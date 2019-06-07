Тереза Мэй уходит. Кто поведет Британию к "брекситу"?

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Тереза Мэй 7 июня уходит с поста лидера Консервативной партии, а вскоре оставит и кресло премьер-министра Британии. Желающих занять место у штурвала страны, севшей на мель "брексита", на удивление много; фаворитом считается Борис Джонсон - но фавориты не всегда приходят первыми.

Отставка Терезы Мэй дает старт выборам нового лидера правящей Консервативной партии. Этот процесс должен завершиться в двадцатых числах июля, когда новоизбранный лидер тори займет и место главы правительства.

Фаворитом в борьбе за посты главы партии и правительства и по опросам, и по оценкам букмекеров является бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Он - самый популярный политик и среди членов Консервативной партии, и среди всех британских избирателей.

Но это вовсе не гарантирует Джонсону победы.

Консерваторам сейчас нужен лидер, который как-нибудь объединил бы парламентскую фракцию тори, фактически расколовшуюся по линиям отношения к "брекситу". Большинство депутатов может решить, что Джонсон, как жесткий брекзитер и к тому же человек, склонный к громким и не всегда продуманным заявлениям, на эту роль не подходит - и отсеять Бориса еще до финала.

В итоге первым прийти на финиш, выскочив из-за спины Джонсона, может, например, министр окружающей среды Майкл Гоув, который поставил Джонсону подножку на предыдущих выборах лидера партии, или министр иностранных дел Джереми Хант, или еще какая-нибудь компромиссная фигура.

По состоянию на 7 июня баллотироваться намеревались 11 политиков-тори (к началу выборов их число может сократиться).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон до прошлого лета служил министром иностранных дел в правительстве Терезы Мэй

Среди них - пять действующих и четыре бывших члена правительства Терезы Мэй.

Восемь из одиннадцати кандидатов учились в Оксфордском университете.

Кто что говорит о "брексите"

За жесткий "брексит" - четыре кандидата. Борис Джонсон, Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей решительно заявляют, что о новой отсрочке "брексита" не может быть и речи, и Британия должна 31 октября выйти из ЕС, даже если выходить придется без соглашения с ЕС, то есть без урегулированных отношений.

Не исключают жесткого брексита трое: Джереми Хант, Саджид Джавид, Марк Харпер. Они говорят, что проект соглашения нужно попытаться пересмотреть, но если не получится - надо выходить 31 октября, больше откладывать нельзя.

Евросоюз наотрез отказывается переписывать проект соглашения о выходе, а выход без соглашения может заблокировать Палата общин - как она это уже делала этой весной.

Против выхода без соглашения - трое: Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Рори Стюарт. Готовы просить ЕС о новой отсрочке "брексита".

За второй референдум - один. Сэм Джима - сторонник отмены решения о выходе из ЕС. Но его шансы стать премьером, по оценкам аналитиков, исчезающе малы.

Как будут выбирать

Поскольку кандидатов оказалось много, 4 июня Консервативная партия решила изменить правила выборов, ускорив отсев явных аутсайдеров.

Теперь для выдвижения нужна поддержка восьми (а не двух) депутатов Палаты общин. У некоторых из перечисленных кандидатов, по подсчетам сайта консерваторов Conservative Home, пока восьми сторонников не набирается.

Вначале пройдут туры с выбыванием, при этом голосовать будут только члены Палаты общин от Консервативной партии (сейчас их 313).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Гоув, заклятый друг Бориса Джонсона, поборется с ним за высший пост в стране

В первом туре выбывают все, кто получил меньше 16 голосов (5%).

Во втором туре выбывают все, кто получил меньше 32 голосов (10%)

Затем в каждом туре будет выбывать последний, пока кандидатов не останется два.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джереми Ханта прочат в лидеры тори уже не первый год. На этих выборах глава Форин-офиса - в тройке фаворитов

Выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов партии - по почте.

Выдвижение и регистрация кандидатов пройдет 10 июня, первые туры - 13-20 июня. Затем пройдут предвыборные собрания-дискуссии с участием двух финалистов и, наконец, голосование всех 160 тысяч членов партии.

Победителя планируется объявить на неделе, начинающейся с 22 июля.

Вкратце о каждом

Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел. 19 июня ему исполнится 55 лет. Образование: Оксфордский университет, античная литература и классическая философия.

Что думает про "брексит": переделать соглашение с ЕС, заменив "ирландский бэкстоп" некими альтернативными мерами, а если не получится - выйти 31 октября без соглашения. По мнению Джонсона, еще одна отсрочка "брексита" уничтожит Консервативную партию. Джонсон, по его выражению, "всеми фибрами души" - против второго референдума о "брексите".

Джереми Хант

Министр иностранных дел. 52 года. Образование: Оксфордский университет, философия, политика, экономика. Сын адмирала сэра Николаса Ханта. Британская пресса время от времени называет его дальним (в пятом колене) родственником королевы Елизаветы II.

Что думает про "брексит": до 31 октября переписать соглашение о выходе, изменив положения об "ирландском бэкстопе", для чего послать в Брюссель новую делегацию, включив в нее тори-сторонников решительного разрыва с ЕС и представителей североирландской Демократической партии юнионистов. Выход 31 октября без соглашения нежелателен, но если дело дойдет до него - что ж, быть посему.

