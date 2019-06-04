25 млн чемоданов ежегодно: почему авиакомпании по-прежнему теряют багаж?

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Авиалинии уверяют, что предпринимают все более эффективные меры против потери багажа своих пассажиров. При этом десятки миллионов сумок и чемоданов по-прежнему пропадают ежегодно.

Сколько раз, стоя у багажной карусели, вы не находили своих вещей?

Так начинаются или заканчиваются путешествия миллионов людей, которые, лишившись багажа, в волнении и гневе бегут к стойке авиакомпании, чтобы разобраться, куда делись их вещи.

Почему компании, которые в своей работе используют новейшее оборудование для самолетов и авиаконтроля, не в состоянии организовать перевоз пассажирского багажа?

Прогресс все же есть

По данным компании Sita, международного IT провайдера индустрии, которая следит за перевозками багажа, общее количество утерянных чемоданов упало с 46,9 млн в 2007 году до 24,8 млн в 2018 году.

И это в то время, когда количество пассажиров самолетов увеличилось практически вдвое.

Правообладатель иллюстрации Alec Thomas Image caption Сенсор на конвейере компании Delta следит за тем, чтобы багаж не попал куда-то по ошибке

К примеру, американские авиалинии Delta стали использовать индикатор радиочастоты (RFID) в наклейках со штрих-кодом, которые, как правило, прикрепляются на ручку чемодана.

Машины автоматически сканируют каждую отданную в багаж сумку, чтобы центральная система мониторинга могла с легкостью определить ее местонахождение.

"Получается, что все 150 млн чемоданов, которые мы ежегодно перевозим, оснащены таким индикатором", - говорит Гарет Джойс, исполнительный директор Delta. В компании также заявляют, что отлично справляются с 99,9% вверенного им багажа.

Другие авиалинии не отстают и тоже используют RFID и мобильные сканеры для бесперебойной перевозки вещей пассажиров.

25 млн чемоданов по-прежнему ежегодно теряются. Почему?

В Sita говорят, что почти половина багажа теряется во время пересадок. И если сами пассажиры еще могут перебежать из одного самолета в другой, их чемоданы просто не успевают попасть на следующий рейс.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Почти половина багажа теряется во время пересадок

Большое количество сумок также теряется от того, что грузчики путают чемоданы или пассажиры забирают по ошибке чужие вещи.

Еще один фактор, который влияет на эту проблему - общая система перевозок и ее сложная организация. Некоторые аэропорты и авиалинии сами этим занимаются, другие работают с независимыми компаниями, обслуживающими сразу несколько авиалиний.

Международная ассоциация воздушного транспорта (Iata) установила стандарты кодирования информации о багаже в 1989 году, а система штрих-кодов начала работать уже с 1950-х годов. При этом некоторые небольшие аэропорты пренебрегают даже ею.

Чтобы облегчить работу грузчиков, компания Zebra снабдила 14 аэропортов в Греции портативными компьютерами, которые позволят им сканировать штрих-коды на ярлыках чемоданов.

"Иначе им пришлось бы пользоваться ручкой и бумагой", - говорит сотрудник компании Дин Портер.

Обновления требуют многие небольшие аэропорты Европы.

По данным Sita, на сегодняшний день именно в Европе теряется самое большое количество чемоданов: более 7 на 1000 пассажиров. К примеру, в Северной Америке этот показатель едва достигает 3, а в Азии и того меньше - всего 1,77.

Правообладатель иллюстрации SITA Image caption В небольших аэропортах иногда отсутствуют элементарные приспособления для идентификации багажа

В прошлом году Iata приняла "Резолюцию 753", которая обяжет аэропорты усилить контроль за багажом пассажиров.

Руководитель отдела глобальных багажных операций ассоциации Эндрю Прайс объяснил, что теперь они должны будут проверять наличие соответствующего багажа в нескольких основных пунктах, включая тот, где чемоданы загружаются в самолет и при их дальнейшем трансфере.

В прошлом месяце ассоциация также одобрила использование ярлыков с RFID. Даже с учетом расходов на дорогостоящее оборудование и системы мониторинга такой шаг поможет сэкономить три миллиарда долларов, так как поиск утраченного багажа и его отправка пассажирам отнимают много времени и средств.

Новые технологии

Эндрю Прайс объясняет, что сфера багажного бизнеса только кажется скучной и неинтересной. На самом деле в ней постоянно используются инновационные технологии и привлекаются инвестиции.

К примеру, авиакомпания Delta уже экспериментирует с использованием машин, которые должны определять закономерности и слабые места в системе перевозки багажа. Это могут быть определенные направления или вид чемоданов, с которыми проблемы возникают чаще обычного.

Сибирские авиалинии S7 запустили приложение для контроля багажа, которым пользуется более половины пассажиров. Что-то похожее предлагают и многие другие компании.

Даже если такая технология напрямую не влияет на качество перевозок багажа, пассажирам нравится, что у них есть доступ к информации о нем.

Конечно, пассажиры могут взять дело в свои руки. Им достаточно поместить в свои чемоданы устройства, которые с помощью GPS или тэгов мобильных операторов покажут в специальном приложении местонахождение вещей. Среди их разработчиков такие компании как LugLoc, Trakdot, Tile и Smart Unit.

Что происходит с потерянным багажом?

По словам представителя Sita, такие случаи составляют только 5% от всего количества заблудившегося багажа. Все, что остается в аэропорту в отделе утерянных вещей, как правило, хранится там в течение нескольких месяцев. Потом вещи уничтожаются или отправляются на аукцион.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ежегодно тысячи чемоданов так и остаются невостребованными

"У нас было все что угодно: от зубных протезов до искусственных конечностей", - говорит Сэм Юэн, помощник директора бристольского аукционного дома BCVA.

Центр невостребованного багажа в американском штате Алабама покупает такие вещи у авиалиний и выставляет их на продажу. Их вебсайт гласит: "Вы даже не представляете, что можете найти".

Остается надеяться, что вскоре авиалиниям удастся справиться с проблемой утраченных вещей, и необходимость в таких центрах или аукционах просто пропадет.