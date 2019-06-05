Сколько российский футбол тратит на молодежь и агентов. Графики

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Российский футбольный союз (РФС) впервые опубликовал отчет о финансовом состоянии футбольных клубов. Русская служба Би-би-си изучила этот документ.

Большинство показателей в отчете приведены в относительных величинах - они позволяют оценить долю тех или иных статей в структуре доходов и расходов футбольных клубов.

Составить впечатление о доходах и тратах от покупки и продажи игроков на основе опубликованного отчета затруднительно. Сведения об этих показателях ряда клубов просто не приводятся.

Величина лишь двух статей расходов в отчете РФС приведена в рублях: это траты на развитие молодежного футбола и расходы по оплате услуг футбольных агентов и иных посредников.

Первое место по расходам на молодежный футбол по итогам 2018 года занял "Краснодар" - один из немногих полностью частных клубов (владелец - создатель сети "Магнит" Сергей Галицкий). В первую пятерку по этому показателю помимо "Краснодара" вошли клубы, из года в год разыгрывающие между собой золотые медали Российской Премьер-лиги: "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак".

Примечательны данные о выплатах клубов агентам и другим посредникам. Занявший первое место по этому показателю "Спартак" потратил на эти цели почти столько же, сколько и остальные 10 клубов РПЛ, данные о которых содержатся в отчете (в документе нет информации о выплатах агентам со стороны "Арсенала", "Урала", "Крыльев Советов", "Анжи" и "Енисея").

В пятерку клубов с самой большей долей доходов, полученных в дни матчей, попали все те же "Спартак", ЦСКА и "Краснодар", а также "Ростов" и московское "Динамо". И если первые четыре клуба имеют в распоряжении новые стадионы, что может частично объяснять высокую долю доходов в дни матчей, то "Динамо" почти весь сезон принимало домашние игры на труднодоступной в транспортном смысле "Арене Химки".

Первый матч на собственном новом стадионе "Динамо" провело лишь в последнем туре чемпионата.

Как выросли доходы российских клубов

В прошедшем сезоне (2017/18) Российская премьер-лига стала шестой в Европе по уровню доходов. Доходы клубов от продажи билетов на стадионах выросли почти на 50%, доходы от продажи прав на трансляции - на треть, показал ежегодный отчет аудиторской компании Deloitte.

Сейчас больше чем российские клубы зарабатывают только клубы премьер-лиг "большой пятерки" футбольных стран Европы: Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Совокупный доход клубов РПЛ за прошлый сезон Deloitte оценила в 813 млн евро, что на 16% больше уровня сезона 2016-2017 годов.

Рост доходов российских клубов, согласно докладу, произошел за счет двух источников: продажи билетов и прав на трансляции.

Одна из отличительных особенностей РПЛ - это структура финансирования клубов; большинство из них зависимы от спонсорских контрактов, которые во многих случаях заключены с компаниями, так или иначе аффилированными с государством.

Из 813 млн евро на спонсорских контрактах российские клубы заработали 497 млн, или 61%.