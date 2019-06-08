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Нью-Йорк может стать первым американским штатом, в котором будет запрещено удалять кошкам когти.

На днях американские конгрессмены проголосовали за то, чтобы признать эту процедуру незаконной, за исключением тех случаев, когда это необходимо для здоровья животного.

Закон вступит в силу после того, как его рассмотрит и подпишет губернатор штата Эндрю Куомо.

Сторонники законопроекта говорят, что удаление когтей, при котором удаляется и часть кости, к которой крепится коготь, - это варварская и бесчеловечная практика.

Но по мнению специалистов нью-йоркского ветеринарного медицинского общества, удаление когтей кошкам допустимо, когда встает вопрос о том, что иначе кошку могут выгнать или вообще усыпить.

Удаление когтей кошкам признано нелегальным во многих странах Европы, включая Великобританию, а также в Бразилии, Израиле, Австралии и Новой Зеландии.

Почему же эта тема вызвает столько споров? И почему эта практика до сих пор существует в США?

Почему люди удаляют когти своим котам?

Наиболее распространенный вариант удаления когтей называется онихэктомия: эта операция включает в себя укорачивание суставов, из которых растут когти, при помощи скальпеля или лазера.

Критики сравнивают эту процедуру с отрезанием кому-то фаланг пальцев на руках или ногах и говорят, что отсутствие когтей может сказаться на том, как кошка передвигается и удерживает равновесие.

В некоторых случаях хирургическое вмешательство необходимо с медицинской точки зрения, если в ногтевом ложе развивается инфекция или опухоль, говорит доктор Сара Эндерсби, менеджер по ветеринарному развитию благотворительной организации International Cat Care.

Многие люди, добавляет она, удаляют кошкам когти, чтобы те не царапали мебель. По словам доктора, это не что иное как сознательное нанесение увечий животному ради собственного удобства.

Отношение к этой практике сильно разнится. Если во многих европейских странах процедура была запрещена еще в начале 90-х, то в США, по данным опроса, проведенного в 2011 году, 55% владельцев кошек считали ее совершенно приемлемой.

По некоторым данным, когти удалены примерно у четверти всех домашних кошек в США.

Image caption В Англии все вопросы свободы и удобства снимаются заботой о благополучии кошек

В Великобритании даже до запрета на удаление когтей, принятого в 2006 году, их и правда удаляли редко, говорит ветеринар-фелинолог из Эдинбургского университета, профессор Даниэлла Ганн-Мор.

"Этому нас даже не обучали в университете. Эту практику запретили после того, как в Британию приехало большое число американцев со своими котами, у которых были удалены когти".

Почему в США и Великобритании столь разное отношение к этому?

Image caption Самый знамениты кот Британии - Ларри. Делит кров с любым, кто занимает пост премьер-министра страны

"В США огромное количество котов живет исключительно в помещениях и не выходит на улицу", - объясняет Сара Эллис, специалист по поведению кошек из International Cat Care.

По данным исследований, в Британии лишь 20% кошек живут в закрытых помещениях - в целом же в Европе большая часть котовладельцев отпускает своих питомцев гулять на улицу.

На это обстоятельство обращает внимание бывший американский дипломат Джадд Бердсолл, который теперь живет в Великобритании.

"Когда вы прогуливаетесь где-то в сельской местности в Британии, вы видите множество котов на улице. Но я что-то я не припомню, чтобы видел их в США", - поделился он в интервью Би-би-си.

Эксперты считают, что в США предпочитают не выпускать животных из дому, потому что живут преимущественно в высотных зданиях в больших городах. А в глубинке часто встречаются хищники, например, койотоы и волки.

Кошки, которых выпускают на улицу, могут с легкостью найти, обо что поточить когти - например, дерево. Лишать когтей кошку, которая гуляет на улице, еще и небезопасно, ведь когти нужны для самозащиты.

Есть и культурные различия, говорит Бердсолл.

"Для американцев это вопрос свободы и удобства. Свободы принимать решения в отношении своей кошки, и удобства, потому что удалив кошке когти, можно не беспокоиться больше о сохранности своей мебели".

"В Британии же все вопросы свободы и удобства снимаются заботой о благополучии кошек - невозможно помыслить об удалении кошкам когтей, если речь идет о Европе", - отмечает Бердсолл.

Что лучше для кота: сидеть дома или ходить на улицу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полностью домашние кошки живут дольше

Полностью домашние кошки живут дольше, в их жизни меньше рисков (например, подцепить вирус или попасть под машину)

Но домашним кошкам необходимо большое количество развивающих игрушек и занятий дома, иначе у них могут проявиться поведенческие проблемы

Домашние кошки, живущие в большом кошачьем коллективе (когда дома несколько кошек), могут испытывать стресс, потому что по натуре кошки - одиночные животные

Кошки, имеющие возможность гулять на улице, могут получить эмоциональную перезагрузку, играя с насекомыми или охотясь

По словам ветеринаров, гуляющие кошки - отважнее, они более уравновешенны, поскольку им приходится решать самые разнообразные задачи на протяжении дня.

