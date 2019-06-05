Высадка союзников в Нормандии: 10 малоизвестных фактов

Правообладатель иллюстрации IWM Image caption Высадка морской пехоты проводилась на участке побережья шириной 80 км между устьем реки Орн и коммуной Озвиль, который был разделён на пять основных секторов вторжения: "Юта", "Омаха", "Голд", "Джуно" и "Сворд"

6 июня 1944 года британские, американские, канадские вооруженные силы высадились на побережье Нормандии, осуществив такие образом вторжение на территорию Франции.

Эта высадка была первой частью стратегической операции "Оверлорд", предусматривавшей захват союзниками северо-западной Франции.

К концу того дня в Нормандии, несмотря на плохую погоду и упорное сопротивление немецких войск, высадились 156 тысяч солдат и офицеров.

Всего в течение "Дня Д" в английском и американском секторах было высажено пять пехотных, три воздушно-десантные дивизии и танковая бригада. Им удалось захватить береговую полосу глубиной от 3 до 5 км. Плацдармы были полностью освобождены от противника только 7 июня. Высадка морского десанта в Нормандии была крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией.

Одиннадцать месяцев спустя Германия капитулировала.

Мы подготовили для вас 10 интересных фактов о высадке в Нормандии, о которых вы, возможно, не знали раньше.

1. Поиск фотографий

Еще в 1942 году Би-би-си объявила о том, что собирает фотографии и открытки с побережья Европы, от Норвегии до Пиренеев. На самом деле это был способ сбора разведданных о подходящих для высадки союзников пляжах.

Так и была выбрана Нормандия.

Миллионы фотографий были в конечном итоге отправлены в министерство обороны, там при помощи активистов французского Сопротивления и воздушной разведки смогли определить точные места для десантирования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Остатки искусственной гавани в Нормандии, сохранившиеся с 1944 года

2. Призрачная армия

Союзники приложили немало усилий, чтобы убедить немцев в том, что высадка будет происходить в районе Кале-Булонь, а не в Нормандии.

Для дезинформации противника использовались различные средства: радио, пресса, сооружение ложных макетов районов высадки, возведение целых городков и специальных аэродромов.

Муляжи военных баз были развернуты в Кенте для введения в заблуждение воздушной или агентурной разведки противника.

Там установили манекены и макеты, включая надувные танки, был устроен целеноправленный вброс дезинформации, и в итоге немцы действительно поверили, что союзники планируют вторжение через Па-де-Кале и Норвегию.

Даже после "Дня Д" немцы держали главные силы в районе Кале, ожидая второго вторжения.

3. Двухмиллионная армия

К 1944 году более двух миллионов военнослужащих из более чем 12 стран находились в Великобритании, готовясь к вторжению.

В "День Д" силы союзников состояли в основном из войск США, Великобритании и Канады, но также включали в себя австралийские, бельгийские, чешские, голландские, французские, греческие, новозеландские, норвежские, родезийские (ныне Зимбабве) и польские морские, воздушные и наземные службы поддержки.

Правообладатель иллюстрации IWM Image caption Французский плакат времен Второй мировой войны гласит: Все вместе для общей победы

4. Мониторинг погоды

Организаторы операции очень тщательно выбирали день для высадки.

Идеальными условиями были - ночь при полной луне и весеннем приливе, чтобы высадиться на рассвете, когда прилив приближался к середине. Но эти условия означали, что для высадки подходили всего несколько дней.

Изначально была выбрана дата 5 июня, но в итоге операция задержалась на 24 часа из-за плохой погоды.

5. Туфли фрау Роммель

На самом деле прогноз погоды был настолько неутешителен, что командующий немецкими войсками в Северной Франции фельдмаршал Эрвин Роммель был абсолютно уверен: никакой высадки не будет. Поэтому он отправился домой, чтобы преподнести своей жене пару новых туфель в подарок на ее 50-летний юбилей.

Когда стало известно о высадке союзников, Роммель был в Германии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крейсер "Белфаст" движется к берегам Нормандии (июнь 1944 года)

6. Спящий Гитлер

Когда началась высадка союзников в Нормандии, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер спал.

Ни один из его генералов не осмеливался нарушить заведенный порядок и разбудить его.

Таким образом в битве за Нормандию были потеряны решающие часы.

Когда Гитлер наконец проснулся, около 10 часов утра, новости о высадке его воодушевили - он думал, что Германия легко победит союзников.

7. Американцы были в меньшинстве

В "день Д" войска стран Содружества (в основном британцы и канадцы) превосходили по численности силы США.

Из 156 тысяч человек, высадившихся во Франции 6 июня, 73 тысячи были американцами, а 83 тысячи - британцами и канадцами, в то время как военно-морской контингент Содружества был в два раза больше американского.

8. Кровавая "Омаха"

Высадка проводилась в пяти секторах Нормандии с востока на запад под кодовыми названиями "Юта", "Омаха", "Голд", "Джуно" и "Сорд".

На пляже "Омаха" потери оказались наивысшими, там были убиты или ранены около 4 тысяч человек, одно американское подразделение потеряло там (убитыми и ранеными) 90% своего личного состава.

В секторе "Голд" - потери были на 80% меньше.

Правообладатель иллюстрации IWM Image caption Войска 7-го корпуса США выходят на берег в секторе "Юта"

Сражения в ходе Нормандской операции были такими же кровопролитными, как и в ходе Первой мировой войны.

Число жертв было немного выше, чем в обычный день во время одной из самых кровопролитных битв в истории человечества - битвы на Сомме в 1916 году.

9. Расколотые унитазы

Вибрация от орудий крейсера "Белфаст" была настолько сильной, что сантехника на корабле треснула.

10. Испытание пабом

Получив сверхсекретное задание атаковать 6 июня Мервильскую батарею, британский подполковник Теренс Отуэй хотел быть уверен, что его солдаты не проболтаются о задании до назначенной даты.

Для проверки он отправил 30 самых симпатичных женщин-военнослужащих, переодетых в штатское, в деревенские пабы в местах дислокации своих солдат.

Им было дано задание выведать у военнослужащих все, что возможно, о предстоящей операции. Но никто из его подчиненных тайну не выдал.