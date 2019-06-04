Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for BBC

Строительство храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге приостановлено до опроса мнений жителей, но теперь за протестовавших взялись правоохранительные органы.

Участницу движения за парки и скверы Екатеринбурга суд признал организатором несогласованных митингов за сквер, а мэр города обвинил противников строительства храма в сквере в нагнетании ситуации.

Первое уголовное дело

После протестов в сквере, которые проходили в Екатеринбурге в середине мая, появилось первое уголовное дело - на 31-летнего электрика Станислава Мельниченко.

По версии следствия, 14 мая, на второй день протестов, Мельниченко "в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты" в адрес майора Евгения Крюкова из пресс-службы УМВД. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Мельниченко задерживали в сквере: его уже оштрафовали за нарушение правил проведения митинга на 12 тысяч рублей.

На допросе 4 июня тот заявил, что выступает за храм, а не за сквер, рассказал изданию Znak.com адвокат Мельниченко Алексей Бушмаков. "На вопрос следователя Тараса Булгакова о том, что делал в сквере, Мельниченко заявил: "Я за храм". Это позиция моего подзащитного, и я могу в данном случае опираться только на нее", - сказал Бушмаков.

Бушмаков также рассказал, что на оперативном видео с митинга видно, как его подзащитный, стоя с наружной стороны забора, огораживающего место планируемой стройки, показывает средний палец и кричит ругательство кому-то внутри периметра.

Организатором митингов "оказалась" автор поста в "Фейсбуке"

Накануне, 3 июня, прошел суд над Анной Балтиной: соорганизатор движения "Парки и скверы Екатеринбурга" оказалась под судом как организатор несогласованного митинга в сквере. Разбирали репост в "Фейсбуке", который Анна сделала из сообщества "Парки и скверы": "А пойдем погуляем в сквер у Драмы сегодня 13 мая в 19:00". Именно 13 мая в сквере появился забор, разозливший горожан. Тогда же, ночью, собравшиеся снесли забор.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for BBC Image caption Забор в сквере простоял неделю: из-за протестов его убрали

"На своей странице в "Фейсбуке" я сделала репост из группы "Парки и скверы Екатеринбурга", выразила своё личное мнение и просто проинформировала своих друзей. Этот пост собрал всего 15 лайков и один репост. Как думаете, это достаточно для организации такого мероприятия? Это смешно", - так защищала себя Балтина в суде. Суд назначил ей штраф в 20 тысяч рублей.

Анна Балтина вместе с движением "Парки и скверы" давно занимались проблемой будущего строительства в сквере. "Парки и скверы" проводят акции достаточно давно: с октября 2018 года и далее - акции раз в месяц. Впервые по скверу со мной взял интервью Дима Шлыков из "66.ru" и обозначил как идейного лидера "Парков и скверов", - объясняет Балтина, почему ее посчитали лидером протеста.

14 мая она попала в список парламентеров от защитников сквера, которые пошли на переговоры у губернатора. Приглашение от региональных властей прозвучало на следующий день после первой ночи протестов, когда екатеринбуржцы снесли забор - и всего за несколько часов до самой встречи.

"Нам не дали времени на обсуждение делегатов. Нужно было четко донести свою позицию, нужно было взять ответственность, - объяснила Анна Балтина Би-би-си. Протест в сквере был безлидерным, спонтанным, его не организовывал никто - это повторяет и Балтина, и другие участники борьбы за сквер. "Этот день я вспоминаю, как кошмар. Перед встречей у меня звонил телефон постоянно. Просто не умолкал. Все хотели попасть в число 5", - говорит Балтина: именно столько делегатов готовы были принять власти. Лично ее пригласила на встречу с властями омбудсмен по правам человека Мерзлякова.

"Уж никак я, конечно, не предполагала, что ко мне постучат утром 15-го", - говорит Балтина: на следующее утро после переговоров к ней в дверь постучалась полиция. Тогда-то на нее и оформили протокол за организацию несогласованного митинга, за который и судили 3 июня.

Мэр обращается к лидерам протеста

Власти продолжают поиск организаторов протеста. Мэр Александр Высокинский на официальном городском портале вывесил обращение: "Некоторые из противников строительства продолжают нагнетать ситуацию и предлагают все новые и новые формы и виды протеста, объясняя свои действия тем, что их не слышат, с их мнением не считаются. Поэтому я обращаюсь к "публичным лидерам протеста", к тем, кто неоднократно выступал против любых площадок под строительство храма. К тем, кто был в сквере и до сих пор активно освещает эту тему".

"Публичных лидеров протеста" он перечислил поименно: среди них оказались известные в городе урбанисты, активисты, журналисты, те, кто много высказывался о проблеме сквера и храма в соцсетях или ходил на переговоры с губернатором 14 мая.

От этих людей - в обращении перечисляются 15 имен - мэр потребовал объяснить, выступают они против храма в принципе или против строительства именно в сквере, какую площадку для храма они считают оптимальной и кто может гарантировать, что будет найден общий компромисс.

Перечисленные в обращении откликнулись постами в соцсетях, отвечая на вопросы мэра. Многие при этом объясняли, что ответственность за нагнетание ситуации мэр на них возлагает зря. "Я повторюсь в сотый раз для всех и для вас, Александр Геннадьевич, лично! Я не являюсь лидером протеста или чего бы то еще", - написала Полина Грейсман, лидер местного штаба Навального.

"В действительности никаких серых кардиналов, 300 египетских семей и прочей мистической банды кукловодов нет, все имена и фамилии инициаторов стояния на Драме хорошо известны: Алтушкин, Козицын, Куйвашев, митрополит Кирилл, остальные вы наверняка назовете сами", - написал Александр Цариков, екатеринбургский шоумен.

Главное, в чем сходятся все ответы активистов мэру - они тоже хотят, чтобы в городе были мир и согласие.

Строитель храма разочарован

Один из инициаторов постройки храма святой Екатерины, глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин, который очень редко дает интервью, впервые высказался про ситуацию с храмом. Он рассказал в интервью "Русскому репортеру", что помогает детям с онкологией и финансирует благотворительную столовую в Екатеринбурге, потому что "хочет угодить Богу".

Он также признался, что события вокруг храма ему "отбили все желание" что-то делать для города. "Мы хотели, чтобы у города появился храм его покровительницы. Но сейчас мы не готовы к обратной связи. Я не готов. Пусть пройдет время. Должно пройти время… - сказал Алтушкин. - Я не знаю, достоин этот город храма или не достоин. Вот в чем вопрос. Потому что Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя, как Свердловск".

Главным чувством по поводу событий вокруг сквера и храма Алтушкин называет разочарование.

В материале "Русского репортера" указано, что после интервью Алтушкин попросил не публиковать его, но редакция в этой просьбе отказала.

Протесты против строительства храма в сквере возле театра драмы стали массовыми 13 мая, когда место будущей постройки огородили забором. Вечером 13 мая жители Екатеринбурга собрались в сквере и снесли забор. В следующие два дня люди снова выходили в сквер, где их задерживала полиция. На четвертый день протестов о проблеме высказался президент Путин, заявив, что спросить мнение местных жителей все-таки нужно. В тот же вечер в сквере появился мэр Екатеринбурга и пообещал, что опрос действительно проведут.

Через неделю после начала протестов забор убрали, а власти начали собирать предложения об альтернативных площадках для храма - но сквер у театра драмы пока остается среди них. Опрос покажет, какую площадку поддерживают жители. Соцопрос ВЦИОМа показал, что 74% респондентов считают место для храма в сквере неудачным.