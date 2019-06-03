Трамп рассказал об отъезде российских военных из Венесуэлы. Москва все отрицает

Правообладатель иллюстрации YURI CORTEZ/AFP Image caption Российский Ил-62 в аэропорту Каракаса. В марте он доставил из Москвы в Венесуэлу сотню российских офицеров

Россия сообщила Соединенным Штатам о выводе своих военных специалистов из Венесуэлы. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. При этом Москва ранее в понедельник отрицала факт сокращения своего контингента в Венесуэле.

"Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - написал президент США в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

Трамп не уточнил, кто именно сообщил об отъезде российских военных специалистов и сколько их там находилось ранее.

Би-би-си обратилась за пояснениями в пресс-службу Белого дома, но там лишь предложили обратиться к твиту Трампа.

Кто именно покинул Венесуэлу и почему?

Газета Wall Street Journal в понедельник со ссылкой на близкий к российскому правительству источник и на собеседника, близкого к минобороны России, сообщила, что число российских специалистов в Венесуэле сократилось с тысячи до нескольких десятков.

"Поскольку венесуэльцы не платят, зачем "Ростеху" оставаться там и оплачивать счета самостоятельно", - сказал изданию собеседник, близкий к военному ведомству. Он пояснил, что уже несколько месяцев Венесуэла не оплачивает услуги "Ростеха" по обслуживанию военной техники.

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Источник WSJ, близкий к российскому правительству, сказал, что "Ростех" взвесил политическую выгоду от поддержки Мадуро против растущих экономических обязательств режима, и это вынудило компанию принять стратегическое решение по связям с Каракасом: "Они верят, что борьба проиграна".

Российская госкорпорация отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию военной техники, которую Москва поставляет Каракасу.

Венесуэла - крупнейший покупатель российского оружия в латиноамериканском регионе, Кремль даже предоставил этой стране государственный кредит на его приобретение.

Сумма контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой оценивалась в 11 млрд долларов.

Каракас, к примеру, приобрел российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500", 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103, истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

WSJ подчеркнул: вывод "Ростехом" постоянных и временных специалистов - это серьезная неудачей для Мадуро, который часто представлял поддержку со стороны России и Китая как доказательство того, что мировые державы готовы ему помогать.

А что Москва?

В "Ростехе" публикацию WSJ отвергли: "Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе госкорпорации.

При этом там пояснили, что состав представительства много лет не меняется, но в страну периодически прибывают дополнительные специалисты для обслуживания ранее поставленной техники: "На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов".

В МИДе России сообщение WSJ категорически отрицают. "Это очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - прокомментировал РИА Новости сообщение газеты посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

И больше в Венесуэле российских военных нет?

Помимо российских военных специалистов из "Ростеха", в Венесуэле, по разным данным, находятся от 99 до 300 офицеров из России.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) дважды - в декабре и в марте - летали в Каракас.

В марте, как сообщали СМИ, рейсом из Москвы самолеты доставили 99 военных под командованием начальника Главного штаба Сухопутных сил генерал Василия Тонкошкурова и 35 тонн грузов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ситуацию в Венесуэле в мае обсуждали президент Владимир Путин и госсекретарь Майк Помпео. К чему они пришли, неясно

Белый дом на эти перелеты реагировал жестко - 25 марта госсекретарь США Майк Помпео говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и сказал российскому коллеге, что США не станут "сидеть сложа руки, пока Россия усиливает напряжение в Венесуэле".

27 марта Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. Вице-президент Майк Пенс назвал прибытие россиян в Каракас непрошенной провокацией.

29 марта Белый дом в своем заявлении назвал размещение российских офицеров в Венесуэле прямой угрозой миру и стабильности в регионе.

Москва заверила, что ее действия соответствуют двусторонним и международным правовым режимам сотрудничества. Имеют ли прилетевшие в Каракас военные и грузы из России отношение к "Ростеху", доподлинно неизвестно. WSJ также ничего не сообщала об их судьбе.

Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский в интервью Би-би-си говорил, что на российских самолетах в Каракас прилетели не солдаты, а военные специалисты, которые занимаются ремонтом российской техники.

"Мы продали Венесуэле множество военного оборудования, и это нормальная ситуация. Когда одна страна продает другой военное оборудование, то в контракте прописываются обязательства, что время от времени нужно будет приезжать и делать ремонтные работы, - объяснял Полянский. - Это как если вы купите холодильник, а потом компания вам скажет: "Мы не хотим больше ремонтировать ваш холодильник". Но вы говорите: "Это предусмотрено контрактом". И вот такие холодильники мы ремонтируем в Венесуэле".

Что вообще происходит в Венесуэле?

Страна охвачена политическим кризисом. С 23 января около 50 стран, в том числе и США, признали главу Национальной Ассамблеи - парламента Венесуэлы - Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.

В то же время, Николас Мадуро, который по-прежнему считает себя президентом - его поддерживают Россия и Китай - не отдает власть, а контролируемая оппозицией Национальная Ассамблея не может принимать законы. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в незаконном захвате власти.

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1 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать из страны, но "русские дали понять, что он должен остаться".

В МИДе России это назвали фейком и частью информационной войны.

Затем госсекретарь США в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что российское вмешательство в дела Венесуэлы дестабилизирует ситуацию там, и призвал Москву отказаться от поддержки Мадуро.

О ситуацию в Венесуэле Трамп и Путин говорили в начале мая в ходе первого за долгое время телефонного разговора. Трамп сообщил, что в беседе лидеры сосредоточились на вопросах оказания гуманитарной помощи венесуэльцам.

По словам президента США, Путин не хочет вмешиваться в ситуацию в Венесуэле: "Он ожидает позитивных изменений в Венесуэле, [сейчас там] люди голодают, а 20 лет назад это была одна из богатейших стран, думаю, что очень позитивно поговорил с Путиным о Венесуэле".

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В пресс-службе президента России, в свою очередь, рассказали, что Путин предостерег США от попыток вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.

Они, по мнению российского лидера, подрывают перспективы политического урегулирования кризиса. Путин в разговоре с Трампом отметил, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны, уточнил Кремль.

Ситуация в Венесуэле также обсуждалась на переговорах Путина и Помпео в Сочи 15 мая, но к чему тогда пришли Москва и Вашингтон, неясно. Путин и Помпео перед прессой по окончанию переговоров не выступали.