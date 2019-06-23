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В Строгановском дворце представили архивные снимки Санкт-Петербургской губернии. Сегодня это два разных региона: город Санкт-Петербург и Ленинградская область. Большинство фотографий раньше были доступны только ученым.

Это почти 200 снимков и 200 открытых писем из собрания Русского музея. На них изображения северной столицы, ее пригородов и интерьеры отдельных зданий.

Русская служба Би-би-си сравнила прошлое и настоящее. Причем, чтобы сделать некоторые фото с той же самой точки сегодня, надо пересечь государственную границу с Эстонией.

Дворец "Бельведер"

Кликните Старый Петергоф 2019 1908. Издание Общины св. Евгении. Фототипия

Дворец "Бельведер" (на итальянском "прекрасный вид"; арх. А.И. Штакеншнейдер, 1856) расположен на Бабигонском холме в южной части Лугового (Озеркового) парка Петергофа.

Парк - любимое место для прогулок, а во дворце императорская семья устраивала пикники. После революции во дворце был организован Дом отдыха. Во время войны дворец серьезно пострадал, скульптуры исчезли. В 1953-1956 гг. в нем были проведены реставрационные работы.

Сегодня дворец опечатан и окружен забором. Впрочем, не очень надежным, а охранники любезно пускают редких туристов (бесплатно).

Вокзал в Стрельне

Кликните Стрельна 2019 1908. Открытое письмо. Издание Общины св. Евгении. Фототипия

Здание вокзала в Стрельне (арх. Л.Н. Бенуа, 1857) во время войны было повреждено. Его восстановили, но не полностью. Поэтому сейчас вокзал выглядит намного проще, чем в начале ХХ века.

Но и роль самого здания сегодня куда менее важна. Состоятельные люди больше не ездят в Стрельну на электричках, предпочитая машины или даже катера, а железнодорожная ветка от Балтийского вокзала скорее просто заменяет линию метро, которого в Петродворцовом районе Петербурга нет.

Спасская церковь в 1-м Парголово

Кликните Петербургская губерния 2019 1880-е. Альбуминовый отпечаток. Фотограф А.Э. Фелиш

Храм Спаса Нерукотворного Образа (арх., инж. К.А. Кузьмин, 1880) был построен для местных крестьян и дачников на Шуваловском кладбище.

После завершения строительства новой церкви старый деревянный храм XVIII в. разобрали и из его материала возвели небольшой храм в честь св. благоверного князя Александра Невского (слева на старом снимке).

После революции церкви не закрывались. В годы войны на разросшемся кладбище были образованы братские и одиночные могилы.

Сегодня увидеть храм Спаса Нерукотворного Образа с дороги в конце мая и летом - невозможно. Фотограф Фелиш сделал свой снимок 150 лет назад, и с тех пор кладбище стало значительно больше и заросло деревьями.

Дворец в Ораниенбауме

Кликните Ораниенбаум 2019 1908. Открытое письмо. Издание Общины св. Евгении. Фототипия

В XIX в. дворец принадлежал великому князю Михаилу Павловичу, потом им владела его дочь Екатерина Михайловна. Затем внуки - герцоги Георгий Георгиевич и Михаил Георгиевич Мекленбург-Стрелицкие.

Ораниенбаум (нем. "Oranienbaum" - "померанцевое дерево") - последняя станция Петергофской дороги и пункт паромной переправы в Кронштадт. Большой дворец (арх. Ф. Фонтана и др.; 1711-1727) построен на территории, подаренной Петром I князю А.Д. Меншикову. В 1743-1762 гг. это была резиденция великого князя Петра Федоровича - императора Петра III.

Поскольку дворец постоянно менял владельцев, интерьеры в нем неоднократно переделывались, но внешний облик здания почти не изменился. Нижний сад - один из первых регулярных российских парков - был заложен в 1713 г.

Верхний - пейзажный - включает Петровский парк с крепостью Петерштадт и ансамбль Собственной дачи: павильон Катальной горки и Китайский дворец.

