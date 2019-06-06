Венесуэльский министр рассказал, как будет работать офис PDVSA в Москве

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Министр нефти Венесуэлы рассказал Русской службе Би-би-си о том, как будет работать офис нефтяной госкомпании PDVSA, который переводят из Португалии в Москву.

В офисе будут работать не менее 10 человек, сообщил Би-би-си министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо на Петербургском международном экономическом форуме.

"Задача будет заключаться в работе с "Роснефтью", "Газпромом", энергетическим сектором", - сказал Кеведо. В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть лиссабонское отделение государственной PDVSA и перенести офис в Москву.

Ранее в четверг Кеведо сообщил, что открытие офиса PDVSA в Москве состоится в июне. "В этом месяце. Все уже сделано, мы сейчас переводим людей", - рассказал он Интерфаксу.

В конце января США ввели санкции против PDVSA. Все активы PDVSA в американской юрисдикции были заблокированы, а сделки с ними запрещены. Мадуро тогда заявил, что дал поручения руководству PDVSA принять меры по защите своего имущества.

Поступления от экспорта нефти обеспечивают 95% валютных доходов Венесуэлы, но производство нефти в стране снижается.

Кризис в Венесуэле

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада. С инфляцией свыше миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне продолжающегося в стране кризиса провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его временным главой государства. Так же поступили многие страны Латинской Америки и часть американских союзников в Европе.

Россия и Китай при этом продолжают считать легитимным президентом Николаса Мадуро.