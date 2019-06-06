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Правительство вряд ли сможет выполнить поручение Путина по ускорению экономического роста, если не будет структурных реформ. К такому выводу пришла часть экономистов на одной из первых сессий Петербургского международного экономического форума. Во время дискуссии несколько раз прозвучало имя инвестора Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве. Его арест стал для экономики шоком, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

После финансового кризиса ускорить экономический рост пытаются все, в том числе и развитые страны, но для России - развивающейся экономики - эта проблема актуальна больше, чем для многих других, сказала в начале дискуссии на ПМЭФ модератор сессии - глава "Блумберг Экономикс" Стефани Фландерс. Президент Путин поручил удвоить рост за пять лет, но стране не удается достичь желаемых темпов роста, констатировала она.

Фландерс обратила внимание, что в последнем отчете Международного валютного фонда Россия занимает низкие позиции по таким показателям, как эффективность госуправления, верховенство закона и борьба с коррупцией. По ее словам, существенного прогресса в этом России добиться не удалось. "Можно ли ускорить рост, не преодолев эти обстоятельства?" - спросила модератор дискуссии у министра экономики Максима Орешкина.

Орешкин назвал подобные рейтинги абстрактными. "Когда начинаешь уходить в их методологию, там очень хорошо видно, что это берется непонятно из какого источника информации. Надо смотреть на факты".

"То есть вы думаете, что в России нет проблемы верховенства закона?" - уточнила Фландерс.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Очередной экономический форум в Петербурге открылся 6 июня

Министр в ответ предложил посмотреть на макроэкономические и финансовые достижения России за последние пять лет на фоне падения цен на нефть. Модератор еще раз попыталась вернуть Орешкина к вопросу о верховенстве права - важном показателе для инвесторов. Министр предложил адресовать этот вопрос единственному инвестору, приглашенному к дискуссии - исполнительному директору Societe Generale Фредерику Удеа.

Пушкин и рейдерский захват

Вместо Орешкина ситуацию с правами предпринимателей охотно прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фландерс спросила у экс-министра финансов о причинах его мрачных прогнозов по росту ВВП. Кудрин начал свое выступление с напоминания о том, что 6 июня исполняется 220 лет со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина. Он сказал, что Пушкин его любимый писатель, а любимое произведение - роман "Дубровский".

"Те, кто в школе читал этот роман, те помнят романтическую историю Дубровского и Маши. Но если перечитать его сейчас, то вы увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой главный помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседнего помещика. У этого есть последствия - в результате появляется бунтовщик, который не согласен с общими условиями жизни и правилами, которые в тот момент существовали".

"Это очень давно было, но у нас встречаются похожие ситуации и сейчас", - продолжил Кудрин. Он привел данные исследований, согласно которым больше 55% предпринимателей не доверяют судебной системе: "Такое отношение к важнейшему институту, который, по сути, является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты, и вот это верховенство права не достигается".

"[Предпринимательство] это сложный труд, очень опасный, рискованный, и ситуация с Майклом Калви еще раз это показывает. Я назвал это событие с Майклом Калви шоком для экономики. Безусловно, это шок. С начала этого года отток капитала из России удвоился и сейчас достиг больше 40 млрд долларов только с начала года", - сказал глава Счетной палаты. В России нет стабильных правил и справедливости в контроле за этими правилами, добавил он.

О ситуации с Калви высказался и Орешкин, но уже после сессии. "Я надеюсь, что эта ситуация будет решена как можно скорее и что она останется позади", - сказал министр в интервью агентству Блумберг.

Пропустить Twitter пост , автор: @Aleksei_Kudrin Говорят, я пессимистичный прогнозист :) И министры, и губернаторы, и бизнес главным стимулом к росту называют реформу судов и силовых структур. Все это понимают, но мало системных мер. Поэтому, видимо, и прогнозы по росту экономики все ближе к пессимистическому. Увы#ПМЭФ2019 pic.twitter.com/LF6QHojMvT — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 6 июня 2019 г.

Глава минфина Антон Силуанов считает, что ситуации с Калви уделяется слишком много внимания, что такие инциденты случаются и на Западе, но о них так много не говорят. "Я бы хотел сказать, что нужно системно смотреть на этот вопрос. [...] Решение - это подготовка изменений законодательства, подготовка мер по изменению функционирования наших судебных и тех органов, которые отвечают за правоохрану", - заявил он.

Что будет с ростом?

Алексей Кудрин прогнозирует, что в 2019 году российская экономика увеличится менее чем на 1%, в то время как официальный прогноз минэкономразвития - 1,3%.

"На мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста около 2% или ниже. Я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти на уровень выше среднемирового роста, потому что мы не проводим достаточно энергично эти структурные реформы и не укрепляем эти институты. В отношении судов это должно быть непрерывным фокусом, это должен быть фокус президента, потому что это не только ответственность правительства. [...] Но мер по исправлению ситуации не принимается", - заявил Кудрин.

Антон Силуанов уверен, что рост ускорится в ближайшее время, а помогут этому государственные инвестиции на национальные проекты, в рамках которых будут решаться как раз структурные проблемы. "Мы только на самом деле раскручиваем национальные проекты. Они прям точечно бьют по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес", - говорит глава минфина.

Вливания денег не помогут

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что она скептически относится к увеличению госрасходов или смягчению денежно-кредитной политики в текущих условиях: "Когда мы ставим диагноз, мы все согласны, что проблема в низкой производительности, в недостаточно хорошем инвестиционном климате, - наверное, с этим не надо спорить, - в низком уровне доверия, а не в недостатке денег. Но когда мы начинаем обсуждать предложения, фокус быстро и часто смещается к тому, что "давайте мы выделим дополнительные государственные инвестиции и давайте ослабим денежно-кредитную политику".

Глава ЦБ отметила, что другие страны с помощью смягчения денежно-кредитной политики пытаются повысить рост экономики до потенциального, в то время как в России есть проблема как раз низкого потенциального роста. А для ее решения нужны структурные преобразования, подчеркнула она.

"На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и для финансовой стабильности. А низкая инфляция, устойчиво низкая инфляция, это тоже один из факторов перехода к инвестиционному типу роста, мы стараемся, чтобы для инвесторов была предсказуемость финансовых условий. На это направлена наша политика, это тоже вклад в инвестиционный климат", - сказала Набиуллина.

Министр Орешкин высказал мнение, что основной риск рецессии исходит от чрезмерного роста потребительского кредитования. "Если ничего сейчас не делать, в 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", - сказал глава минэкономразвития.

Набиуллина ответила, что она абсолютно не согласна с этим тезисом, по ее словам, регулятор пытается сдержать темпы кредитования, обязывая банки создавать большие резервы.

"Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря", - сказала она.

Также председатель ЦБ отметила, что россияне "берут кредиты не от хорошей жизни", они просто пытаются сохранить уровень жизни на прежнем уровне в условиях небольшого роста доходов. Чтобы люди не брали кредиты на поддержание уровня жизни, нужно обеспечить рост доходов населения, а это экономическая задача, сказала Набиуллина.