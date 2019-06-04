Мой папа стал мамой. История счастливой семьи трансгендера

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Image caption "Наша семья постоянно вместе, мы как сиамские близнецы"

Знакомьтесь: Мэй, ее братья, мама и Шарлотта, которая несколько лет назад была ее папой. Корреспондент Би-би-си Адам Кларксон провел несколько часов с этой необычной на первый взгляд семьей, которая проживает на севере Англии, и спросил у них, как им удалось не только не разругаться после смены пола одного из родителей, но и стать ближе друг к другу.

"Я толком не помню, как она выглядела, когда была мужчиной, столько лет уже прошло, и теперь ничего необычного в этом нет", - говорит 17-летняя Мэй. У нее общая гардеробная с Шарлоттой. Они вместе выбирают зеленый комбинезон в цветочек и приходят к выводу, что он выглядит мило.

Мэй непросто вспомнить о том времени, когда у нее был родитель-мужчина. И вовсе не потому, что это причиняет какие-то неудобства: просто воспоминания стерлись за давностью лет. Шарлотта для нее - именно та, что сегодня.

Image caption Шарлотта поначалу очень переживала, как окружающие отнесутся к ее новому "я"

Шесть лет назад Мэй открыла дверь в спальню родителей и увидела нечто, что в корне изменило ее жизнь.

"Я помню, как вошла в комнату и увидела, как мама помогает Шарлотте сделать макияж в первый раз. Сказать, что я была в смятении, ничего не сказать. Типа, что это вообще такое? Краситься, это же не для мужчин. Я и понятия не имела, что такое трансгендер - мне было 12 или около того".

Шарлотта шумная и веселая, шея, грудь и руки в татуировках - ее нельзя не заметить в толпе. Она добрая, и есть ощущение, что ей нравится быть в центре внимания. Но, как говорит 14-летний Джо, так было не всегда.

Сама Шарлотта с самого начала очень трепетно относилась к тому, как мир воспримет ее новое "я".

"Кто-то что-то скажет - она в расстройстве. Неделями могла не выходить из дома - настолько это ее задевало.

"Это просто бесит. Почему люди не могут промолчать? Им обязательно надо что-то сказать про нее. Оставьте ее в покое".

То, как отреагировали дети и другие члены семьи, помогло невероятно. Но, пожалуй, больше всего помогла Агнешка, которая не отвернулась от мужа, в итоге ставшего ее женой.

Image caption Агнешка (справа) поддерживала супруга во всем

"Сначала было очень сложно - понимать, что она хотела сменить пол".

Пара встретилась в Германии, где они вместе работали в студии звукозаписи.

Они вспоминают с улыбкой, как поначалу друг другу не понравились. Но однажды, встретившись после работы, просто влюбились друг в друга.

Их любовь жива до сих пор - после 15 лет совместной жизни, переезда в другую страну, рождения троих детей и смены пола.

"Я пару дней размышляла и сказала себе: "Она заперта в теле, в котором не хочет находиться. И это немного грустно, потому что человек, который провел с тобой столько лет, ушел, а вместо него пришел другой".

Радует то, что детей из-за всего произошедшего не травили сверстники. Отрадно и то, что Джо понимает: ситуация в его семье не совсем обычная.

"Нам здорово повезло. В большинстве семей с трансгендерами жизнь не складывается, трансгендеры живут отдельно. Но мама всегда поддерживала Шарлотту, всегда ей помогала, всегда говорит ей, как та хорошо выглядит".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption "Нам здорово повезло", - считает Джо

Входная дверь открывается, семья по очереди берет роликовые коньки, скейтборд, сумку и направляется к машине. Все едут в город Солтберн на побережье покататься вдоль моря.

Как говорит Шарлотта, они стараются не сидеть без дела: "Мы постоянно что-то делаем интересное, хотим сделать жизнь детей одним большим приключением. Мы все время вместе проводим и очень близки".

Так радужно было не всегда. Шарлотта описывает процесс смены пола словом "травмирующий", и, конечно, он сказался и на семье, но всем вместе удалось преодолеть трудности.

Мэй уверена, что все сложилось как нельзя лучше: "Превратиться из человека с низкой самооценкой, не желающего выходить из дома, в женщину, которая готова быть в центре внимания, - потрясающе! Шарлотта - человек, который готов делиться всем, что у нее есть, и старается сделать всех окружающих счастливыми".

"Я горжусь тем, что она сделала и той замечательной женщиной, в которую она превратилась".