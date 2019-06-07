"Интернет хорош для порно". Как порнография помогла развитию технологий

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В кукольном мюзикле для взрослых "Авенью Кью" герои пытаются разобраться, для чего существует интернет

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"Интернет нужен для порно" - песней с такими словами начинается знаменитый кукольный мюзикл для взрослых "Авеню Кью", премьера которого состоялась в Нью-Йорке еще в 2003 году.

Кейт Монстр: "Интернет действительно очень хорош!".

Трекки Монстр: "Для порно!"

Кейт Монстр: "У меня быстрое соединение, поэтому мне не нужно ждать".

Трекки Монстр: "Порно!"

Невинная воспитательница детского сада Кейт Монстр пытается воспеть интернет как прекрасный сервис для покупок и отправки поздравлений.

А ее угрюмый сосед Трекки Монстр настаивает, что люди на самом деле ценят интернет за возможность предаться более интимным занятиям.

Он прав? Вроде бы... но не совсем.

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Считается, что примерно каждый седьмой пользователь ищет во Всемирной сети порнографию. Это немало. Но в то же время остальные шесть запросов порнографии не касаются.

Самый посещаемый порносайт Pornhub популярен примерно так же, как сервисы Netflix и LinkedIn. Это впечатляет, но не стоит забывать, что Pornhub находится лишь на 28 месте по популярности в мире.

Порно как двигатель прогресса

Новые технологии часто дороги и ненадежны. Производителям нужно найти нишу, в которой появятся первые пользователи, готовые тестировать новинку.

Как только технология становится дешевле и надежнее, сервис можно выводить на широкий рынок с его неисчерпаемыми возможностями.

Есть теория, что порнография сыграла как раз эту роль в развитии интернета и целого ряда других технологий. Насколько это верно?

С момента зарождения искусства секс и эротика оставались одними из его главных тем. Среди доисторических наскальных рисунков можно найти изображения ягодиц, груди, вульвы и до смешного огромных пенисов.

Одно из самых ранних изображений совокупляющейся пары датируется девятью тысячами лет до нашей эры. Предположительно, резьбу эту выполнили пастухи коз в Иудее.

Около четырех тысяч лет назад художник в Месопотамии с любовью изобразил на терракотовой доске сцену секса, во время которого женщина пьет пиво через трубочку.

Пару тысячелетий спустя в районе Моче в северном Перу неизвестные мастера изобразили совокупление на керамических изделиях.

Приблизительно к этому же периоду относится появление индийской Камасутры.

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Но хотя люди с давних времен рисовали эротические картинки, это не означает, что именно эротика стала движущей силой искусства. Нет никаких причин считать именно так.

Вспомним печатный станок Гутенберга. Хотя книги с пикантным содержанием, конечно, публиковались, основным продуктом на рынке оставались религиозные материалы.

Фотография и кино

В 19 веке самой вероятной причиной взлета популярности порнографии стала фотография

Первые фотостудии в Париже активно торговали так называемыми "художественными исследованиями". Власти этот эвфемизм не всегда соглашались принимать.

Но клиенты тогда были готовы заплатить достаточно, чтобы финансировать новую технологию: на заре фотографии купить эротический снимок стоило дороже, чем нанять проститутку.

Слово "порнография" происходит от двух древнегреческих слов - "проститутка" и "описывать, писать, рисовать".

С появлением кинематографа это слово приобрело современное значение. Однако способствовать продвижению кино, в отличие от фотографии, порно было не в состоянии.

Производство фильмов было дорогостоящим занятием, нужна была большая аудитория, чтобы окупать затраты. Поэтому нужны были кинотеатры и публичные киносеансы.

Многие платили за порнографические фотографии, чтобы разглядывать их тайком у себя дома, но мало кто был готов пойти в кинотеатр на порнофильм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Дебби Рой изучает автоматы с короткими эротическми фильмами

Одно из решений пришло в 1960-х годах - специальные будки, в которых показывали стриптиз. Нужно было постоянно кидать монеты в щель, чтобы трансляция фильма продолжалась.

Одна такая будка могла приносить несколько тысяч долларов в неделю.

Видеомагнитофон

Но настоящий прорыв произошел благодаря видеомагнитофону.

В своей книге "Эротический двигатель" писатель Пэтчен Барс утверждает, что технология VCR помогла порно найти свой собственный экономический и технологический двигатель.