Парк перед дворцом заметно изменился. А вот реставраторы, судя по снимкам, очень точно повторили все детали дворца, запечатленные фотографом в начале ХХ века.

Египетские ворота

Кликните Царское cело 2019 1890-е. Альбуминовый отпечаток

Египетские (Кузьминские) ворота (арх. А.А. Менелас, 1827-1830) стоят при въезде в Царское Село со стороны бывшей суздальской слободы Большое Кузьмино. В 1902-1917 гг. у ворот проходила одна из веток Царскосельской железной дороги.

Ныне дорога проходит вокруг ворот. В годы войны получили значительные повреждения, реставрировались, и после последней реставрации до 1985 г. в одной из башен была квартира - с отоплением, но не без водопровода.

Мариентальский пруд

Кликните Павловск 2019 1870-е. Лист из "Альбома Его Императорского Величества". Фотограф К. Шульц

Мариентальский пруд (инж. И. Герард, 1793-1795) создан в запруде реки Славянки. В 1837 г. начинается застройка приобретенных архитектором А.П. Брюлловым дачных участков вблизи крепости Мариенталь (Бип).

На фото видны здания нескольких дач, в том числе вице-адмирала А.И. Панфилова, а также обелиск в память основания Павловска. После войны местность пришла в запустение.

Вернуть Мариентальскому пруду исторический вид пока не удалось. Интересная деталь: именно здесь Николай Гоголь писал "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Царскосельский манеж

Кликните Царское село. Манеж 2019 Конец XIX-начало XX века

В архиве этот снимок значился как "Царскосельское дворцовое управление", но это не так. Скорее всего, ошибку допустили еще в далеком прошлом и, скорее всего, случайно.

На самом деле на фото изображен бывший царскосельский манеж. Он находится в нескольких перекрестках от дворцового управления. Видимо, в XX веке кто-то просто перепутал соседние карточки.

Ивангородская крепость

Кликните Нарва 2019 1890-е. Современный отпечаток с авторского негатива. Фотограф А.К. Ержемский

Крепость расположена на правом берегу реки Нарвы напротив ныне эстонского города Нарва.

Она была заложена на Девичьей горе в 1492 г. по указу царя Ивана III, имела мощные стены и десять оборонительных башен (на фото видны Новая Водяная, Широкая, Провиантная, Колодезная, Пороховая), спасавшие северо-западные территории России от многочисленных нападений.

В ходе Северной войны крепость утратила оборонительную функцию, а город стал Ивановской стороной города Нарвы.

Введенное Петром I новое административное деление вернуло крепости статус самостоятельного города, который, как и Нарва вошел с 1710 г. в состав Санкт-Петербургской губернии. Развивался как центр текстильной промышленности.

Пятипролетный мост через реку Нарву, построенный по проекту инженера К. Бульмеринга, во время войны был взорван. Потом на его месте построили новый. Справа на снимке видна лютеранская церковь памяти императора Александра II (арх. О. фон Гиппиус, 1881-1884).

Сейчас чтобы сделать такой снимок, надо отправиться в другую страну. Это фото сделано в Эстонии. Через одноименную реку в Россию можно попасть по "мосту Дружбы". Причем, не только на машине или автобусе, но и пешком.

Железнодорожная станция Лигово

Кликните Лигово 2019 1905. Открытое письмо. Издание Общины св. Евгении. Фототипия

Станция была основана в 1857 году, а деревянный навес на первой платформе (арх. С.Н. Лазарев-Станищев) появился лишь в самом конце века, в 1899 году. Во время войны все станционные сооружения были уничтожены и построены заново.

Сегодня отсюда можно уехать в сторону Петергофа, Красного Села или Балтийского вокзала Санкт-Петербурга.

Дача великого князя Бориса Владимировича

Кликните Царское село 2019 1900-е. Современный отпечаток с авторского негатива. Фотограф А.К. Ержемский

С 1878 г. этим участком земли владела княгиня М.М. Мещерская, в 1896 г. его выкупил великий князь Владимир Александрович для обустройства дачи и парка к совершеннолетию сына Бориса (1877-1943).

