2. Удостоверьтесь, что вы оба можете делать то, что необходимо в путешествии.

3. У каждого из пары должна быть возможность провести немного времени в одиночестве.

Все машины на выставке - с полным приводом и высоким клиренсом для внедорожных поездок. Как правило, они оснащены топливным баком повышенной емкости, резервуаром с питьевой водой и солнечными панелями.

Здесь можно купить все - от простого джипа с выдвижным полотняным тентом до спроектированной по индивидуальному заказу машины за сотни тысяч долларов, способной пережить зомби-апокалипсис.

Правообладатель иллюстрации Richard Lister Image caption Этот бывший мобильный пункт командования, 1992 года выпуска, может преодолеть водное препятствие в три метра глубиной

Некоторые, как, например, Том Розко, собирают свои машины сами. Раньше у Тома был дом в Мексике, но с тех пор он стал полноценным кочевником.

"Мне не нравится жить в одном и том же городе. Я понял, что люблю переезжать", - говорит он.

Том продал дом и купил списанную машину "скорой помощи", из которой сделал полноценный оверленд-автомобиль. Теперь он в нем живет и все свое время посвящает путешествиям.

Таких людей много. Джо и Джози Парсонс в 2014 году решили, что "жизнь слишком коротка", продали свой дом в Квебеке, купили полноприводный трейлер и отправились на нем по Панамериканскому шоссе.

Джо тогда было чуть больше 60-ти, Джози была на десять лет младше. С тех пор они проехали 64 тысячи километров по 15 странам.

"Скромная, наполненная приключениями жизнь скитальца намного дешевле обычной жизни в Канаде или в США", - рассказывает Джози в беседе с Би-би-си из трейлера, который сегодня находится в Чили.

Их внуки приезжают к ним примерно раз в месяц, где бы они ни находились.

"Мы не могли представить себе, что у нас появится больше друзей", - рассказывает она. "Знакомство с другими оверлендерами и просто людьми, которых мы встретили на пути, оказалось невероятно интересным. Мы ощущаем себя частью большой семьи", - говорит Джози.

Но оверлендинг - это не хобби для пенсионеров. У Кери и Скотта Лостенер, с которыми я знакомлюсь на выставке, двое детей - семи и пяти лет. Они собираются продать свой дом и отправиться в путешествие по Америке.

Детям очень нравится идея постоянно быть с семьей, рассказывает Кери. Образование они будут получать на дому, то есть в трейлере.

Стив и Гилли Снейт с дочерьми Алишей и Люси уже пятый год ездят по всему миру на специально собранном грузовике. Они видели охоту на ягуаров в Бразилии, путешествовали с паломниками в Лхасе, а в Антарктиде их окружили киты.

С тех пор они успели вернуться в Британию, но Гилли говорит, что оверлендинг "очень сплотил их семью".

"Это не похоже на длинный отпуск [...] бывают хорошие дни, бывают и плохие", - рассказывает она. "Но благодаря путешествию наши дети очень расширили кругозор, без поездок этого бы не произошло".

Правообладатель иллюстрации Steve and Gilly Snaith Image caption Стив, Гилли и их дочери на фоне горы Эверест, Тибет

Колесить по всему миру на автомобиле - это, на первый взгляд, не самый экологичный образ жизни. Ходить пешком было бы гораздо более сознательно.

Но, как недавно узнали Маркус и Джули Так, с 2014 года путешествовавшие на грузовике по Европе, Африке и обеим Америкам, если бы они остались жить в Британии, их "углеродный след" был бы куда больше.

На "Катберте" - так пара называет свой грузовик - установлены солнечные панели, котрые наносят окружающей среде меньше вреда, чем обогрев среднего английского дома.

Сейчас по меньшей мере одна компания разрабатывает электрический автомобиль для оверлендинга. Rivian может проехать на одной зарядке от 400 до 644 километров, в зависимости от модели. Он оснащен выдвижным полотняным навесом и полностью электрической кухней. Конечно, заряжать его все равно где-то придется.

Оверлендинг сегодня доступен и популярен как никогда. В мире GPS-навигаторов, интернета и надежных машин большая часть рисков, связанных с путешествиями, фактически исчезла. Но не всем это нравится.

Тед Саймон - что-то вроде легенды в мире оверлендинга. Его книгу "Путешествия Юпитера", посвященную его четырехлетней поездке по миру на мотоцикле в 1970-е годы, все еще выпускают новыми тиражами. Когда Саймону исполнилось 70, он отправился в новую кругосветку.

Сегодня он прекрасно выглядит для своих 88 лет, по-прежнему иногда катается на мотоцикле, но жалеет о том, что осталось в прошлом.

"Говорить такое - почти ересь, но я не уверен, что сегодня путешествовать - так, как я любил путешествовать - вообще возможно".

Саймон не понимает путешествий без страха и риска. Идеальная поездка для него - это путешествие навстречу неизвестному, когда не можешь полагаться ни на что, кроме самого себя и доброты встречных людей.

"Все это оборудование на самом деле не нужно", - говорит он, добавляя, что интернет, по его мнению, сделал путешествия не такими интересными, как помнит их он сам.

"Ты едешь в место, которое уже миллион раз видел на фотографиях, о котором уже много знаешь. Или думаешь, что знаешь. Твой путь туда будет легок и предсказуем. Я даже не уверен, что это можно назвать путешествием", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Richard Lister Image caption Тед Саймон, автор "Путешествий Юпитера"

Тем не менее, Саймон хочет, чтобы люди больше ездили по миру и лучше узнавали его.

"Ценность моего путешествия была в том, как оно меня преобразило - она в открытии, что ты можешь преодолеть любые препятствия, даже если раньше тебя предупреждали, что это невозможно. Ты находишь в себе силу, о которой не знал", - говорит он.

Несмотря на все, чего ему не хватает в современном оверлендинге, Саймон настаивает, что каждый человек должен столкнуться с другой культурой, с другими людьми, но предупреждает, что слишком торопиться не следует.

"Никто из вернувшихся из такой поездки не скажет "Лучше бы я остался и дальше работать в офисе", - говорит он.

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