Поначалу видеомагнитофоны продавались плохо: они стоили очень дорого и выпускались в двух несовместимых форматах - VHS и Betamax.

Кто был готов рискнуть значительной суммой денег, купив такое устройство? Люди, которые хотели смотреть эротические фильмы дома, вот кто.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Линда Ловелас играла в очень успешном фильме для взрослых "Глубокая глотка", однако после жаловалась, что ее заставили сниматься. Она стала участницей кампании по борьбе с порно

Неудивительно, что в конце 1970-х продаваемые видеокассеты были большей частью с эротическими и порнографическими фильмами.

В течение следующих нескольких лет технология стала более доступной, рынок расширился, стали появляться фильмы для семейного просмотра. Доля порно резко снизилась.

Интернет и кабельное ТВ

Похожая история произошла с кабельным телевидением и интернетом.

Старшее поколение еще может вспомнить, что для подключения к интернету нужен был стационарный телефон, а соединения приходилось ждать бесконечно долго.

Что может заставить человека так терпеливо ждать? Понятное дело что...

В 1990-х годах подсчитали, что в пользовательской сети Usenet пять из шести передававшихся изображений были порнографическими. Несколько лет спустя исследование интернет-чатов показало аналогичную пропорцию.

Так что в те дни анализ Трекки Монстра не был так уж далек от реальности.

И, как он намекал своей подружке Кейт, аппетит к порно стимулировал спрос на быстрое соединение - лучшие модемы и широкополосный интернет.

Порно стимулировало и другие инновации. Интернет-провайдеры порнографии были пионерами веб-технологий, например, сжатия видеофайлов, удобных платежных систем, а также разнообразных бизнес-моделей, таких как партнерский маркетинг.

Все эти идеи впоследствии получили гораздо более широкое применение. И с расширением интернета в нем постепенно становилось все меньше места для порно и все больше для других вещей.

Порно и пираты

Сейчас интернет скорее усложняет жизнь тех, кто профессионально занимается порнографией.

Трудно продать подписку на газету или музыкальное видео, когда вокруг столько всего бесплатного. Так же нелегко продать порно, когда многие порносайты не берут за него денег.

Большая часть этого бесплатного порно - пиратское видео, и правообладатели ведут нелегкую борьбу за удаление незаконно загруженного контента.

Индивидуальное порно

Одна из растущих ниш - так называемое customs porno. Это фильмы по индивидуальному заказу одного или нескольких человек.

Заказы бывают самые неожиданные. Один из клиентов попросил порнозвезду Кейси Калверт в фильме с презрением уничтожить его коллекцию марок.

Правообладатель иллюстрации GABE GINSBERG Image caption Кейси Калверт снималась в сотнях customs porno

Но что плохо для создателей контента, то хорошо для платформ-агрегаторов, которые зарабатывают деньги, продавая такие премиум-подписки на порно.

Крупный игрок на этом рынке сейчас - компания Mindgeek, которая владеет Pornhub и несколькими другими крупными порносайтами.

Такое абсолютное доминирование на рынке - проблема, считает профессор Ванкуверской школы экономики Марина Адшаде, автор книги "Доллары и секс: как экономика влияет на секс и любовь".

"Наличие лишь одного покупателя приводит к сокращению бюджета фильмов", - говорит она.

"Это не просто ограничивает прибыль, это радикально меняет работу порноактеров: они зачастую уже не могут отказаться от недопустимых для них действий, да еще выполняют их за меньшие деньги", - поясняет Марина Адшаде.

В "Авеню Кью" Трекки Монстр как будто весь день ищет порно, тем временем другие персонажи удивляются, узнав о его огромном состоянии.

Его объяснение? "При неустойчивом рынке единственная стабильная инвестиция - это порно!" - говорит Трекки Монстр. И он снова прав, но не совсем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скоро ли в порнофильмах героями станут роботы?

Конечно, в порнобизнесе крутятся большие деньги. Но чтобы все оставалось как есть, нужно серьезно вкладываться в новые технологии, которым порно даст первоначальный толчок и которые потом смогут помочь развитию порнографии.

В прошлом это были парижские фотостудии, видеомагнитофоны или высокоскоростные модемы.

Сейчас это алгоритмы Mindgeek, которые предлагают контент и не позволяют оторвать глаз от экрана.

А о чем Трекки Монстр будет петь в будущем? "Роботы для порно!" - может быть, об этом?