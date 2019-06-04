Золотой унитаз в центре Лондона и кот Ларри под "Кадиллаком": второй день визита Трампа в фотографиях
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания во вторник в рамках трехдневного визита встретились с уходящей в отставку премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а вечером отправятся на банкет в Уинфлд-хаус - лондонскую резиденцию американского посла.
Недовольные визитом американского президента подготовили массовые акции протеста: в небо Лондона взмыл шестиметровый воздушный шар в виде младенца-президента, и даже кот Ларри спрятался под машину, когда Трамп приехал на Даунинг-стрит, 10.
Трамп масштабных протестов не заметил, а на пресс-конференции назвал информацию о них "фейковыми новостями".
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