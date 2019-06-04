BadComedian получил иск на миллион. За него вступились даже те, кого он ругал

Правообладатель иллюстрации BadComedian/YOUTUBE

Видеоблогер Евгений Баженов, известный на YouTube как BadComedian, рассказал об угрозе закрытия своего канала из-за иска кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей. За него вступились директор "Кинотавра" Александр Роднянский, режиссеры Федор Бондарчук, Сарик Андреасян и другие.

В понедельник Баженов выпустил ролик, в котором рассказал, что кинокомпания Kinodanz подала на него в суд за нарушение авторских прав.

Поводом для иска стал обзор Баженова фильма "За гранью реальности". В исковом заявлении, которое показал в ролике Баженов, говорится, что в своем обзоре блогер превысил допустимые объемы цитирования. При этом, как отмечает блогер, в законе допустимые объемы цитирования не установлены.

За нарушение авторских прав кинокомпания потребовала удалить ролик и взыскать с блогера 1 млн рублей компенсации.

Баженов утверждает, что "на каждый фильм" Kinodanz выделяло деньги российское министерство культуры. Ранее BadComedian уже делал рецензию на фильм "Танцы насмерть", также снятый Kinodanz при поддержке минкульта.

Баженов отметил, что в дни премьер фильмов, снятых Kinodanz, появляются "горы положительных рецензий" на них в интернете и на телевидении, а также обвинил минкульт в финансовой поддержке фильмов, которые не соответствуют требованиям ведомства, и которые оказываются убыточными в прокате.

Сам блогер считает, что иск связан именно с его критикой фильмов Kinodanz.

В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" он заявил, что с ним пока что не связывались ни представители минкульта, ни представители Kinodanz: "Никто не выходил на меня. СМИ, кинопродюсеры, медийные персоны - да. А от минкульта и Kinodanz вообще никакой реакции нет. Это довольно удивительно".

Баженов пояснил, что не собирается закрывать канал, но это может случиться, если Kinodanz выиграет суд.

"Допустим, события заканчиваются плохо для меня: суд выигрывает Kinodanz, они победили, на YouTube возвращается судебный документ, YouTube блокирует, возвращает страйк мне на канал, ещё один прилетает страйк, после чего они выцепляют ещё один обзор, где они были упомянуты, после чего канал закрывается. Это не я его закрываю. Его закрывают, потому что прилетают страйки - жалобы. И всё. После этого необходимо будет перейти на иную модель распространения. Она, безусловно, будет связана с YouTube. Допустим, на других каналах [разместим копии видео]. Как угодно. Попробуем сделать новый канал. Попробуем всеми способами как-то всё обойти", - рассказал он о своих планах.

Что говорят в Kinodanz и минкульте?

Пиар-директор Kinodanz Анна Лориан заявила "Афише Daily", что кинокомпания не комментирует ситуацию.

В министерстве культуры заявили, что не вмешиваются в судебные тяжбы Kinodanz с Баженовым. Сам блогер в ролике заявил, что "была встреча с Kinodanz, где нам было сказано, что "за нами (кинокомпанией. - Би-би-си) стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает министерство культуры Российской Федерации".

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - заявила Интерфаксу директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова.

Она добавила, что если Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, то оно рассмотрит этот вопрос с "коллегами, ассоциациями и профсоюзами".

"Это возможная ситуация, но запугивать мы никому не позволим", - пообещала она.

В разговоре с журналистами Любимова подтвердила, что минкульт выделял деньги на фильмы Kinodanz.

"Мы поддержали несколько их [Kinodanz] картин, причем по результатам питчинга у них были достаточно высокие оценки экспертов. Мы радуемся, когда есть хорошие сборы, переживаем, когда, вопреки экспертному мнению, картина не получила того самого внимания, на которое надеялись продюсеры и которое обещали на питчинге", - приводит ее слова ТАСС.

Компания Kinodanz была основана в 2012 году. Среди ее проектов - фантастические фильмы "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл" и "Звездный разум".

"Давайте оставим парня в покое"

Одним из первых в поддежку BadComedian высказался президент "Кинотавра", режиссер и продюсер Александр Роднянский.

"Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории. Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах. Пусть это бывает порой обидным и незаслуженным, но мне кажется важным, чтобы его голос был услышан. Скажу прямо - попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры - это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура", - написал он в своем "Инстаграме".

Поддержал Баженова и журналист Юрий Дудь. "Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги", - написал он.

Режиссер Федор Бондарчук, которого ранее уже критиковал Баженов в своих обзорах, назвал иск против блогера неправильным шагом со стороны кинокомпании.

"Можно как угодно относиться к Жене Баженову - я, например, смотрю все его выпуски и, конечно, смотрел разбор моего фильма "Притяжение", - можно принимать критику или не принимать её, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Это новая российская блогосфера, новая российская кинокритика", - заявил он изданию Daily Storm.

Режиссер Сарик Андреасян, чьи фильмы ранее также становились объектами критики BadComedian, тоже поддержал блогера и призвал коллег по отрасли снимать хорошие фильмы.

"Возможно, это странно от меня [услышать], но я считаю, что этот парень талантлив, и то, что он делает - это тоже творчество. Я бы призвал всех - и в кинобизнесе, и в шоу-индустрии, - научиться самоиронии. Поэтому давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо. Давайте снимать хорошие фильмы, чтобы у него не было шансов", - заявил он в своем видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал Mash.

Телеведущая Тина Канделаки предложила приобрести канал Баженова и "покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора".

"Женя, может быть, и не самый тонкий критик, но политику министерства культуры в части выделения денег на кинематограф можно как минимум назвать очень спорной", - написала она в своем телеграм-канале. Позже она также добавила, что готова предоставить Баженову своих юристов.