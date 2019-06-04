Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Напротив здания парламента активисты надули большой воздушный шар с карикатурным изображением Трампа

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания во вторник в рамках трехдневного визита встретились с уходящей в отставку премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а вечером отправятся на банкет в Уинфлд-хаус - лондонскую резиденцию американского посла.

Недовольные визитом американского президента подготовили массовые акции протеста: в небо Лондона взмыл шестиметровый воздушный шар в виде младенца-президента, и даже кот Ларри спрятался под машину, когда Трамп приехал на Даунинг-стрит, 10.

Трамп масштабных протестов не заметил, а на пресс-конференции назвал информацию о них "фейковыми новостями".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп приехал из Вестминстерского дворца в Сент-Джеймсский дворец на встречу с представителями бизнеса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед официальной резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит расстелили красную ковровую дорожку

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп и первая леди прибыли на Даунинг-стрит в президентском "Кадиллаке", который также называют "Зверем"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уходящий премьер Тереза Мэй сказала, что между США и Британией существует "великое партнерство" и что они вместе способны определять курс мировой экономики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В резиденции премьера Трампу и его жене показали копию Декларации независимости США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дочь президента Иванка Трамп (в центре) и посол США в Британии Вуди Джонсон (слева) также приняли участие в визите

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главный мышелов британских премьеров - кот Ларри - решил спрятаться от суеты под бронированным "Кадиллаком" Трампа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На Трафальгарской площади в центре Лондона прошла масштабная акция против визита Трампа

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Активисты пронесли по улицам города пятиметровую куклу Трампа, сидящего на золотом унитазе

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