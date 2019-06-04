В смысле? Лингвисты нашли в русском языке новый союз

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Исследователи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили в русском языке новый союз "в смысле". По мнению ученых, в современной речи "в смысле" часто употребляется в союзной функции и является синонимом союза "то есть". Лингвисты, опрошенные Би-би-си, в целом согласны с тюменскими учеными, но считают, что для лингвистики этот вопрос останется спорным и на экзаменах его пока что задавать не будут.

"В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причём уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз в смысле выступает как синоним союза "то есть", - приводит пресс-служба ТюмГУ слова одного из авторов исследования, доцента кафедры русского языка Натальи Кузнецовой.

В основном корпусе НКРЯ ученые зафиксировали 7903 вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в", причем одну восьмую от этого объема составляют контексты, в которых "в смысле" выступает в функции союза.

Первые примеры употребления "в смысле" в функции союза приходятся на сердину ХХ века, а всплеск частотности произошел в последние 30 лет, говорит Кузнецова.

"В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть "в смысле" в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. В некоторых случаях не всегда возможно четко определить, с чем мы имеем дело: еще с существительным "смысл" в форме предложного падежа или уже с союзом", - отмечает она.

По мнению русистов, служебная единица "в смысле" стала выполнять функцию союза по причине того, что имеет этимологическую связь со словом смысл: "так говорящий сигнализирует о том, что далее следует интерпретация, пояснение ранее сказанного, либо, если мы имеем дело с репликой-переспросом, побуждает собеседника к такому объяснению".

Русская служба Би-би-си попоговорила с лингвистами о том, что они думают о выводах тюменских коллег и о том, станет ли "в смысле" в значении союза нормой для русского языка и для составителей экзаменов.

Александр Пиперски, лингвист, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник НИУ ВШЭ

Выводы, сделанные в статье Натальи Кузнецовой и Ольги Почтарёвой (авторы исследования ТюмГУ - Би-би-си), вполне убедительны. Действительно, "то есть" в выражениях типа "безвозмездно, то есть даром" - это союз, который соединяет два грамматически однородных члена, причём второй из них поясняет значение первого.

В таких конструкциях мы можем свободно заменить "то есть" на "в смысле", не меняя ничего больше (и даже значение останется прежним), и из этого следует, что "в смысле" - это языковая единица того же класса: союз.

Это довольно интересное наблюдение, связанное с так называемой теорией грамматикализации: эта область лингвистики изучает, как самостоятельные слова превращаются в служебные.

Это явление постоянно происходит в языках мира, и мы иногда даже не замечаем, что оно уже случилось: например, часть "-либо" в словах "какой-либо", "кто-либо" и т. д. восходит к слову "любо", то есть "какой-либо" - это по происхождению "какой любо", "какой угодно", "какой хочется", но сейчас это уже стёрлось. Похожий путь, видимо, проходит и выражение "в смысле".

В каких-то случаях грамматикализация дошла до конца: никто сейчас не усомнится, что "поскольку" - это союз, а не два слова "по" и "скольку": ведь формы "скольку" в современном языке вообще нет, и мы скажем "по сколько рублей", а не "по скольку рублей", как иногда по старинке написано в словарях.

"В смысле" начало этот путь грамматикализации, но ещё далеко не закончило его, потому что значение и форма существительного "смысл" здесь видны чётко.

Что же касается значимости этого наблюдения для широкой публики, то она явно преувеличена. Да, действительно, в новых словарях полезно уточнить словарную статью "смысл", но вообще-то споры о том, чем являются такие сочетания, в лингвистике ведутся постоянно.

Например, "в течение" - это существительное с предлогом или уже единый предлог? А "на протяжении"? А "в процессе"? Можно долго спорить о деталях: например, никакого течения в буквальном смысле нет, да и написание для существительного странное: "в верхнем течении реки" пишется через "и", так что перед нами скорее единый предлог "в течение"; а "в процессе" гораздо больше похоже на нормальное существительное.

В любом случае, мудрость составителей экзаменов как раз и должна состоять в том, чтобы не спрашивать про такие переходные случаи, когда языковые изменение произошло не полностью и возможны разные трактовки.

Вообще значение классификации служебных частей речи в школьном курсе русского языка преувеличено: скажем, школьников зачем-то заставляют различать частицу, союз и наречие "только", хотя не всякий лингвист с этим справится. Поэтому хочется надеяться, что ещё несколько поколений школьников смогут прожить, не задумываясь про это "в смысле" - ну а лингвисты пусть себе спорят.

Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ

Во-первых, предположение, что есть раз и навсегда заданный список союзов как каких-то элементов периодической системы, и вот кто-то осмелился этот список пополнить вновь открытым элементом, - это предположение ошибочно.

Термины, описывающие русский язык, - это, в подавляющем большинстве случаев, всего-навсего кальки с соответствующих греческих или латинских слов, не всегда строго классифицирующие наличный русский языковой строй.

Есть бесспорное существительное "смысл" и есть бесспорный предлог "в". Но как описать вопрос, который мы часто и сами задаем, когда требуем уточнения? Правильно, с помощью эллипсиса, или опускания промежуточных слов. Мы говорим "в смысле", на самом деле как бы имея в виду: "В каком смысле ты это говоришь? Что ты имеешь в виду?"

Формальная структура этого вопроса - предлог плюс существительное - не описывает функции целого в самом вопросе. Это такое сокращение, значение которого все-таки уже оторвалось от развернутой формы. "В смысле?" превращается в некую разговорную вопросительную частицу. А в предложении "я вернусь во вторник, в смысле десятого" или "я вернусь в среду, в смысле в четверг" это словосочетание употребляется в функции союза.

Таких случаев очень много. Сейчас все они стали заметнее и в письменной речи, потому что из-за соцсетей и бытующих в них новых жанров словесности, устные формы, столь рельефные в живых текстах и при этом часто употребляемые ненормативно - их называют по-гречески солецизмами - расшатывают привычную терминологическую сетку, выламываются из нее.

В наречной или союзной форме употребляется и существительное "типа", то есть не само существительное в именительном падеже, а его форма родительного падежа. Формально это существительное, но в речи функционально оно давно стало союзом.

Почему это важно? Потому что язык изучают люди, для которых он неродной. Не объяснять им, что словосочетания "в смысле" или "типа того" выступают в предложении в особой функции, не сводимой к их официальной форме, значит попросту обмануть этих изучающих язык. Так что никакой сенсации не произошло, лингвисты хорошо делают свою работу, юстируя терминологический аппарат.

[Что касается экзаменов], это трудный вопрос. Да, здесь есть риск: все зависит от того, к кому в лапы попадет школьник или студент. Если есть возможность порассуждать с преподавателем о терминологических трудностях, это одно дело. Но если в клетках надо крестики ставить, то тут, скорей всего, лучше подождать и не дразнить гусей.