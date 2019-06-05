"Дипломатия панд". Что означает подарок Си Цзиньпина Путину

Правообладатель иллюстрации Artyom Ivanov/TASS Image caption Одна из переданных Китаем панд перед отправкой в Московский зоопарк

Президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отдельно поблагодарил его за переданных Московскому зоопарку двух панд.

"Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет, это знак особого уважения и доверия к России. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое", - сказал Путин.

Позже Путин и Си посетили павильон Московского зоопарка, где поселили панд. "Смешные такие", - заявил российский президент.

На каких условиях был сделан этот подарок и что такое "дипломатия панд"?

Россия получила панд бесплатно?

Скорее всего, нет. Когда-то китайские власти дарили панд своим союзникам, но с 1982 года Китай стал дарить их только в пределах страны - Гонконгу, Макао, Тайваню.

В 1984 году начался проект под названием "Аренда панд". Аренда заключается с зоопарком на 10 лет, а зарубежные зоопарки должны выплачивать китайскому правительству арендную плату в размере около 1 млн долларов за каждую особь, говорит руководитель программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Все детеныши панд, родившиеся в период аренды, также являются собственностью КНР.

"Мы пока не знаем условий дарения России, это еще предстоит выяснить. Но, вполне возможно, что это похожие условия, - считает Габуев. - То есть это дружеская дипломатия и часть "мягкой силы", но тем не менее это еще и неплохой бизнес".

Пропустить Twitter пост 2, автор: @Kremlinpool_RIA Две панды, переданные Китаем Московскому зоопарку - самка Диндин и самец Жуи - в ожидании Путина и Си Цзиньпина обживают новые вольеры pic.twitter.com/FXpBWdxkCo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.

В Россию приехали две панды - самец Жуи и самка Диндин. Диндин почти два года, Жуи старше ее на год и один день.

Каковы точно условия аренды, неизвестно.

Китайское телевидение сообщало, что срок аренды панд Россией составит 15 лет. Сумма аренды не раскрывалась.

Содержание панд также недешево. Как следует из данных на сайте госзакупок, только на стебли молодого бамбука для панд в 2019 году планируется потратить более 33 млн рублей.

Зачем дарить панд?

Китай использует "дипломатию панд" - именно так это называется - как один из инструментов "мягкой силы" и передает животных своим ключевым партнерам и странам, которые для него важны, говорит Габуев.

"Панды - прикольные смешные медведи, которые всем нравятся. И Китай с какого-то времени пытается позиционировать панду как свой национальный символ. Хотя, конечно, традиционным символом Китая является дракон. Но дракон - это что-то пугающее. Поэтому Китай постоянно "наряжается" в эту панду. И как аниматор на детском празднике в этом костюме танцует и говорит: мы большая развивающаяся страна, такая прикольная, мирная - как панда", - рассказывает эксперт.

Габуев считает, что Пекин следует своим прагматичным интересам, а панды должны улучшить образ Китая в глазах россиян: "Детей будут водить в зоопарк, показывать панд, говорить, что они из Китая, что Китай интересная страна. И у людей с самого раннего возраста Китай будет ассоциироваться с чем-то незлобным, смешным, приятным, с позитивными впечатлениями".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Панды - прикольные смешные медведи, которые всем нравятся. И Китай с какого-то времени пытается позиционировать панду как свой национальный символ", - говорит эксперт

И что, это поможет?

"Дипломатия панд" - больше символическая история, которая вряд ли будет способствовать укреплению российско-китайских отношений, полагает Габуев.

"Если Россия и Китай не будут работать над реальными проблемами во взаимоотношениях между людьми, регионами, бизнесом и восприятием китайских туристов и инвесторов здесь, то никакие волшебные панды, как бы они не были прекрасны и похожи на Винни-Пуха, нас не спасут", - уверен эксперт.

В качестве примера проблем, которые есть в российско-китайских отношениях, он привел действия российских местных властей, которые, по его словам, пытаются заработать на дружбе с Китаем, а также действия людей с китайской стороны, которые этим пользуются.

"Во многом все эти случаи злоупотребления связаны с тем, что из Москвы идет сигнал: привлекайте больше китайских туристов и инвестиций. Местные власти тоже хотят, естественно, привлечь эти деньги и заработать на этом. И вот есть местные коррумпированные чиновники и есть китайские фирмы, которые стараются использовать все доступные механизмы, которые у них есть, включая коррупцию. И получаются далеко не самые красивые примеры сотрудничества, которые потом подаются СМИ и активистами как хищничества Китая", - рассказывает Габуев.

"У людей возникает ощущение, что пока Путин и Си Цзиньпин обнимаются с пандами, здесь, на месте, китайцы выкачивают весь Байкал, срубают под корень нашу тайгу", - приводит он пример.

Кому еще Китай дарил панд?

Китайская народная республика начала активно дарить панд другим странам в 1950-х годах прошлого века. В период с 1952 по 1982 годы 23 бамбуковых медведя были переданы в качестве государственных подарков СССР, Великобритании, Германии, Испании, КНДР, Мексике, США, Франции и Японии, писал ТАСС.

"В основном это [были] ключевые партнеры в Европе. В Великобритании, в Германии, во Франции - в крупнейших странах точно есть панды. В Японии - потому что там панд очень любят, там несколько зоопарков, - говорит Габуев. - В США есть панды. Это довольно активная практика, есть большой пандовый питомник в провинции Сычуань, где собственно всех панд и выращивают".

Первую панду - самца Пинь-Пинь - Китай подарил СССР в 1957 году - в благодарность за то, что Советский Союз стал первым государством, признавшим КНР.

В 1959 году, когда отношения СССР и Китая начали охлаждаться, Пекин подарил Москве панду Ань-Ань - самку в пару Пинь-Пинь. Однако потом выяснилось, что Ань-Ань - тоже самец, и скрестить панд не удалось.