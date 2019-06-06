Власти России обещают защитить "Яндекс". ФСБ требует у компании ключи шифрования

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Вице-премьер России Максим Акимов пообещал, что правительство защитит "Яндекс" от чрезмерного административного давления. На этой неделе стало известно, что ФСБ потребовала у компании ключи шифрования для пользовательских данных.

"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали", - сказал Акимов, курирующий в правительстве технологическое развитие, в четверг агентству Интерфакс.

Ранее на этой неделе РБК узнал, что ФСБ затребовала у "Яндекса" сессионные ключи шифрования к данным пользователей "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Диск". По данным издания, компания отказалась исполнить требование.

В "Яндексе", комментируя публикацию РБК, заявляли, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность.

Media playback is unsupported on your device ФСБ подбирает ключи к "Яндексу"

"В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели", - говорили в компании.

"При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - подчеркнули в "Яндексе".

Закон "Об информации" обязывает предоставлять ФСБ "информации, необходимой для декодирования электронных сообщений". В случае, если так называемый организатор распространения информации не исполняет обязанности, доступ к его ресурсам может быть заблокирован в России.

Реестр организаторов распространения информации ведет Роскомнадзор. В реестр входят многие популярные в России сайты и интернет-сервисы: "Яндекс", "Мамба", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

Организаторы распространения информации должны хранить на территории России информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам - например в ФСБ.

Зачем ФСБ ключи шифрования

Данные пользователей "Яндекса" передаются в зашифрованном виде через серверы компании. Так же происходит и передача сообщений посредством различных мессенджеров.

Требование предоставить ключи шифрования стало причиной блокировки мессенджера Telegram в России. Без ключей шифрования спецслужбы не могут удаленно получить доступ к переписке пользователей.

Для перехвата таких сообщений властям нужен доступ к трафику и ключи для расшифровки сообщений. В России доступ к трафику обеспечивает комплекс СОРМ-2, ключи же можно получить двумя путями.

"Американский" путь - нанять хакеров, которые подберут ключи так, что об этом не узнают ни владельцы, ни пользователи сервисов. Именно так, если верить Эдварду Сноудену, поступало Агентство национальной безопасности США.

"Китайский" путь - потребовать ключи напрямую у владельцев сервисов, а в случае отказа - запретить эти сервисы.