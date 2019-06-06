"Парады гетеросексуалов" пытались устроить не раз. Почему они мало кому нравятся?

  • 6 июня 2019
"гетеропрайд" Правообладатель иллюстрации Super Happy Fun America
Image caption Super Happy Fun America придумало дизайн флага "гетеропрайда"

Ранее неизвестная организация Super Happy Fun America ("Суперсчастливая весёлая Америка") задумала провести в Бостоне "парад гетеросексуалов". Рассказываем, почему эту идею встретили очень холодно, и какие попытки подобных прайдов предпринимали "весёлые гетеросексуалы" в других местах.

План бостонцев провести "марш гетерогордости" в августе вызвал шквал из более чем 45 тыс. твитов за последние двое суток.

Группа Super Happy Fun America обратилась к мэрии с просьбой провести марш и ждёт, что им дадут добро.

Среди троих мужчин, подавших заявку, числится имя Джона Хьюго, в прошлом году безуспешно участвовавшего в качестве республиканского кандидата в выборах в Палату представителей 2018 года.

Super Happy Fun America не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

В пресс-релизе о предлагаемом параде Хьюго с серьёзными интонациями пишет: "Гетеросексуалы - угнетаемое большинство. Мы будем бороться за право гетеро повсюду выражать свою гордость за самих себя без страха осуждения и ненависти".

Другой соорганизатор мероприятия Марк Сахади связан с правоконсервативной организацией "Сопротивляйся марксизму" и прославился прошлогодним "шествием за свободу слова", демонстранты против которого оказались куда многочисленнее участников.

"Бостон за прогресс и равенство"

Летом 2015 года аналогичная инициатива в Сиэттле не нашла поддержки горожан: на "парад гетеросексуалов" в июле пришёл только сам организатор.

Мэр Бостона Марти Уолш так прокомментировал Би-би-си инициативу Super Happy Fun America: "Каждый год в Бостоне проводится наша ежегодная Неделя гордости, на которой наш город собирается вместе, чтобы отметить разнообразие, силу и принятие нашего ЛГБТКИА+ сообщества".

"Это особая неделя, которая представляет ценности Бостона - любовь и инклюзивность, [и эти ценности] непреложны. Я призываю всех присоединиться к нам в праздновании в эту субботу Парада гордости и в борьбе за прогресс и равенство для всех", - резюмировал Уолш.

Хотя шествие по случаю "прайда гетеросексуалов" ещё не согласовано, многие уже раскритиковали саму его идею.

"Каждый день - парад гордости гетеросексуалов", - замечает писатель Крейг Розницки, утверждая, что привилегированное по отношению к геям положение гетеросексуалов в обществе делает концепцию их "парада гордости" совершенно бессмысленной.

"Хотите парад гордости гетеросексуалов - но где ваш гетеро-Стоунволл"? - вторит ему пользовательница "Твиттера" yourlocalgaymom. - Какие семьи изгоняют вас за то, что вы гетеро? Что, полиция совершает набеги на ваши бары, вторгается в вашу частную жизнь, штрафует и запирает вас в тюрьме за сам факт вашего существования? Вы хотите снять сливки в виде праздника, но не хотите видеть трагичную сторону жизни".

В этом году отмечается 50-я годовщина Стоунволлских бунтов июня 1969 года, считающихся поворотным моментом в борьбе за права ЛГБТКИА+сообшества.

Бывший кандидат в сенат штата Миннесота Шон Олсон считает, что гетеросексуалы должны быть благодарны, что им не нужны подобные парады гордости.

Комедиантка Ева Виктор записала юмористический видеоответ на предполагаемый "парад гетеро", который только в "Твиттере" посмотрели почти шесть миллионов раз.

"Окей, меня ничего не отличает от других. Я взрослая и я чувствую себя прекрасно, поскольку весь мир построен под меня", - нарочито слезливым голосом чеканит Ева, высмеивая инициативу Сахали и Хьюго.

Несмотря на то, что большинство резко осудило идею "парада гетеросексуалов", нашлись у неё и защитники - даже в ЛГБТКИА+сообществе.

"Я гей и меня не напрягает "парад гордости гетеро,- написал юзер под ником TheMillennialO. - Не будьте лицемерами - не так сложно быть открытым и принимающим сообществом".

"Если вы против #ПарадаГордостиГетеросесуалов, вы ничем не лучше любого гомофоба", - полагает Turterz.

Российские "парады натуралов"

В России, где действует закон, направленный против расплывчато трактуемой "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", 47% населения считает, что представители ЛГБТКИА+сообщества должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане. Хотя эта цифра за последние несколько лет выросла, российские власти последовательно отказывали в разрешениях на любые публичные собрания ЛГБТКИА+сообщества.

В 2012 году в Москве музыкальный продюсер певицы и порноактрисы Елены Берковой Александр Валов попытался провести свой "гетеропрайд" с привлечением певцов Стаса Михайлова и Тимати к его участию.

"Проблема гетеро-парадов, как и например, Русских маршей, не в том, что эти люди гордятся какими-то своими качествами, а в том, что они как представители большинства (каким являются гетеросексуалы или русские в России) выступают за агрессивное навязывание своих представлений о жизни меньшинству", - писала после неудачной попытки собрать тот парад феминистка Яна Ситникова в блоге на "Эхе Москвы".

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Image caption Июнь - месяц ЛГБТКИА+прайдов по миру

При этом российские активисты и правозащитники согласны с тем, что гетеросексуалам подобный парад не нужен в принципе - ведь им не приходится бороться за свои права, как ЛГБТКИА+сообществу.

"Каждый день жизни в России - непрерывный гетеро-парад. Шумные свадьбы на сто человек, объятия пар на улице, семейные прогулки и фильмы про любовь. Каждая семья, гуляющая по городу с детьми, пропагандирует обществу свой "постельный выбор". Любой брак в принципе является неприкрытой "демонстрацией постели", ежедневным и навязчивым заявлением о том, что эти двое "официально" спят вместе", - рассуждал в своей колонке для издания "Сноб" с говорящим названием "Гетеро-парады не нужны!" музыкант и активист Матвей Вишня.

Учитывая, что в июне отмечается месяц гордости ЛГБТКИА+сообщества, сервис поиска авиабилетов Aviasales выпустил статью "Что делать натуралу на гей-параде", которая получила в основном положительные отзывы публики.

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