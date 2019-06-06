"Мертвые качались на волнах, как мусор в гавани": высадка в Нормандии глазами очевидцев

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75 лет назад союзные войска Великобритании, США и Канады, в которые входили также силы сопротивления из других стран, начали операцию под кодовым названием "Оверлорд" (Overlord) - высадку в Нормандии, или открытие второго фронта в Европе.Операция была успешной, но далась немалой ценой, о чем свидетельствуют письма, дневники и воспоминания ее участников.

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Мо Вейнер, уроженец Бруклина, США:

Практически невозможно просто сесть и спокойно написать письмо так, как будто ничего не происходит. Конечно, все тихо, но мы ждем события, которое потрясет весь мир. И хотя меня просто распирает от желания все тебе рассказать, я не могу. Да и вообще, нельзя сказать, что мне хоть что-то известно, даже иметь собственное мнение в данный момент запрещено.

Однако, я могу сказать, что рад, что это изматывающее ожидание, наконец, закончено.

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Капитан Алистер Баннерман, британская армия:

Завтра мы все разойдемся по кораблям и лодкам и уже больше не увидимся, во всяком случае, не увидимся до того, как прибудем на место назначения. Я уже поговорил со всеми (подчиненными), пожелав им спокойной ночи. Теперь мне осталось познакомить их с тремя приказами от сегодняшнего дня: от командира, от Монти (фельдмаршал Монтгомери), и еще один - от Эйзенхауэра (американский командующий).

Да поможет нам Господь. И, может быть, если будет на то его воля, мы покончим с этим ужасом.

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Джон Хьюстон, США, 101-я воздушно-десантная дивизия:

Правая ступня на краю двери, чтобы оттолкнуться, мах правой ногой, полуповорот, спина к струе от пропеллера, ступни вместе, колени согнуты, руки на запаске, голову вниз. Стропы дергает, купол раскрыт. Мы так низко, что времени на обзор просто нет. Земля приближается. Толчок, перекатиться на бок. Все! Это - Франция...

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Фредерик Райт, военный моряк Королевского флота:

Большие корабли начали артобстрел, а в воздухе полно самолетов. Ребята поют "Ты мое солнышко", настроение у них прекрасное. Все отлично видно. Большие корабли бабахают, как в аду. Слышно только: Бум! Взрыв! Бум! Взрыв! Мы все потрясены, до нас никак не доходит, что в небе нет ни одного немецкого самолета.

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Р.Е. Хьюз, моряк на HMS (военном корабле) "Глазго", запись из дневника 6 июня:

05.45. Я помолился и теперь думаю обо всех вас, оставшихся дома. Мы начали обстреливать пляжи и подходы. ВВС все еще бомбят. Кормовая башня первой открыла огонь, наша цель: батареи и неутихающие дымовые мортиры. Настроение поднимается, потому что в небе полно наших самолетов. Правда, тем, кто на десантных кораблях, не до веселья.

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Стенли Блекер, морской пехотинец, Королевский флот:

Шум при высадке был оглушающий. Впереди, куда доставал глаз, берег и деревни в дыму и огне.

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Дональд Вон, 79-я танковая дивизия британской армии:

Шума было полно: самолеты летали, немцы стреляли, а за нами большие военные корабли палили из 15-дюймовок. Я их раньше не слышал, грохот был, как от летящих паровозов.

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Рассел Стоувер, 116 полк 29-й пехотной дивизии США:

Рампа откинулась, и мы попрыгали в воду, оказавшись в ней по пояс, и это при трехфутовых (почти метр) волнах. До берега было ярдов 200 (182 метра). Впереди был только один танк, и один - слева, но он не стрелял и не двигался. Укрыться было негде. Я сообразил, что что-то пошло сильно не так. Справа горела лодка. Мы продирались через прибой и какие-то обломки. Добравшись до песка, я попробовал побежать, но одежда так отяжелела, пропитавшись водой, что я просто рухнул. Я возблагодарил Бога, что дымовая завеса еще как-то держалась. Если бы не она, нам бы не выжить. Переведя дух, я бросился вперед. Парень, справа от меня, так и остался лежать. Кажется, он был нашей первой потерей.

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Сержант Ричард Герклотц, 29-я дивизия США:

Чем ближе к пляжу, тем больше мертвых. Они качались на волнах, как мусор в гавани. Тут и там плавали какие-то обломки оборудования и тела солдат и моряков. Несколько часов мы смотрели, как прибой выносил на берег мусор и мертвых.

(Первый десант на "Омаху" стоил союзникам сотен погибших. К концу 6 июня только на этом участке погибли более 2000 человек. И все же силы союзников были достаточно велики, так что, в конце концов, они добрались и до немецких бункеров.)

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Неизвестный солдат из Восточно-Йоркширского полка, Британия:

Это было как в каком-то... кегельбане. Ребят валило, как кегли под шаром. Я еще подумал: "Ну и повезет же тебе парень, если ты отсюда выберешься!" Господи, это было страшно!

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Альфред Леонард, британский торговый флот (корабли были привлечены для переброски войск):

В воде плавали куски человеческих тел. Страшно было. Все, что предшествовало высадке, было здорово: орудия, знамена, все куда-то двигаются, но при этом все живы. А потом видишь мертвых парней в воде и думаешь: "Черт, что же это такое?"

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Неизвестный сержант из полка Королевских инженерных войск:

Мы добрались до вершины холма, и тут я увидел своего первого немца. Он был живым, но не долго. За мною бежали два канадца. Бош вышел с огневой позиции со своим "шмайсером". Я еще подумал: черт, они же его не видят. Но они и не думали останавливаться. Они просто прихлопнули его прикладами винтовок, и это было все.

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Майор Ф.Д. Гуд, Глостерширский полк:

Мы пробились в район главных немецких укреплений, которые непрерывно обстреливали флот и ВВС. Все было разбито. Я хорошо помню, как немецкий офицер попытался выбраться из амбразуры и его прихлопнуло обломком стены, раздавив верхнюю часть. Торчали только ноги в хорошо отполированных сапогах.

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Питер Дэвис, танкист:

Мы остановились на окраине Колвилля. Там было два пехотинца, один стоял на страже, а второй копал какую-то траншею. К ним подошли две молоденькие француженки и стали с ними болтать. Я улыбнулся впервые за этот день, когда они отдали этим французским мадемуазелям свой рацион шоколада. Мы действительно были во Франции.

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Письмо Джона Торнтона Нолана к жене, написанное на борту торгового корабля, доставлявшего солдат в Нормандию:

Слава богу, мы возвращаемся, после величайшего потрясения в мировой истории. Мы были на самом переднем крае, и видели абсолютно все. Я горжусь тем, что наш корабль доставил солдат к месту первой высадки.

Как бы я хотел оказаться сегодня дома и рассказать тебе об этом величайшем деянии. Это было грандиозно, и я бы не променял сегодняшний день на все золото мира (на весь китайский чай). Конечно, я благодарю Бога, что нахожусь в безопасности и в добром здравии, ибо были и страшные минуты. Эйлин, мы должны склонить головы перед моряками, летчиками, солдатами и морскими пехотинцами. Все они были великолепны, и мы должны гордиться ими, гордиться тем, что мы - британцы.

Подробнее с письмами и воспоминаниями очевидцев можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.