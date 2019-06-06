Kinodanz против BadComedian: возможен ли мир между компанией и кинокритиком

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Кинокомпания Kinodanz, которая обвиняет видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian) в нарушении авторских прав и подала на него судебный иск на 1 млн рублей, предлагала его представителю встретиться и обсудить возможность заключения мирового соглашения, однако в ответ получила ультиматум: "Отзывайте иск и снимайте претензии", рассказали Би-би-си в компании.

В среду продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев заявил ТАСС, что представители компании готовы заключить с Баженовым мировое соглашение и встретиться с ним, чтобы обсудить условия. Однако, по словам Мелентьева, блогер отказался от встречи.

"Мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск. Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения. Пока блогер отказался встречаться, но мы оставляем дверь открытой", - рассказал Мелентьев.

Однако в четверг Баженов сказал Интерфаксу, что никаких предложений от Kinodanz не получал: "Они ни одной попытки не предприняли с нами связаться. И после этого они вбрасывают в СМИ информацию о том, что я отказался [от мирового соглашения]", - заявил Баженов.

В ответ на вопрос агентства о возможности заключения мирового соглашения блогер сказал, что это будет зависеть от условий, которые выдвинет Kinodanz.

"Я не очень сильно доверяю этой компании, и поэтому очень сложно судить. Видимо, они хотят поставить некие условия, например, подрезать ролик или удалить часть ролика, или выплатить компенсацию, но я задаю тогда вопрос: "За что и почему?". Это ли не попытка цензуры?" - заявил он.

"Юридически он нам должен предложить мировую"

Как пояснила в разговоре с Би-би-си пиар-директор Kinodanz Анна Лориан, юрист кинокомпании предлагал в суде представителю Баженова заключить мировое соглашение еще до того, как блогер опубликовал видеоролик об иске, однако тот отказался.

"Наш юрист на личной встрече с их представителем (Баженова там не было) предлагал [заключить мировое соглашение], в ответ мы получили ультиматум - отзывайте иск и снимайте претензии", - рассказала Лориан.

После этого, по ее словам, Баженов опубликовал видеоролик, в котором "вынес сугубо правовой вопрос о нарушении авторских прав в публичную плоскость".

Лориан также рассказала, что на следующий день после публикации ролика Баженова с Kinodanz связалась телеведущая Ксения Собчак. "Мы получили от Собчак предложение о личной встрече с Баженовым, в ходе которой готовы были рассмотреть вариант урегулирования сложившейся ситуации", - сказала она, пояснив, что решить этот вопрос предлагалось в эфире у Собчак.

"Юридически он [Баженов] нам должен предложить мировую, но к нам никто не обращался. Мы полагаем, что у Евгения есть все контакты [продюсера Kinodanz] Евгения Мелентьева и юристов, но почему-то никто не связывается. Почему-то предложение решить этот вопрос в эфире Собчак он проигнорировал", - рассказала она.

Иск на миллион

Как рассказал Баженов в своем ролике, поводом для иска Kinodanz стал его обзор фильма "За гранью реальности". В исковом заявлении, которое он показал в ролике, говорится, что в своем обзоре блогер превысил допустимые границы цитирования. При этом в законе допустимые объемы цитирования не установлены, отмечает Баженов.

В своем иске компания потребовала удалить ролик и взыскать с Баженова 1 млн рублей (15,4 тысячи долларов) за нарушение авторских прав.

По мнению Баженова, иск связан с его критикой фильмов, снятых Kinodanz. В ролике он утверждал, что "на каждый фильм" Kinodanz выделяло деньги российское министерство культуры. Блогер добавил, что в дни премьер фильмов Kinodanz в интернете появляются "горы положительных рецензий" на них, а также обвинил минкульт в финансовой поддержке фильмов, которые не соответствуют требованиям ведомства и оказываются убыточными в прокате.

Он также заявил, что "была встреча с Kinodanz, где нам было сказано, что "за нами (кинокомпанией. - Би-би-си) стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает министерство культуры Российской Федерации".

Директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова подтвердила в разговоре с ТАСС, что ведомство выделяло деньги на фильмы кинокомпании. При этом она подчеркнула, что министерство не будет вмешиваться в судебные тяжбы между Kinodanz и Баженовым.

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает - "мы пойдем в минкультуры и вам устроим", и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - сказала она Интерфаксу.