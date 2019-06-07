Путин впервые публично прокомментировал арест Калви

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption О деле Калви Владимир Путин высказался на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского экономического форума

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Он заговорил об этом на Петербургском международном экономическом форуме, на который Калви хотел приехать - но его не отпустили следователи.

Американскому бизнесмену Калви в России инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей, в этом должны разобраться правоохранительные органы и судебная система, сказал Путин.

"Я рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого нашего американского партнера. И будут приняты справедливые законные решения", - продолжил российский президент. Он пообещал, что в Кремле будут следить за этим делом, а также поручил следить за делом генпрокурору Юрию Чайке, который присутствует на форуме.

Отвечая на вопрос, почему Калви находится под домашним арестом, а другие фигуранты дела в СИЗО, Путин сказал, что "у Калви есть дом в Москве". "Какой домашний арест, если у них дома нет?" - добавил он.

Путин напомнил о провозглашенном курсе на гуманизацию уголовного законодательства и стремлении властей "если есть возможность не прятать за решетку", то не отправлять бизнесменов в СИЗО. "Конечно, к этому нужно стремиться", - сказал он.

По словам российского президента, в США за экономические преступления можно получить "по 100-150 лет". "И ничего!" - воскликнул он. "Веди себя прилично - и дело с концом!" - добавил Путин и еще раз пообещал "очень внимательно следить" следить за делом Калви, который до суда "считается невиновным".

Американский бизнесмен с апреля содержится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, до этого он два месяца провел в СИЗО. Представители российского и западного бизнеса называли задержание Калви очень плохим сигналом для инвесторов.

Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Американский инвестор связывает уголовное дело с бизнес-конфликтом с другими акционерами банка. Завление на него в ФСБ написал член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов.

Впервые публично

Путин в первый раз публично комментирует дело Калви. Однако, как сообщало агентство Блумберг, он давал ему свою оценку в конце февраля на закрытой встрече.

Путин говорил, что следствие не могло игнорировать подозрения в отношении Калви и других арестованных. При этом, как писал Блумберг, Путин сказал, что не давал заранее разрешения на арест - хотя считает, что в некоторых случаях арест может быть оправдан.

Ограничение действий правоохранительных органов может привести к риску для безопасности и здоровья общества, пересказывали ответ Путина собеседники агентства.

Как выяснила Би-би-си, Путин высказался о деле Baring Vostok 20 февраля после послания Федеральному собранию. Это произошло во время закрытой встречи президента с главными редакторами российских СМИ, сообщили Би-би-си два участника встречи.

Публичной оценки дела Калви от Путина ждали и 14 марта - тогда Путин приезжал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Однако о самой обсуждаемой в кулуарах съезда теме олигархи президента так и не спросили - ни на открытой, ни на закрытой части встречи.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что на закрытой встрече "обсуждалась тема в целом защиты прав бизнеса". То, что фамилия Калви в разговоре президента с бизнесом не прозвучала, корреспондентам Би-би-си подтверждали еще три участника встречи.

Калви хотел приехать

Baring Vostok 31 мая подал в Следственный комитет (СКР) прошение об участии Калви в ПМЭФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников форума.

"Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игрокок на российском рынке", - говорил Песков в интервью телеканул RT. Правда, в тот же день он дополнил свой комментарий. "Он [Калви] очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому, конечно, предпочли бы, чтоб у него не было проблем с законом, - сказал Песков. - Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе".

Представитель Baring Vostok рассказывал Forbes, что Калви еще до ареста оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему попасть на пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. "Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным", - говорил представитель фонда.

В четверг стало известно, что Калви так и не получил ответа от СКР. В списке участников встречи Путина с представителями международного инвестиционного сообщества его не оказалось.

Что еще говорили о Калви на ПМЭФ

Помимо Путина дело Калви комментировали другие высокопставленные гости ПМЭФ.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что арест Калви стал "шоком для экономики России". С начала года отток капитала из страны удвоился и достиг 40 млрд долларов, подкрепил цифрами свое мнение Кудрин.

А вот первый вице-премьер Антон Силуанов, напротив, призвал спокойней относиться к аресту основателя старейшего фонда прямых инвестиций в России: "Да, Калви - иностранный инвестор, да, есть вопросы к работе банка и компании, на которую он работает. Но мне кажется, что мы слишком много уделяем этому внимания" (цитата по "Коммерсанту").

Помощник президента России Андрей Белоусов выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта между акционерами банка "Восточный", из-за которого Калви стал фигурантом уголовного дела. "Я за дружбу и мир. Я считаю, что должна победить в итоге дружба, если это еще возможно", - сказал он.

Дело Baring Vostok

Шестерых фигурантов дела Baring Vostok, включая Калви, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей (38,5 млн долларов) у банка "Восточный".

У банка есть два крупных акционера. Компания Evison Holdings представляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok, ей принадлежит 51,62% в банке. Finvision Holdings Артема Аветисяна - второй по величине акционер банка "Восточный". Ему принадлежит чуть более 32% в банке.

Между двумя крупнейшими акционерами развивается корпоративный конфликт за контроль в банке.

Спор акционеров рассматривался и в Лондонском международном арбитражном суде.

Инвестиционный фонд Baring Vostok был основан в 1994 году. Это старейший фонд прямых инвестиций в России. Он вкладывался в такие компании, как онлайн-ритейлер Ozon, сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл", сервис такси Gett, телекоммуникационный оператор "ЭР-Телеком", производитель оборудования для нефтедобычи "Новомет", банк "Восточный" и другие.