Здание коттеджа, подаренное королевой Англии, привезли в разобранном виде. В усадьбе также построены Запасной дом, Конюшенный корпус, Оранжерейный корпус, два Служебных корпуса, павильон Чайный домик (сгорел в 1970 г.). Был разбит парк.

После революции 1917 г. дачу национализировали и до переезда в Москву усадьбу занимал А.В. Луначарский. С 1922 г. дача и все хозяйственные постройки переданы "Опытной станции" (НИИ Растениеводства), которой руководил Н.И. Вавилов.

Сейчас увидеть этот особняк можно, только когда на деревьях нет листьев и только через забор. Он находится на закрытой территории.

Но охранники не очень бдительно следят за входом в парк, чем постоянно пользуются жители Пушкина и поклонники Шерлока Холмса. Дело в том, что в усадьбе были сняты несколько сцен из фильма "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон" ("Охота на тигра", 1980).

Малый (Железный) Китайский мост

Кликните Царское село 2019 1870-е. Альбуминовый отпечаток. Фотограф Дж. (И.) Бианки

Рядом с Китайской деревней в Александровском парке архитектор Ч. Камерон построил четыре Китайских моста: Большой, два Малых и Крестовый. Два Малых (Железных) моста через Крестовый канал сначала были деревянные.

В 1786 г. по приказу Екатерины II их разобрали и установили металлические. (арх. К. Шпекле). В годы войны Малые мосты были сильно разрушены, их отреставрировали в 2011 г.

Екатерининский парк

Кликните Адмиралтейство 2019 Конец XIX-начало XX века

В архиве было указано, что на этом снимке изображен Арсенал в Александровском парке Царского Села. На самом деле это здание Адмиралтейства из соседнего Екатерининского парка.

Орловские (Гатчинские) ворота

Кликните Царское cело 2019 1900-е. Бромосеребяный отпечаток

Орловские ворота (арх. А. Ринальди) установили по указу Екатерины II на границе Екатерининского парка при выезде в Гатчину. Их возвели в честь графа Г.Г. Орлова, спасшего Москву от эпидемии чумы (1771).

На аттике ворот, стороне, обращенной к Гатчинской дороге, есть строка из стихотворения А.Н. Майкова: "Орловым от беды избавлена Москва". В 1781 г., чтобы предотвратить свободный въезд в парк, в арочном пролете установили металлические ворота, а в 1784-1786 гг. с двух сторон от ворот установили железную ограду.

Сегодня Орловские ворота выполняют только декоративную функцию. И туристы, которые приезжают со стороны Гатчины, чтобы попасть в парк, должны воспользоваться куда более скромной калиткой, чем этот монументальный вход. Но есть и плюс: припаркованные перед воротами машины не эвакуируют.

Вокзал Ораниенбаума

Кликните Ораниенбаум 2019 1905. Открытое письмо. Издание Общины св. Евгении. Фототипия

Здание вокзала (арх. Ф.Л. Миллер, 1862-1864) сгорело во время войны, но его реконструировали, сохранив исторический облик.

Сейчас вокзал Ораниенбаума работает: сюда приходят электрички из Санкт-Петербурга. Но только те, которые уходят с Балтийского вокзала.

Арсенал в Царском Селе

Кликните Царское село 2019 1890-е. Альбуминовый отпечаток

Парковый павильон (арх. А.А. Менелас, А.А. Тон, 1819-1834) построен по образцу павильона в Виндзорском парке во время благоустройства Александровского парка на месте обветшавшего охотничьего павильона "Монбижу" (франц. "моя драгоценность") в Зверинце (рядом с Белой башней и Шапелью).

Он использовался для хранения и показа коллекции оружия Николая I. Это был один из первых императорских музеев оружия.

В 1885 г. Александр III передал коллекцию в императорский Эрмитаж. В Арсенале оставалась коллекция посуды и собрание небольших конных моделей офицеров и нижних чинов.

Сегодня в арсенале снова выставляют оружие. Здание выглядит в точности, как на снимке конца XIX века.

Архивные фотографии и описания к ним предоставлены Русским музеем.

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