Майкл Гоув

Министр окружающей среды. Один из лидеров кампании за выход перед референдумом 2016 года, один из шести кандидатов на пост лидера в июле 2016-го (был третьим после Мэй и Ледсом). 51 год. Образование: Оксфордский университет, английский. До ухода в политику был журналистом.

Что думает про "брексит": Гоув допускает, что выход придётся отложить до конца 2020 года, чтобы заново провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода и дальнейших отношений.

Доминик Рааб

Бывший министр "брексита". 45 лет. Образование: Оксфордский университет, юриспруденция, международное право. Магистра получил в Кембридже.

Что думает про "брексит": лучше выход 31 октября без соглашения, чем на условиях нынешнего соглашения; надо как-то отменить "ирландский бэкстоп", заменив альтернативными техническими решениями; после выхода надо будет заключить с ЕС договор о максимально возможной свободе торговли.

Image caption Когда звезда мира финансов Саджид Джавид ушел в большую политику, его доходы сократились примерно в 50 раз. Зато теперь он министр и претендент на пост премьера.

Саджид Джавид

Министр внутренних дел. 49 лет. Сын иммигранта из Пакистана. Образование: Университет Эксетера, экономика и политология. До прихода вв 2009 году в большую политику - сверхуспешный банковский менеджер, вундеркинд международных финансов.

Что думает про "брексит": надо переписать соглашение с ЕС, заменив "ирландский бэкстоп" на некое альтернативное "цифровое" решение проблемы, при котором физически границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия всё же не будет. Но при этом надо готовиться к выходу без соглашения - на случай, если ЕС так и не согласится на переписывание проекта соглашения.

Рори Стюарт

Министр международного развития. 46 лет. Сын высокопоставленного британского разведчика. Владеет 11 языками. Во время учебы в университете одно лето был частным учителем у принцев Уильяма и Гарри.

Образование: Оксфордский университет (история, философия, политология, экономика).

Что думает про "брексит": выход без соглашения будет катастрофой; для поиска выхода надо созвать "Ассамблею граждан"; до 31 октября надо все-таки попытаться еще раз провести нынешнее соглашение через Палату общин (которая уже трижды его отвергла).

По мнению Стюарта, тем тори, кто обещает переписать соглашение с ЕС, "не хватает реализма". "Ни малейшей надежды на то, чтобы заключить с Европой новое соглашение до 31 октября, нет. Ни малейшей", - сказал Стюарт 5 июня в радиоэфире Би-би-си.

Image caption Дипломат и полиглот Рори Стюарт работал в Ираке и Афганистане и попутно рассказывал об этих странах в документальных фильмах (на фото - Стюарт в роли ведущиго в фильме Би-би-си)

Мэтт Хэнкок

Министр здравоохранения. 40 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика), Кембриджский университет (экономика).

Что думает про "брексит": выходить без соглашения нельзя; надо создать Совет по ирландской границе, который придумает выход; надо ввести конкретный срок действия "ирландского бэкстопа".

Андреа Ледсом

Бывший лидер Палаты общин (организатор работы фракции тори), в мае ушла в отставку, протестуя против намерения Терезы Мэй всё же попытаться протащить соглашение через парламент. 56 лет. Образование: университет Уорика, политология.

На выборах лидера партии в 2016 году вышла в финал вместе с Терезой Мэй и сняла свою кандидатуру, обеспечив тем самым Мэй досрочную победу и назначение премьер-министром.

Что думает про "брексит": выход 31 октября должен состояться в любом случае - скорее всего, без соглашения; поэтому надо ускорить подготовку к жесткому выходу; альтернативное техническое решение проблемы ирландской границы; надо попытаться изменить условия выхода путем прямых переговоров с лидерами ключевых стран ЕС.

Эстер Маквей

Бывший министр труда и пенсий, ушла в отставку, так как была против проекта соглашения о выходе. 41 год. Образование: право и журналистика в лондонских Университете королевы Марии и Университете Сити. До прихода в политику (депутат с 2010) - журналистка, ведущая, в том числе на Би-би-си, затем - своя фирма в родном Ливерпуле.

Что думает про "брексит": надо готовиться к выходу без соглашения, а когда ЕС увидит, что Британия готова хлопнуть дверью, то, может быть, "согласится смягчить позицию, прислушаться, отменить бэкстоп и начать переговоры о свободной торговле".

Марк Харпер

Депутат Палаты общин. 49 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика). До избрания в парламент в 2005 - аудитор, бухгалтер.

Что думает про "брексит": признает, что отредактировать соглашение до 31 октября не получится, хочет выхода с соглашением (что подразумевает новую отсрочку), но не исключает и выхода без соглашения, если больше ничего, кроме отмены "брексита", не останется.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сэм Джима - единственный из кандидатов, кто выступает за отмену "брексита" путем второго референдума. Пока неясно, наберется ли у Джима число сторонников, достаточное хотя бы для официального выдвижения

Сэм Джима

Бывший замминистра образования по делам университетов. Ушел в отставку из-за несогласия с позицией Мэй относительно "брексита".

В августе будет 43. Родился в Британии, но в школе учился в Гане, на родине матери. Окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику.

Что думает про "брексит": Джима - единственный из кандидатов, кто выступает за второй референдум с опцией отмены выхода из ЕС.