Источники: профессор Ганн-Мор, Стив Дэйл, International Cat Care

Почему проблема удаления когтей вызывает столько споров?

Многие эксперты, ссылаясь на данные исследований, говорят, что кошки без когтей чаще испытывают проблемы со здоровьем, вроде болей в спине, или поведенческие отклонения, например, склонность к агрессии.

"По данным некоторых исследований, у кошек с удаленными когтями балее высокий уровень кортизола (гормона стресса), который часто ассоциируется с болью", - объясняет консультант по поведению животных, журналист из Чикаго Стив Дэйл.

Более того, лишь малая часть операций по удалению когтей проводится правильно: зачастую после операции в лапе остаются фрагменты кости, говорит профессор Ганн-Мор, и кошка будет наступать на эти осколки во время ходьбы.

По словам доктора Эндерсби, животные могут продолжать испытывать боль после удаления когтей: "Часть их веса приходится на пальцы, поэтому после операции их походка меняется".

Ветеринар из Атланты Дрю Вейнер предупреждает, что провести успешные исследования поведения животных достаточно сложно. Многие ветеринары, утверждает он, просто сейчас считают эту процедуру неэтичной, поскольку в ней нет необходимости.

При каких условиях удаление когтей все-таки возможно?

Многие ветеринарные организации в США выступают против законопроекта о запрете удаления когтей, настаивая, что оно должно быть разрешено как крайняя мера (если владелец животного готов отказаться от него из-за наличия когтей).

Профессор Ганн-Мор из Великобритании говорит, что за всю свою ветеринарную практику она лишь дважды удаляла кошкам когти. Это была ситуация, когда пожилую женщину не пускали с ее кошками в дом престарелых из опасений, что те повредят когтями мебель.

Разрешение на удаление когтей ей пришлось получать в Королевском ветеринарном колледже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам специалистов, кошки, которых держат взаперти, живут дольше, но те, кто ходит на улицу - счастливее

"Я провела эту операцию, чтобы тех кошек не усыпили и чтобы пожилая дама не расставалась со своими питомцами, но я отвратительно себя чувствовала на протяжении всей операции".

Удаление когтей можеть быть последним средством в исключительных ситуациях, говорит она, но многие прибегают к нему совсем из других соображений.

"Многие не хотят утруждать себя воспитанием животных, не хотят ставить дома когтеточку. Некоторым нравится, как после операции выглядят лапы животного - пушистыми и симпатичными".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для точения когтей коты используют любую подходящую деревянную поверхность

Некоторые ветеринары, впрочем, считают, что если у владельца животного проблемы со здоровьем, удаление когтей у кошки может быть необходимо.

Одна из них рассказала, что когда ее муж проходил химиотерапию и его иммунная система была ослаблена, она приняла решение удалить кошке когти.

Меняется ли ситуация в США?

Кажется, меняется. Помимо одобренного в Нью-Йорке законопроекта появился запрет на удаление когтей кошкам в отдельных городах, например, Лос-Анджелесе и Денвере.

По словам Стива Дэйла, сейчас молодые ветеринары скорее склонны поддерживать запрет на удаление когтей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США многие предпочитают не выпускать котов на улицу из опасений за их безопасность

В свою очередь Джадд Бердсолл вспоминает, что когда он рос в США, у всех домашних кошек когти были удалены. Однако, живя в Британии, он узнал об альтернативе этой операции - например, когти можно просто подстригать. "Теперь мне еще более неприятно думать о подобной практике - по-моему, в ней нет необходимости".

Как научить кошку не царапать мебель?

Точить когти свойственно кошкам, это абсолютная норма, так они помечают территорию при помощи запаха и отметок, оставляемых когтями.

Когда кошка точит когти, они становятся острыми, точка когтей также укрепляет мышцы спины животного.

Владельцы кошек могут научить их пользоваться специальной когтеточкой, высота которой должна быть не меньше длины животного, чтобы кошка могла вытягиваться, опираясь на него.

Можно попробовать разные типы когтеточек, так как у разных животных свои предпочтения относительно материалов, расположения - вертикального или горизонтального - и так далее.

Как отмечает доктор Эллис, нужно также подумать о размещении когтеточки: для котов важно, чтобы они находилась в особенных местах, подчас хорошо заметных, поскольку с их помощью они помечают свои владения.

Кроме того, в продаже есть продукты, содержащие феромоны, которые притягивают кошек. Профессор Ганн-Мур говорит, что часто прибегает к ним, чтобы приучить котов пользоваться когтеточкой.